— Rammer hele bransjen

Flere plateselskap deler Trust Mes krav mot GRAMO.

Tidligere denne uken skrev Dagens Næringsliv om Marit Karlsen i Trust Me Records som vurderer et søksmål mot GRAMO. Bakgrunnen er at TV3/Viasat, som sender fra England, har brukt Lucy Swanns “The Little Death” i egenreklame, uten at Trust Me, som har gitt ut musikken, har blitt forespurt om bruken eller fått utbetalt vederlag.

Karlsen har regnet seg fram til at vederlaget er på 1,5 millioner kroner. Verken TV3/Viasat eller den engelske vederlagsorganisasjonen Phonographic Performance LTD (PPL) vil betale dette. PPL har henvist Karlsen til en avtale de har med sin norske søsterorganisasjon GRAMO. GRAMO på sin side hevder at TV3/Viasats bruk ikke ligger innenfor GRAMOs område og heller ikke omfattes av avtalen mellom GRAMO og PPL.

— Uklar avtale

Det er flere norske plateselskaper som er i samme situasjon som Trust Me Records. Rune Kristoffersen i Rune Grammofon vil ikke kommentere saken overfor Ballade, mens Larry Bringsjord også har et krav på vegne av selskapet MTG Music, der han er direktør.

— Jeg har også en låt som er innkopiert i et TV3 program, sier Bringsjord.

Bringsjord er også styreleder i FONO, som er de uavhengige plateselskapenes interesseorganisasjon. FONO stiller seg kritisk til at GRAMO avviser Karlsens krav.

— Det forbauser meg at GRAMO som er “musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå”, nekter å ta ansvar for å ha inngått en avtale som i beste fall er uklar, sa FONOs advokat Eivind Bergh-Jacobsen til DN 26. november.

Vil kartlegge avtalen

Bringsjord er også vararepresentant for FONO i GRAMO-styret og var til stede på GRAMOs styremøte torsdag.

— Fra FONO sin side følger vi opp saken og jussen rundt. GRAMO mener noe, PPL mener noe annet. FONO må kartlegge det som er de reelle omstendighetene rundt avtalene. Denne saken er relevant for FONO fordi mange av våre selskaper selger musikk til synkronsering til reklame og tv-programmer. Det er en viktig inntektskilde for plateselskaper, artister og opphavsmenn, sier Bringsjord.

— Er det aktuelt å gå rettens vei?

— Ikke i denne fasen. Det er mitt personlige standpunkt som MTG-eier. Vi må få kartlagt omstendigheter, sier Bringsjord, som henviser til GRAMOs styreleder Marte Thorsby for kommentarer til gårsdagens styremøte.

Vurderer ny avtale

Marte Thorsby er også i direktør i IFPI som er de største plateselskapenes interesseorganisasjon. Thorsby sier til DN 1. desember at om GRAMO ikke blir enige med PPL om innholdet i avtalen, vil GRAMO si den opp og lage en avtale som er “umotvistelig”

— Vi er krystallklare på at synkronisering av musikk ikke omfattes av avtalen. Dette må avtales direkte med den enkelte produsent. Vi vil ha en dialog med Trust Me Records om hvordan denne saken skal håndteres videre, sier Thorsby.

— Rammer hele bransjen

— Produsentsektoren i GRAMO utgjøres av IFPI og FONO. Marte Thorsby i IFPI er styreleder i GRAMO, hun burde også tatt kontakt i sakens anledning, men jeg har ikke hørt et pip, selv ikke en eneste kommentar i mailkorrespondanse jeg har hatt med PPL og hvor hun og Grøndhal (direktør GRAMO, red. anm.) har stått i kopi, sier Karlsen.

— FONO, som Trust Me er medlem av, er nå på banen. De er opptatt av å beskytte sine medlemmer. GRAMO burde også ta vare på sine medlemmers interesser, men de har etter alt å dømme skrevet under på noe som innebærer de har gitt fra seg våre rettigheter.

Hun har jobbet med saken siden april og mener nå at jussen kan finjustere detaljene.

— Jeg mener at jeg har lest meg juridisk riktig frem når det gjelder avtalen mellom PPL og Gramo, selv om jeg ikke er advokat, sier Karlsen, som mener at saken er viktig for bransjen.

— Dette rammer hele bransjen. Det er ikke riktig at Trust Me skal ta dette alene siden det er en prinsipiell sak, som rammer hele bransjen. Jeg orker ikke lenger ta denne kampen alene og FONO sørger for at Trust Me slipper det nå.

Ballade har ikke lykkes i få tak i Marte Thorsby i dag.