Trust Me vurderer søksmål

28.11.2011
Carl Kristian Johansen

Mener Gramo må kreve inn vederlag fra TV3.

Marit Karlsen i Trust Me Records vurderer å gå til søksmål mot vederlagsorganisasjonen Gramo, skriver Dagens Næringsliv.

I mars og april i år brukte TV3 Trust Me-artisten Lucy Swann i egenreklame 257 ganger, totalt 3,3 timer.

Karlsen har sendt faktura pålydende halvannen million kroner til Viasat.

— Da jeg purret fikk jeg høre at fakturaen var revet i to og kastet, sier hun til DN.

Gramo: Ikke Gramo-sak
TV3s eier er Viasat og sender fra England. Phongraphic Performance LTD (PPL) mener Viasat har rett til å bruke musikken etter en avtale mellom PPL og søsterorganisasjonen Gramo, som er den norske vederlagsorganisasjonen for kringkasting og annen offentlig framføring av musikk til musikere og plateselskaper.

Karlsen, som i følge DN vil gå rettens vei, mener Gramo må bistå i å kreve inn pengene, men Gramo avviser dette og at de har en avtale med PPL. Begrunnelsen er at Gramos oppgave er å kreve inn vederlag for musikk fra norske opphavsmenn som kringkastes, ikke for musikk som legges på toppen av reklameinnslag.

— Dette ligger i norsk lov, og våre avtaler med PPL omfatter bare de rettighetene som vi forvalter, sier Gramo-direktør Martin Grøndahl, som mener at Viasat har brukt musikk de ikke har anledning til å bruke og at dette er en sak mellom Karlsen og Viasat.

Uklar avtale
Erling Andersen, daglig leder i interesseorganisasjonen FONO – der Trust Me er medlem – mener at “Gramo ikke kan fraskrive seg alt ansvar for den utnyttelsen som her har skjedd så lenge bruken baserer seg på en avtale som oppfattes som annerledes og langt mer vidtfavnende av Gramos avtalepartner enn av Gramo selv.”

Konflikten har oppstått fordi PPL forvalter denne typen rettigheter, mens Gramo ikke gjør det, mener FONOs advokat Eivind Bergh-Jacobsen.

— Det forbauser meg at Gramo, som er “musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå”, nekter å ta ansvar for å ha inngått en avtale som i beste fall er uklar, sier han til DN.

Grøndahl avviser dette og henviser til at Gramos avtale med PPL er en standardavtale Gramo har med mange land og er utarbeidet av i samarbeid med bransjens internasjonale organisasjoner.

— Ordlyden i den er god nok, sier han til DN.

Ballade har ikke fått tak i Karlsen i dag.

