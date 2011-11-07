Radiostatistikk for 2010

Hvilken låt ble spilt mest på norsk radio?

GRAMO-statistikken for 2010, som blant annet viser hvilke låter som ble spilt mest på radio, er klar.

Den viser at Glow av Madcon er den soleklart mest spilte låten på radio i 2010, med 2472 spillinger. Det er over 300 avspillinger mer enn Fireflies av amerikanske Owl City som kommer på andre plass, foran landskvinne Alicia Keys og låten Try Sleeping With a Broken Heart. Bjørn Johan Muri med Yes Man og Donkeboys Sometimes er begge spilt over 2000 ganger og kommer på 4. og 5. plass.

Amerikanske Rihanna er inne på listen over de 100 mest spilte med flere låter og er den mest radiospilte enkeltartisten i Norge i 2010. a-ha kommer på andreplass med godt over 300 timer på lufta i 2010.

Norskandelen ligger på 43 %, litt under samlet radiospilling av musikk fra Nord-Amerika og EU tilsammen.

I antall minutter på radio er Geir Sundstøl mest spilte norske utøver med nesten 530 minutter, fulgt av Simen Matre Eriksrud og Vegard Johnsen. Av de hundre mest spilte enkeltutøvere fra Norge er bare fem kvinner. Simone Larsen er den mest spilte norske kvinnen på radio og ligger på tiende plass med 327 minutter på lufta.

Siden 2006 har utøvervederlaget sunket fra over 28 millioner til 18,5 millioner. Fordelingen mellom kvinner og menn har stått stille på 21 % til kvinner og 79 % til menn.

GRAMO-statistikken er basert på spilling på NRK-kanalene P1, P2, P3 og 17 distriktskontorer, Sami Radio, Klassisk, Folkemusikk, Jazz og mp3, samt P4 og Radio Norge.

Hele statistikken kan leses på GRAMO sine nettsider.