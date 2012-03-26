– Gråsone for offentlig framføring

EU-dom utfordrer muligheten til å innkreve vederlag for musikk spilt hos i tannleger.

GRAMO, som er vederlagsbyrået for artister og produsenter i Norge, krever i dag inn vederlag for kringkasting av musikk i venteværelsene i norske tannlegekontor.

— Jeg er ikke så sikker på at Gramo har rett i å kreve inn avgift for venteværelser på små tannlegekontorer, sier advokat Jon Wessel-Aass, etter en EU-dom som sier at kringkasting av fonogrammer på tannlegekontorer ikke skal betales vederlag for.

Wessel-Aass er partner i advokatselskapet Bing Hodneland med medierett, immaterialrett og IKT-rett som felt.

— Ikke del av tilbudet

Dommen i tannlegesaken kommer etter at en tannlege fra Italia brakte saken for EU-retten. Samtidig ble det avsagt en EU-dom om hotellnæringen, som fastslår at kringkasting til hotellrommene skal betales vederlag for.

– Det er kundene selv som styrer hvor mange de er og EU-domstolen legger vekt på at tv/radio er en del av det kommersielle tilbudet til et hotell og en del av pakke. Det spilles ikke tilfeldigvis musikk på en radio i bakgrunnen på et hotell, og domstolen mener det har en betydning for at man velger et hotell framfor et annet.

Når det gjelder tannlegekontorene legges det vekt på det samme momentet, men i annen retning, mener Wessel-Aas.

— Selv om det over tid kan kommer mange mennesker innom på et tannlegekontor er det sjelden det er mange der på en gang, og de ikke har en innflytelse på musikken som spilles. Det er ikke en del av en tilbudspakke.

Alene eller samlet?

Gramo krever i dag ikke inn vederlag fra tannleger som kun har radio inne på kontoret fordi det etter Gramos oppfatning beveger seg i gråsonen av hva som er offentlig framføring.

— Men om den enkelte kunde eller pasient overværer lydopptakene eller sendingen alene eller i mer samlet forsamling har vi ikke vektlagt betydning så lenge tilbudet henvender seg til alle og enhver. Denne rettsforståelsen har bred støtte i norske og internasjonale rettskilder, og vi har støttet oss til disse, sier Rita Mamelund, informasjonssjef i Gramo.

Tannlegekontorer som har åpent 250 dager i året betaler 500 eller 1000 kroner til Gramo avhengig av venteværelsets størrelse. Tariffen har Gramo fremforhandlet med Tannlegeforeningen.

— Hvordan vil Gramo forholde seg til dommen fra EU-domstolen?

— Vi kommer ikke til å endre vår praksis som følge av denne dommen før vi eventuelt blir utfordret på dette, sier Mamelund.