– Gråsone for offentlig framføring

26.03.2012
Carl Kristian Johansen

EU-dom utfordrer muligheten til å innkreve vederlag for musikk spilt hos i tannleger.

GRAMO, som er vederlagsbyrået for artister og produsenter i Norge, krever i dag inn vederlag for kringkasting av musikk i venteværelsene i norske tannlegekontor.

— Jeg er ikke så sikker på at Gramo har rett i å kreve inn avgift for venteværelser på små tannlegekontorer, sier advokat Jon Wessel-Aass, etter en EU-dom som sier at kringkasting av fonogrammer på tannlegekontorer ikke skal betales vederlag for.

Wessel-Aass er partner i advokatselskapet Bing Hodneland med medierett, immaterialrett og IKT-rett som felt.

— Ikke del av tilbudet

Dommen i tannlegesaken kommer etter at en tannlege fra Italia brakte saken for EU-retten. Samtidig ble det avsagt en EU-dom om hotellnæringen, som fastslår at kringkasting til hotellrommene skal betales vederlag for.

– Det er kundene selv som styrer hvor mange de er og EU-domstolen legger vekt på at tv/radio er en del av det kommersielle tilbudet til et hotell og en del av pakke. Det spilles ikke tilfeldigvis musikk på en radio i bakgrunnen på et hotell, og domstolen mener det har en betydning for at man velger et hotell framfor et annet.

Når det gjelder tannlegekontorene legges det vekt på det samme momentet, men i annen retning, mener Wessel-Aas.

— Selv om det over tid kan kommer mange mennesker innom på et tannlegekontor er det sjelden det er mange der på en gang, og de ikke har en innflytelse på musikken som spilles. Det er ikke en del av en tilbudspakke.

Alene eller samlet?

Gramo krever i dag ikke inn vederlag fra tannleger som kun har radio inne på kontoret fordi det etter Gramos oppfatning beveger seg i gråsonen av hva som er offentlig framføring.

— Men om den enkelte kunde eller pasient overværer lydopptakene eller sendingen alene eller i mer samlet forsamling har vi ikke vektlagt betydning så lenge tilbudet henvender seg til alle og enhver. Denne rettsforståelsen har bred støtte i norske og internasjonale rettskilder, og vi har støttet oss til disse, sier Rita Mamelund, informasjonssjef i Gramo.

Tannlegekontorer som har åpent 250 dager i året betaler 500 eller 1000 kroner til Gramo avhengig av venteværelsets størrelse. Tariffen har Gramo fremforhandlet med Tannlegeforeningen.

— Hvordan vil Gramo forholde seg til dommen fra EU-domstolen?

— Vi kommer ikke til å endre vår praksis som følge av denne dommen før vi eventuelt blir utfordret på dette, sier Mamelund.

Relaterte saker

Elin Aamodt Foto: GramArt

Vil fjerne IFPI og FONO fra forhandlingsbordet

Artistene ønsker GRAMO som felles forhandlingspartner med NRK. Det vil ikke plateselskapene gå med på.

Marit Karlsen

– Rammer hele bransjen

Flere plateselskap deler Trust Mes krav mot GRAMO.

Trust Me vurderer søksmål

Mener Gramo må kreve inn vederlag fra TV3.

Radiostatistikk for 2010

Hvilken låt ble spilt mest på norsk radio?

Henning Kvitnes

– En boikott av norskspråklig musikk

Henning Kvitnes er skuffet over de nye Gramo-tallene, og mener radiokanalene må spille mer norsk på norsk.

Lene Marlin

Framleis skeiv kjønnsfordeling

Ny statistikk frå Gramo viser at berre 9 av dei 100 mest spelte norske musikarane på radio er kvinner.

Flere saker

Helge Iberg

Uakseptable usakligheter fra Magnus Andersson

Komponist Helge Iberg reagerer på deler av kritiker Magnus Anderssons anmeldelse av hans siste utgivelse, «Songs from the planet of...

Kjersti Tubaas

Kjersti Tubaas ny generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund

– Korps berører og betyr mye for mange. Det er en drømmejobb å få være med på å ta vare...

Skjorten, Eldar

Om bare alle var som deg, Sanna Sarromaa

Saklig debatt er bare så mye mer givende enn nedlatende formuleringer som «drittsekken». Det skriver faglig leder i Skapia i...