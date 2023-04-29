Sputnik 80 år: En legende som peker nese til finkulturen

Artisten hele Norge kjenner men ingen hører på fylte nylig 80 år. – Ein Hank Williams frå inni skauen i Telemark, sier dikter Øystein Hauge, som selv har skrevet sangtekster for Sputnik.

Han er som Se & Hør, han Sputnik. Alle kjenner ham, men ingen (vedgår at de) hører på musikken hans.

Han som er en helt vanlig kar fra ei bygd i norske skoger og jordbrukslandskap, han som er en helt vanlig arbeidskar som kjører lastebil, en helt vanlig nabokar som setter opp en rakett i hagen, en helt vanlig musikkglad kar som «berre spellær», han er allikevel et fenomen i norsk kultur- og musikkhistorie. Ingen har solgt flere kassetter og truser enn Sputnik.

Hjelpe meg så mange truser han har solgt.

Han er kjent for tekster som går rett på, for å si det sånn, uten særlige omskrivninger eller dybdemetaforer. «Skilles Johanne» og «Lukk opp din hjertedør» er låter alle født før 1990 synger med på.

Forrige helg fylte folkets artist 80 år. Dikteren Øystein Hauge har skrevet to sangtekster for artisten fra Drangedal, en av dem «Ny natt over landet» (fra kassetten Sputnik 8), som er en cover av nettopp Hank Williams’ «Please help me I’m falling». Hauge markerte Sputniks store dag i sosiale medier slik:

Gjennom fleire tiår har han levert frå seg eksperimentell og vanskeleg tilgjengeleg kunstmusikk. Postmodernistisk og nyklassisistisk samtidsmusikk. Minimalistisk, vil mange seie. Kjent for å verne om privatlivet sitt. Seier tvert nei til alt av intervju. Ein skikkelig finkulturell telemarking der altså.

Rettelse! Det eg skulle seie var: Hurra for deg og dei åtti åra, Sputnik! Folkelig er bare forbokstaven. Alle menneskene du har gleda opp gjennom. Og dei hundrevis av alders- og sjukeheimane du har besøkt, innimellom all lastebilkøyringa. Her er vi utanfor garasjen din. I Drangedal. Eg skryt til alle eg møter over å ha levert to sangtekstar til katalogen din.

– Hva er det som gjør Sputnik til en slik folkelig artist, Øystein Hauge?

– Kvardagslige historier. Dansbare melodier. På morsmålet. For meg er kassettkongen Sputnik sjølve inkarnasjonen av begrepet folkelighet. Som ikkje tar seg sjøl meir høgtideleg enn at han putter ein svær rød rakett opp på taket av garasjen han har omgjort til museum, og sjøl står på tunet og tar deg i labben svinger du innom for å kjøpe ei CD-plate eller fem. «Eg berre spellær eg», seier han. Og har garasjen full av platina- og gullplater. Det er jo å peke nase til finkulturen så det holder! Der andre artistar bruker dagevis i studio på éin enkel låt, gjer Sputnik jobben unna på noen få timar. Dessutan er dette musikk med ein så låg sosial status i enkelte kretsar, at ein jo bare må elske det. Ein Hank Williams frå inni skauen i Telemark.

For bare få uker siden ga en annen folkelig musiker ut låta «Gamleveien», som per i dag har over en million lyttinger i strømmetjenestene. Staysman, bandet Hagle og Sputnik lagde også en musikkkvideo til låta, med artistene Sandra Lyng og Hanne Krogh og «Allsang på grensen»-Katrine Moholt. Raggedamene korer om bensinpriser og drekking, klypes i rompa og sitter som dronninger i baksetet.

– Det er så stas at Sputnik ble med på denne låta! En mann vi virkelig ser opp til. En som har tråkka opp stien for oss andre som nå reiser rundt på bøgda og spiller konserter. Definisjonen på en legende, kommenterte Stian «Staysman» Thorbjørnsen om videoen og låta (som for øvrig er spilt inn i Klyve lydstudio, rett nedi gata for høyblokka Ballade-redaktøren kommer fra. Det er også jaggu stas.)

Gratulerer med 80 år, Sputnik!

