Total dominans for «hip pop»

I løpet av de siste fem årene har urban popmusikk overtatt hegemoniet på de norske hitlistene. A&R for Madcon, A-Lee og Cir.cuz Frank Bakke mener sjangeren er kommet for å bli.

Utviklingen i retning av en mer urban popindustri i Norge de siste årene er tydelig. Ifølge GRAMO-statistikken for 2011 var sju av de sju mest spilte norske låtene på radio innen sjangrene rap, R&B og såkalt urban pop. Til sammenligning var bare to av de sju mest spilte låtene i den samme sjangeren i 2007, og antallet «urbane» hits har økt jevnt og trutt siden.

– Det er en trend som har forsterket seg de senere årene. Vi så det i fjor også. Norske hip-hop og R&B-artister er godt representert på toppen av listene, sier informasjonssjef i GRAMO Rita Mamelund.

Listen til Wimp over de mest spilte låtene i forrige uke, gjenspeiler det samme bildet: de to norske låtene som befinner seg blant de ti mest populære, er Admiral Ps «Kallenavn» og Sirkus Eliassen med «Æ vil bare dans».

Bakmannen Bakke

I kjølvannet av Madcon, Karpe Diem og Lars Vaulars utgivelser i 2009 friskmeldte musikksjefen i P3 Mats Borch Bugge den norske rapscenen. Han mente nivået for første gang var så høyt at musikken hadde et ubestridt radiopotensiale. Borch Bugge er heller ikke overrasket over fjorårstallene til GRAMO.

– Fraværet av gitarer har vært nærmest fullstendig i noen år nå, samtidig har det vært en jevn økning i antall gode raplåter. Norske rapartister har dessuten blitt mer sjangeroverskridende, sier han.

Frank Bakke i Cosmo Music Norway har vært en sentral aktør under oppbyggingen av kommersiell norsk rapmusikk siden tidlig på 1990-tallet. Bakke arbeider som A&R for Madcon, A-Lee og Cir.Cuz, og har tidligere samarbeidet med salgssuksesser som Karpe Diem og Paperboys.

Tok over

Bakke mener trenden begynte med allerede med Tommy Tees «Takin Ova» og «Barcelona»-hiten til Paperboys i henholdsvis 1998 og 2002. Etter dette stilnet kritikken som gikk på at artistene som solgte mye var for kommersielle.

Bakke mener tre utviklingstrekk har gjort at sjangeren dominerer fullstendig på radio ti år senere: større profesjonalitet, kommersielt orienterte produsenter og velvillige radiokanaler. Samtidig har norske rapartister for lengst forstått at det må en streit popoppskrift til for å slå gjennom.

– Jeg pleier å si at hvis du ikke husker refrenget etter første gangen du hører en låt, så er det ingen folkelig låt, sier han.

Ettertraktet på skjermen

Den nye statusen til urban norsk musikk merkes også på interessen og sendetiden som påspanderes fra de mest attraktive TV-programmene. Admiral P. opptrådte på Gullfisken i 2011 og fikk sitt kommersielle gjennombrudd i etterkant av denne opptredenen.

Madcons «Glow», som ble lansert under Melodi Grand Prix-finalen i 2010, har solgt 3 millioner eksemplarer.

– Hip hop-kulturen har bevist at den er kommet for å bli som mainstream-fenomen, sier Bakke.

Rihanna var den enkeltartisten som ble mest spilt på norsk radio i fjor. Sangeren var også trekkplaster på Kollenfest i sommer. Hennes opptreden skal ha kostet over 11 millioner kroner, hvilket gjør den til en av tidenes dyreste konserter på norsk jord.