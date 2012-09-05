Patel liker «verbal wrestling»

Chirag Patel i Karpe Diem er begeistret for den voksende norske battlerapscenen. Han er likevel usikker på om formatet produserer gode plateartister.

Battlerap-ligaen Skeez TV inntar Nationaltheateret denne uka. Fenomenet er i ferd med å vokst seg stort i Norge, med fulle hus på Blå og høye seertall på YouTube.

Chirag Patel i Karpe Diem har oppsøkt flere av arrangementene til Skeez TV.

– Blandingen av standup, fornærmelser, improvisasjon og forsøk på å bryte motstanderens troverdighet ned er rett og slett en form for verbal wrestling jeg kan like. Det er utsolgt når Skeez setter opp stevner nå om dagen, og det elsker jeg å se, sier Patel, som understreker at han ikke er noen ekspert på battlerap.

Fenger uinnvidde

Patel har inntrykk av at også folk utenfor hip hop-miljøet har fått øynene opp for fenomenet.

– Jeg kjenner folk som ikke er spesielt interessert i rapmusikk, men som likevel synes det er kjempegøy å se to karer disse hverandre til blods. De vil ikke være med meg på en norsk rapkonsert, men maser på meg om å få bli med på Skeez, sier han.

– Ingen naturlig link

Patel mener Nils Grønvold gjør en viktig innsats for battlemiljøet. Han er likevel usikker på hvor tett det nye formatet henger sammen med resten av rapscenen her til lands.

– I mine øyne er det på ingen måte en så naturlig link mellom det som skjer på Skeez, og det jeg og andre hiphopband i Norge driver med som mange tror. Å være en god låtskriver gjør deg på ingen måte til en god battlerapper, eller omvendt. Faktisk vil jeg driste meg til å påstå at de beste battlerapperne som regel skriver ganske dårlige album, sier han.