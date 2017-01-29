Årets Spellemann-vinnere

Hederspris til Arve Tellefsen, og Marcus & Martinius ble årets Spellemann.
Spellemann 2016 ble delt ut lørdag kveld på henholdsvis Sentralen og Sentrum Scene i Oslo. Her er vinnerne:
Barnemusikk
Superbarna – Hipp Hurra
Blues
MK’s Marvellous Medicine – MK’s Marvellous Medicine
Country
Darling West – Vinyl and a heartache
Danseband
Torgeir og kjendisene – En runde til
Elektronika
Biosphere – Departed Glories
Folkemusikk/Tradisjonsmusikk
Anders Røine – Kristine Valdresdatter
Indie
The Switch – The Switch Album
Jazz
Nils Petter Molvær – Buoyancy
Klassisk
TrondheimSolistene – REFLECTIONS
Ledige stillinger
Produksjonssjef
Marknads- og kommunikasjonssjef
Rektor
Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans
Førsteamanuensis i musikkpedagogikk
Tilkallingsvikar kulturskolen
Metal
Okkultokrati – Raspberry Dawn
Popgruppe
Highasakite – Camp Echo
Popsolist
Aurora – All My Demons Greeting Me As A Friend
Rock
Kvelertak – Nattesferd
Samtid
Ensemble neoN – neoN
Urban
Karpe Diem – Heisann Montebello
Viser
Frida Ånnevik – Her bor
Åpen Klasse
Susanna – Triangle
TONOs komponistpris
Gjermund Larsen Trio – Salmeklang
Tekstforfatter
Cezinando – Barn av Europa
Årets Nykommer/Gramostipend
Astrid S
Årets Album
Karpe Diem – Heisann Montebello
Årets Musikkvideo
Aurora- I Went To Far
Årets Produsent
Cashmere Cat
Årets Låt
Alan Walker – Faded
Årets Spellemann
Marcus & Martinus
Hederpris
Arve Tellefsen