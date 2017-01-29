Årets Spellemann-vinnere

Publisert
29.01.2017
Skrevet av
- Red.

Hederspris til Arve Tellefsen, og Marcus & Martinius ble årets Spellemann.

Spellemann 2016 ble delt ut lørdag kveld på henholdsvis Sentralen og Sentrum Scene i Oslo. Her er vinnerne:

Barnemusikk
Superbarna – Hipp Hurra

Blues
MK’s Marvellous Medicine – MK’s Marvellous Medicine

Country
Darling West – Vinyl and a heartache

Danseband
Torgeir og kjendisene – En runde til

Elektronika
Biosphere – Departed Glories

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk
Anders Røine – Kristine Valdresdatter

Indie
The Switch – The Switch Album

Jazz
Nils Petter Molvær – Buoyancy

Klassisk
TrondheimSolistene – REFLECTIONS

Metal
Okkultokrati – Raspberry Dawn

Popgruppe
Highasakite – Camp Echo

Popsolist
Aurora – All My Demons Greeting Me As A Friend

Rock
Kvelertak – Nattesferd

Samtid
Ensemble neoN – neoN

Urban
Karpe Diem – Heisann Montebello

Viser
Frida Ånnevik – Her bor

Åpen Klasse
Susanna – Triangle

TONOs komponistpris
Gjermund Larsen Trio – Salmeklang

Tekstforfatter
Cezinando – Barn av Europa

Årets Nykommer/Gramostipend
Astrid S

Årets Album
Karpe Diem – Heisann Montebello

Årets Musikkvideo
Aurora- I Went To Far

Årets Produsent
Cashmere Cat

Årets Låt
Alan Walker – Faded

Årets Spellemann
Marcus & Martinus

Hederpris
Arve Tellefsen

Karpe Diem Foto: NRK P3

Disse kan vinne Spellemann

Her er oversikten over nominerte til 24 Spellemannpriser for 2016.

Spellemann

Popularitetens pris

Spellemann har gjort flere endringer i år. Hva betyr det – og undergraver prisen sin egen verdi når den gjør...

Spellemann

Spellemann snur også om krav til Barnemusikk

Kravet om kommersiell suksess vil kun gjelde kategoriene Popgruppe, Popsolist og Urban.

Spellemann

Spellemann snur om krav til viser

Viser skal likevel ikke prises for kommersiell suksess.

Spellemann

Felles Spellemannsjury for viser, pop og urbanmusikk

Norsk Viseforum reagerer på endringer i Spellemanns-juryen – og at salgstall og strømming har blitt et kriterium for å nominere...

Marcus & Martinus var de yngste og Arve Tellefsen den eldste av årets Spellemenn. Begge hadde til felles at de ikke var til stede da de ble ropt opp som vinnere. (Foto: Spellemannprisen)

Hipp Spellemannpris uhipp for spellemennene

Lørdagens tv-sendte Spellemannshow har fått en mer ungdommelig og hippere profil, men hva hjelper vel det når mange av spellemennene...

NY JOBB: Kathrine Synnes Finnskog i en sal som pusses opp. I sin nye jobb skynder hun seg for å rekke åpning på hundreårsdagen til et hus mange i Ålesund har et forhold til.

Fra Music Norway til hundre år gammel kino og teater i hjembyen

Eksdirektør Kathrine Synnes Finnskog flytta hjem for ny jobb i konsertselskapet Momentium.

Foto: Bård Gundersen.

Samtidsmusikalsk missekonkurranse

Å mene at det å skape kunst som ligner på gammel kunst gjør kunsten mer kommuniserende er et reaksjonært argument,...

Blank Out av Michel van der Aa Foto: Marco Borggreve

Skandinavisk premiere for 3D-opera under Trondheim kammermusikkfestival

Blank Out er skrevet av festivalkomponist Michel van der Aa.