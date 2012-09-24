Bransjen

Karpe Diem inntar Oslo Spektrum

Publisert
24.09.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Live Nation presenterer Karpe Diem i samme størrelsesformat som Lady Gaga og Muse.

Karpe Diem spiller konsert i Oslo Spektrum 9. mars 2013. Martin Nielsen, head promoter i Live Nation Norway, mener konserten beviser at rapduoen nå er å regne med blant landets aller største artister.

– I snitt gjennomføres én til to norske Spektrumkonserter i året. De senere årene har det blitt arrangert konserter med Bernhoft, Kaisers Orchestra, Røyksopp, Hellbillies og A-ha, sier han til Ballade.

Nielsen kan ikke avsløre de økonomiske rammene rundt konserten, men han regner med at Karpe Diem er kapable til å fylle Oslo Spektrum. Arenaen har en maksimumskapasitet på 9700 personer.

– De har selv en drøm om å gjøre en Spektrumkonsert med en stor produksjon og å by på et heftig show. De har lagt frem en visjon som vi tror lar seg gjennomføre, sier Nielsen.

Live Nation er et verdensomfattende underholdningsselskap, som består av Ticketmaster.com, Live Nation Concerts, Front Line Management Group og Live Nation Network. I Norge samarbeider selskapet med Time Out Agency, som har en rekke profilerte norske artister i stallen.

Karpe rett til topps

Den populære rapduoen topper albumlisten allerede på utgivelsesdagen.

Patel liker «verbal wrestling»

Chirag Patel i Karpe Diem er begeistret for den voksende norske battlerapscenen. Han er likevel usikker på om formatet produserer...

Topptungt og sårbart

INNLEGG: Nedgangen til Live Nation Norge viser hvor sårbar musikkbransjen i dag er, skriver Daniel Nordgård, PhD Stipendiat ved Universitetet...

– Ikke en bestandig del

De siste tallene fra Live Nation viser at musikkbransjen ikke kan lene seg på livemarkedet, mener forsker.

Ragnhild Menes og Kjetil Møster – Norsk jazzforums styre

Kulturlivet balanserer på en knivsegg

Tilskuddene til det frie musikkfeltet må styrkes betraktelig i statsbudsjettet for 2024, skriver Ragnhild Menes og Kjetil Møster fra styret til...

Fra salen under Norges Korforbunds landsmøte i Tromsø Foto: Norges Korforbund

Korforbundet inn i Norsk musikkråd

Gradvis tettere samarbeid har ført til ny tillit og nærmere 20 år med splittelse er forbi. Mye tyder på at...

Ole Birger Neergård aka Ol’Burger Beats

Windows 95, platesamlingen og samvittigheten: Ole-Birger har aldri sluttet å søke etter ny lyd.

Når lånt musikk blir et særegent uttrykk.

Når lånt musikk blir et særegent uttrykk.