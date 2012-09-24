Karpe Diem inntar Oslo Spektrum

Live Nation presenterer Karpe Diem i samme størrelsesformat som Lady Gaga og Muse.

Karpe Diem spiller konsert i Oslo Spektrum 9. mars 2013. Martin Nielsen, head promoter i Live Nation Norway, mener konserten beviser at rapduoen nå er å regne med blant landets aller største artister.

– I snitt gjennomføres én til to norske Spektrumkonserter i året. De senere årene har det blitt arrangert konserter med Bernhoft, Kaisers Orchestra, Røyksopp, Hellbillies og A-ha, sier han til Ballade.

Nielsen kan ikke avsløre de økonomiske rammene rundt konserten, men han regner med at Karpe Diem er kapable til å fylle Oslo Spektrum. Arenaen har en maksimumskapasitet på 9700 personer.

– De har selv en drøm om å gjøre en Spektrumkonsert med en stor produksjon og å by på et heftig show. De har lagt frem en visjon som vi tror lar seg gjennomføre, sier Nielsen.

Live Nation er et verdensomfattende underholdningsselskap, som består av Ticketmaster.com, Live Nation Concerts, Front Line Management Group og Live Nation Network. I Norge samarbeider selskapet med Time Out Agency, som har en rekke profilerte norske artister i stallen.