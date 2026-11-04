Produsent

Kulturfabrikken Sortland

Kulturfabrikken Sortland har ledig 100 % vikariat som produsent, med tiltredelse snarest og med forventet varighet til oktober 2027 – med mulighet for noe forlengelse.

Som produsent ved Kulturfabrikken er du en nøkkelperson for det lokale og regionale kulturliv.

Kvalifikasjoner

relevant høyere utdanning og/eller arbeidserfaring innen kulturfeltet

produsenterfaring og kan vise til gode resultater

erfaring fra ledelse av større prosjekter med flere involverte

erfaring fra arbeid/prosjekter i komplekse organisasjoner

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper vil bli vektlagt!

Du må;

kunne jobbe strukturert og løsningsorientert

ha gode samarbeidsevner og være inkluderende og motiverende

kunne kommunisere godt, skriftlig og muntlig på norsk

Vi kan tilby deg

en spennende arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø med muligheter for vekst og utvikling

hjelp med å skaffe bolig/barnehage

lønn etter avtale

kommunal pensjonsordning

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved tilsetting i skole må den som tilsettes levere politiattest ikke eldre enn tre måneder. Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må skrive det i søknaden.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt «Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering», oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsvariasjon og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne, sørge for tilrettelegging.

Navnet på en søker kan stå i offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om unntak. Om du ønsker at ditt navn skal være unntatt offentlig søkerliste, må du skrive en begrunnelse, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du finner et eget felt i søknadsskjemaet for det. Vi gir deg beskjed dersom vi ikke godtar begrunnelsen.

Nærmere opplysninger om stillingen får en ved å henvende seg til: Tone Toften på tlf: 913 63 933, eller e-post: tone.toften@kulturfabrikkensortland.no

Slik søker du

Du søker elektronisk via vårt digitale søknadsskjema. Velg «søk her» og fyll ut søknaden. Skriv en søknad, og legg ved CV, attester og vitnemål. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Kontaktperson:

Marte Støre Pettersen

Stilling: Enhetsleder

Mob: +47 913 63 933

E-post: tone@kulturfabrikkensortland.no

Sortland kommune Kultur og idrett

Ny flerbrukshall og basishall er i ferd med å realiseres, noe som betyr nye muligheter for idrett, frivillighet og samfunnsutvikling i Sortland. Nå trenger vi din kompetanse for å ta ut det fulle potensialet i denne satsingen. Bli med på å skape fremtidens møteplasser midt i Vesterålen!

Vakre, ville Vesterålen er en region der alt er mulig- og midt i ligger regionsentret Sortland med sine ca 10 500 innbyggere. Blåbyen Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole, full barnehagedekning og et rikt idretts- og kulturliv. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelse.

Kulturhuset har to store flerbrukssaler og flere andre mindre lokaler hvor du kan oppleve alt fra konserter og teater til konferanser og andre små og store arrangement. Kulturfabrikken huser også Campus Sortland, som er tilrettelagt med blant annet leseplasser, litteratur og kollokvierom.