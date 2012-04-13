Bransjen

Forkortet Lydverket-sesong

Publisert
13.04.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Manglende IFPI-avtale gjorde Lydverket til «en stor utfordring». Sesongen sluttet derfor tidligere enn planlagt.

Musikkmagasinet Lydverket på NRK2 hadde sin siste sending for sesongen onsdag denne uken. Det er to programmer tidligere enn opprinnelig planlagt. Årsaken er den manglende avtalen mellom NRK og de store plateseskapenes interesseorganisasjon IFPI.

— Som musikkprogram har Lydverket vært en flittig bruker av innkopiert IFPI-materiale. En vanlig sending i 2011 kunne ha mellom 40 og 50 snutter som var rettighetsbelagt gjennom IFPI. NRKs manglende avtale med IFPI fra nyttår har derfor vært en stor utfordring for Lydverket, sier Håkon Moslet, redaksjonssjef for tv og nett-tv i P3 Ung i NRK.

Laget fra scratch

Siden nyttår har NRK og IFPI, som representerer de største plateselskapene i Norge, ikke hatt en avtale som regulerer NRKs bruk av IFPI-relatert materiale innkopiert i TV-programmer, musikkvideoer, samt on demand nettradio.

Fraværet av muligheten til å bruke fra IFPI-repertoaret har blant annet betydd at , og at Lydverket siden nyttår har satset på flere liveartister og flere gjester i studio. Det har vært en tøff jobb, sier Moslet.

— Vårens produksjonsform har vært krevende på alle måter. Hvert program har vært laget fra scratch uten at vi har kunnet hvile oss på musikkvideoer eller innspilt lyd fra det store flertallet av artister som IFPI forvalter.

Mer live

Lydverket har hatt liveopptredener med 20 artister denne sesongen.

— Disse faktorene har ført til en Lydverket-sesong på ti programmer istedenfor 12. Det har vært et riktig antall i forhold til ambisjonen om å bedrive musikkformidling på høyt nivå, sier Moslet.

Relaterte saker

IFPI og NRK uenige

NRK kan ende opp uten rettigheter til å kringkaste musikk fra IFPI-selskapene på nyåret.

Pilemil

Lydbok

Pilemil kommer med nytt album i mai. I form av en bok.

«Solid oppgang»

15 % økning i fysisk salg.

Lydverket av lufta

Etter høstsesongen er musikkprogrammet slutt.

Svanesang for Lydverket

Legges ned og ersattes med folkemusikkprogram.

Flere saker

Operasanger Elisabeth Teige som Krysotemis.

Musikkritikerne velger seg Elisabeth Teige i Elektra

Hun har imponert mange med sin sang og rolletolkning i Strauss’ greske tragedie.

Mimmi Tamba med del to i en ambisiøs trilogi. Charlotte Dos Santos med nummer to av imponerende samlinger sanger.

Identitet og forventninger i stort format for Mimmi og Dos Santos

Så forskjellig kan norsk pop være: Både Charlotte Dos Santos og Mimmi Tamba skaper og forfiner identitet – på album...

Johnny Cash og Dolly Parton littlarm

Bygdalarm heidrar musikklyrikken med konkurranse: Å gjendikte Johnny Cash og Dolly Parton

Kva blir «Jolene» på sunnmørsdialekt? «Ring of fire» på nynorsk? Nokon som dristar seg på «Dumb blonde»? Bygdalarm utfordrar lekmann...