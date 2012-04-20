«Solid oppgang»

15 % økning i fysisk salg.

IFPI-tall viser en økning på 38 % i totalt musikksalg 1. kvartal. Økningen står i forhold til 1. kvartal 2011, heter det i en pressemelding fra IFPI, som er de største plateselskapenes interesseorganisasjon.

Det fysiske musikksalget har steget 15 % i samme periode og utgjør 34 % av samlet salg, mot 41 % i 2011.

Nedlastninger har økt med 35 % i perioden og utgjør 24 % av totalen, mens strømming har økt med 67 % sammenlignet med 2011 og utgjør 42 % av det samlede salget av musikk.

Samlet har det digitale salget, altså nedlastninger og strømming, en oppgang på 54 % siden samme periode 2011, og utgjør 66 av det totale salget, melder IFPI.