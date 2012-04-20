Bransjen

«Solid oppgang»

Publisert
20.04.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

15 % økning i fysisk salg.

IFPI-tall viser en økning på 38 % i totalt musikksalg 1. kvartal. Økningen står i forhold til 1. kvartal 2011, heter det i en pressemelding fra IFPI, som er de største plateselskapenes interesseorganisasjon.

Det fysiske musikksalget har steget 15 % i samme periode og utgjør 34 % av samlet salg, mot 41 % i 2011.

Nedlastninger har økt med 35 % i perioden og utgjør 24 % av totalen, mens strømming har økt med 67 % sammenlignet med 2011 og utgjør 42 % av det samlede salget av musikk.

Samlet har det digitale salget, altså nedlastninger og strømming, en oppgang på 54 % siden samme periode 2011, og utgjør 66 av det totale salget, melder IFPI.

Bransje

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Programleder Asbjørn Slettemark – Lydverket

Forkortet Lydverket-sesong

Manglende IFPI-avtale gjorde Lydverket til «en stor utfordring». Sesongen sluttet derfor tidligere enn planlagt.

Omsetningen faller fortsatt

…men ikke like raskt.

DakhaBrakha – Dreams of the Lost Road

Publiseringsstøtte og utvalg

INNLEGG: Bransjen oppfatter ikke publiseringsstøtteutvalget som sjangernøytralt, skriver lederne for plateselskapenes organisasjoner.

Razika

Husker du hvor stille det var?

INNLEGG: Guttorm Andreasen oppfordrer Erik Hillestad til å se opp fra platedirektørstolen.

Flere saker

Mange seterader står tomme i koronaramma kultur Norge. En kommende krisepakke skal skape mer aktivitet

Stimulansordning på overtid – Ap utålmodig

En «hovedpott» på 900 millioner skal støtte kulturbransjen videre i krisa. Men stimulans-pengene er ennå ikke forberedt fra regjeringa, uka...

Det var mye som skulle ut under Motorpsychos første av fire konserter på Rockeklubben i Porsgrunn i november 2020.

Norske klubbscener: Når krybben er tom, bites festene

Det er et felles ansvar å holde kulturen i blomst, og ikke i kunstig live, skriver konsertarrangør og booker Stian...

Oslofilharmonikere spiller Schubert under Asker Kammermusikkfestival Foto: Povilas Syrrist Gelgota

Asker kammermusikkfestival vil bli sentrum for klassisk musikk

Kunstnerisk leder Povilas Syrrist-Gelgota er overbevist om at kammermusikk er fremtidens dominerende form.