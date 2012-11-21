Svanesang for Lydverket

Legges ned og ersattes med folkemusikkprogram.

Siste sending av Lydverket ble spilt inn tidligere denne uken. Etter å ha vært NRKs musikkjournalistiske TV-satsning i ti år, legges programmet ned.

Den siste sendingen, der Susanne Sundfør, Thomas Dybdahl, Kvelertak og LidoLido står på scenen, skal på lufta 28. november.

Folkemusikken overtar

Det blir fortsatt musikk i den aktuelle sendeflaten. Over nyttår overtas imidlertid musikksatsingen av NRK Underholdning.

– Det vil ligne mer på NRK P1. Lydverket-flaten vil i første omgang bli fylt av en programserie om norsk folkemusikk, sier kanalansvarlig for NRK2, Fredrik Færden, til Dagsavisen.

2002 var det første året Lydverket ble sendt på TV. Den gangen stod Marius Hoel og Barbara Jahn bak programmet.