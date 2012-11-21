Bransjen

Svanesang for Lydverket

Publisert
21.11.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Legges ned og ersattes med folkemusikkprogram.

Siste sending av Lydverket ble spilt inn tidligere denne uken. Etter å ha vært NRKs musikkjournalistiske TV-satsning i ti år, legges programmet ned.

Den siste sendingen, der Susanne Sundfør, Thomas Dybdahl, Kvelertak og LidoLido står på scenen, skal på lufta 28. november.

Folkemusikken overtar

Det blir fortsatt musikk i den aktuelle sendeflaten. Over nyttår overtas imidlertid musikksatsingen av NRK Underholdning.

– Det vil ligne mer på NRK P1. Lydverket-flaten vil i første omgang bli fylt av en programserie om norsk folkemusikk, sier kanalansvarlig for NRK2, Fredrik Færden, til Dagsavisen.

2002 var det første året Lydverket ble sendt på TV. Den gangen stod Marius Hoel og Barbara Jahn bak programmet.

Lydverket av lufta

Etter høstsesongen er musikkprogrammet slutt.

Forkortet Lydverket-sesong

Forkortet Lydverket-sesong

Manglende IFPI-avtale gjorde Lydverket til «en stor utfordring». Sesongen sluttet derfor tidligere enn planlagt.

Programleder Asbjørn Slettemark – Lydverket

Lydverket til NRK2, går uviss framtid i møte

I høst bytter Lydverket kanal, og det musikkjournalistiske innholdet flyttes til et annet program.

Programleder Asbjørn Slettemark – Lydverket

Lydverket: Et talerør for god musikk

Ny masteroppgave forsøker å forklare hva slags musikkritikk man mistet da musikkprogrammet Lydverket på NRK ble lagt ned i 2012.

Losing My Religion HH Pressebilde

Ny musikkserie på NRK

Dokumentarserien «Hitlåtens historie» tar for seg seks låter over like mange program.

Stillbilde fra Loungemeister (Purple Moss Computer Version) av Ugress

Ballade video: Årsbeste 2025

Tolv glimt fra en påbegynt virkelighet.

Kultur og likestillingsminister Abid Q. Raja

Abid Q. Raja: – Jeg forstår godt frustrasjonen

– Jeg kan forsikre om at alle ansatte i Kulturdepartementet jobber på spreng for å målrette ordningene så godt det...

Jørn Brekke

Jørn Brekke til PR-byrå i Oslo

Fra YouTube og Google i London til Kulturmeglerne i Oslo.