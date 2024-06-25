Motvindfestivalen i bilder: Musikk, folk og rå natur i harmoni

Motvind er mer enn bare en musikkfestival når den arrangeres i skogen: det er en feiring av natur, kultur og fellesskap. Musikken smelter sammen med rå natur, hvert innslag blir forsterket av akustikken fra omgivelsene, hver deltaker og musiker får en helt spesiell opplevelse.
De siste årene har Motvindfestivalen funnet sted både i Oslo og i Numedalen. Men fra i år avholdes festivalen kun ved Middelaldersentret i Numedal som ligger i Rollag kommune, der flere av festivalens arrangører har funnet veien til og bosatt seg. Her kan deltagerne nyte musikken i en eldgammel skog. (Foto: Morgane Fauconnier)
Når festivalsjef Andreas Røysum blir spurt om hvordan Motvind ble til, svarer han ofte at han og vennene hans ville skape en festival de selv ville dratt til, og der musikken er i sentrum og ikke preget av kommersiell drivkraft. Programmet på Motvind er sjanger-uavhengig og variert, og består av internasjonale og nasjonale stilskapere innen folkemusikk, jazz og samtidsmusikk. (Foto: Morgane Fauconnier)
Motvind Kulturlag omfatter Motvindfestivalen, Motvind Records og Magasinet Motvind. De har som mål å skape ulike inkluderende kulturuttrykk og samtidig rette søkelyset mot at norsk kulturliv påvirkes og sponses av selskaper som de mener ikke har noe med kultur å gjøre, som Kongsberg Gruppen, Nammo og Equinor. Den lokale befolkningen i Rollag og omegn har bidratt i dugnader med hjerte, sjel og muskler for å bygge den lille landsbyen ved Middelaldersenteret. Amfiteateret er bygget i en naturlig død isgrop, og deltagerne får oppleve musikken og naturen i harmoni blant trærne og under den åpne himmelen. (Foto: Morgane Fauconnier)
Den 78 år gamle Ustad Noor Bakhsh (høyre) har spilt benju (strengeinstrument, red.mrk.) siden barndommen, og er en anerkjent mestermusiker i Balutsjistan-regionen i Pakistan. Til tross for å ha reist fra helt fra Pakistan og ankommet Middelalderskogen seks timer forsinket på grunn av flyforsinkelser, leverer han en uforglemmelig konsert i skogen samme kveld. Hans nærvær og kontakt med publikum skaper en varm og intim atmosfære. Det føles nesten som om han inviterer deltagerne inn i sin egen stue for en privatkonsert. Til venstre er Doshambay på tambur. (Foto: Morgane Fauconnier)
Alasdair Robert og Fredrik Rasten har nylig spilt inn duoplate. Roberts dype forankring i den skotske folkemusikktradisjonen og Fredrik Rastens innovative tilnærming til gitarspill og lydkunst skaper et samspill som utforsker harmoni og kontrast, og hvor stemmen og gitaren møtes i et øyeblikk av kreativ og mystisk symbiose. (Foto: Morgane Fauconnier)
Frivilligansvarlig Aurora Pambianchi Øvrelid tar seg en liten pause i regnet før middagstid. Motvind Kulturlag vil at festivalen skal oppleves som intim og jordnær. De ønsker ikke for mange mennesker i Middelalderskogen. Til sammen er det 200 personer tilstede, inkludert artister, deltagere og frivillige. (Foto: Morgane Fauconnier)
Maten fra den lokale kroen drives av franske Antoine Bailly, og hans kjæreste fra Numedalen. De møttes i Frankrike da hun studerte der, og da hun valgte å flytte hjem, fulgte Bailly fulgte etter. Sammen har de overtatt drifta av Numedal kro, til tross for at den har slitt økonomisk i mange år og gått konkurs flere ganger. De satser på at det økende kulturtilbudet i Numedalen og lokalbefolkningens engasjement, samt parets kombinasjon av fransk og norsk matkultur, vil sikre kroens fremtid. (Foto: Morgane Fauconnier)
Selma Jørgensdatter Aargaard har nylig flyttet til Numedal etter mange år på opplevelsesferd verden rundt. Nå jobber hun for den lokale sjokoladefabrikken Myrvann. Kakaoen er laget med bønner fra Sør-Amerika og blandet med ulike helbredende sopparter som Lionsmane og Chaga. (Foto: Morgane Fauconnier)
Den egyptiske oud-spilleren Aly Eissa spiller med fiolinisten Ayman Asfour og norsk-belgiske Jonas Cambien på synth. Sammen utgjør de The Handover. Med fiolinimprovisasjon, shaabi-synth og oud-riffer skaper trioen musikk som involverer både meditativ minimalisme og egyptiske danserytmer fra landsbygda. Eissa har spilt konserter i Norge før, men sier Motvindfestivalen har særpreg: – Å være i skogen i flere dager, med null distraksjoner fra den ytre verden, skaper en veldig unik atmosfære, sier han på engelsk til Ballade. (Foto: Morgane Fauconnier)
Været er skiftende i skogen, og festivaldeltagerne opplever både stekende sol og tungt regn i løpet av helgen. Men regnet stopper ikke publikum fra å danse til egyptiske rytmer når The Handover spiller konsert i amfiet. (Foto: Morgane Fauconnier)
Skogen er full av dukker som er laget av barna på den lokale barneskolen på Veggli. (Foto: Morgane Fauconnier)
Vokaltrioen Hekate består av Silje Risdal Liahagen, Malin Alander og Synnøve Brøndbo Plassen. Selv om trioen ikke fantes for omtrent et år siden, har sangerinnene markert seg som solo-utøvere tidligere. Publikumet er trollbundet og målløse når Hekates kraftfulle stemmer klinger under lørdagens siste konsert. (Foto: Morgane Fauconnier)
På natten fyres det enorme sankthansbålet, der mennesker samler seg rundt flammene, danser og nyter stjernehimmelen. (Foto: Morgane Fauconnier)
Etter to døgn i skogen er det på tide med en utflukt. Siste festivaldag får deltagerne utforske Rollag kommune med en vandring ut av Middelalderskogen og ut til både Bygdetunet og stavkirken i Rollag. (Foto: Morgane Fauconnier)
Musikerne, med Andreas Røysum i spissen, leder hele festivalen ut av Middelalderskogen gjennom en lydvandring – en bevegende konsert på en turløype som tar dem gjennom åkrene, over Numedalslågen og til nye naturlige omgivelser. (Foto: Morgane Fauconnier)
I ærverdige omgivelser på Bygdetunet i Rollag spiller Astrid Garmo fele og hardingfele mens publikumet nyter vafler og rømmegrøt. Hun kommer fra Garmo i Gudbrandsdalen, og er vokst opp med folkemusikken og feletradisjonen. (Foto: Morgane Fauconnier)
En av festivalens headlinere skulle være den legendariske, amerikanske multi-instrumentalisten Joe McPhee. Han skulle etter planen spille flere konserter på festivalen med ulike sammensetninger av musikere, men kunne ikke komme på grunn av sykdom. En av konsertene skulle være i den over 500 år gamle stavkirken i Rollag. I stedet ble det Kalle Moberg som tok over med rørende improvisasjon og til treknirkingen fra de gamle kirkebenkene. (Foto: Morgane Fauconnier)