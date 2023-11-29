Platemessa på Rockefeller 35 år

Lørdag 2. desember er det igjen klart for platemesse på Rockefeller – på 35. året.

– Jeg har vært med på å arrangere platemessa på Rockefeller i 35 år, sier Knut Akselsen, en av initiativtakerne tilbake i 1988, sammen med Rune Halland og Arve Strømsæther. – Vi har i denne tiden blitt Norges største vinyl- og CD-messe – by far!, forteller Akselsen videre til Ballade.

– Rockefeller-messa er et fantastisk marked med nesten alt en platesamler kan ønske seg. Her møter du selgere med førstehåndskunnskap om sine varer, og hundrevis av kunder fra det ganske land.

Da platemessa på Rockefeller feiret 25 år var Ballades utsendte der – for å gjøre journalistjobben, men selvsagt også for å selv kjenne på varene:

Inne på t-banen åpner jeg den. En stor lp mellom hendene. Rare blikk fra medtrafikanter. Tungvint musikk, men godt. Og jeg tenker at en vinylplate er et sterkt fysisk bevis for min kjærlighet for musikk som jeg kan bruke overfor omverdenen på T-banen, og ikke minst overfor meg selv.

– Det er få steder man som kunde blir så kyndig betjent som på en platemesse, skrev journalist Tellef Øgrim i Ballade-artikkelen fra ti år tilbake. Det stemmer nok minst like godt i dag.

I et ferskt intervju med Musikknyheter.no forteller Knut Akselsen om hvordan Rockefellermessa har holdt stand gjennom så mange år.

– I starten hadde vi fire messer i året og ble fort en av Skandinavias største med nærmere tusen besøkende. Markedet har endra seg og utfordringa har vært å rekruttere selgere. De som er selgere på messene begynner å dra på åra, og det har vært få yngre selgere som har både interessen og kunnskapen, sier Akselsen.

Men han registrerer et skifte, til glede for vinylen, CDen og platemessetiltaket:

– Publikum strømmer fortsatt til og vinyl og CD-er er mer populært enn på lenge. Vi har nå en fast kjerne på mellom tretti-førti selgere og fem-sekshundre publikummere per messe. Kundene blir også yngre og yngre, og det blir flere og flere jenter på messene. Det er gledelig, og gir håp om at platemessa fortsatt har livets rett. Målet er å markere 50 år i 2038.

Platemessa på Rockefeller i Oslo arrangeres lørdag 2. desember kl. 10.00–15.00. Inngangsbilletten koster 60 kroner. Les mer her.