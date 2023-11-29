Platemessa på Rockefeller 35 år

29.11.2023
Guro Kleveland

Lørdag 2. desember er det igjen klart for platemesse på Rockefeller – på 35. året.

– Jeg har vært med på å arrangere platemessa på Rockefeller i 35 år, sier Knut Akselsen, en av initiativtakerne tilbake i 1988, sammen med Rune Halland og Arve Strømsæther. – Vi har i denne tiden blitt Norges største vinyl- og CD-messe – by far!, forteller Akselsen videre til Ballade.

– Rockefeller-messa er et fantastisk marked med nesten alt en platesamler kan ønske seg. Her møter du selgere med førstehåndskunnskap om sine varer, og hundrevis av kunder fra det ganske land.

THE JAZZ SINGER: Knut Akselsen med jazzikonet Karin Krog, som ofte er å finne med egen selgerstand på Rockefellermessa.  (Foto: Rune Halland)

Da platemessa på Rockefeller feiret 25 år var Ballades utsendte der – for å gjøre journalistjobben, men selvsagt også for å selv kjenne på varene:
Inne på t-banen åpner jeg den. En stor lp mellom hendene. Rare blikk fra medtrafikanter. Tungvint musikk, men godt. Og jeg tenker at en vinylplate er et sterkt fysisk bevis for min kjærlighet for musikk som jeg kan bruke overfor omverdenen på T-banen, og ikke minst overfor meg selv. 

– Det er få steder man som kunde blir så kyndig betjent som på en platemesse, skrev journalist Tellef Øgrim i Ballade-artikkelen fra ti år tilbake. Det stemmer nok minst like godt i dag.

KONSENTRERT: Stemningsbilde fra platemessa på Rockefeller i 2022.  (Foto: Knut Akselsen)

I et ferskt intervju med Musikknyheter.no forteller Knut Akselsen om hvordan Rockefellermessa har holdt stand gjennom så mange år.
– I starten hadde vi fire messer i året og ble fort en av Skandinavias største med nærmere tusen besøkende. Markedet har endra seg og utfordringa har vært å rekruttere selgere. De som er selgere på messene begynner å dra på åra, og det har vært få yngre selgere som har både interessen og kunnskapen, sier Akselsen.

Men han registrerer et skifte, til glede for vinylen, CDen og platemessetiltaket:
– Publikum strømmer fortsatt til og vinyl og CD-er er mer populært enn på lenge. Vi har nå en fast kjerne på mellom tretti-førti selgere og fem-sekshundre publikummere per messe. Kundene blir også yngre og yngre, og det blir flere og flere jenter på messene. Det er gledelig, og gir håp om at platemessa fortsatt har livets rett. Målet er å markere 50 år i 2038.

Platemessa på Rockefeller i Oslo arrangeres lørdag 2. desember kl. 10.00–15.00. Inngangsbilletten koster 60 kroner. Les mer her.

Relaterte saker

Fra platemesse/Platecover Sandy

Godfølelsen i gammel sort plast

– Det er få steder man som kunde blir så kyndig betjent som på en platemesse, skriver Tellef Øgrim

Arne Bendiksen, platemesse 2007 (Foto: Lars Erik Werme)

Platemesse til ære for Arne Bendiksen

Lørdag oppsøkte kulturskribent Bjørn Hovde Folkets hus i Oslo. Der var det lansering av Arne Bendiksens nye EP, slipp av...

Foto: Moehre1992, Wikimedia Commons

Gjør vinylen seg best på veggen?

Tall fra England og USA viser at omtrent halvparten ikke hører på platene de kjøper.

3077614089 e4b134b55a z

Fysiske valg

Hvorfor vil ikke fysiske kopier av innspilt musikk forsvinne?

Vinyl

Fysiske formater holder stand i Storbritannia

Britene bruker dobbelt så mye penger på vinyl og cd som på strømmetjenester.

Flere saker

Stillbilde fra ANETTE ASKVIK Kjære stjerne

Ballade video: Kjære stjerne. Fra Sulis til Keiko

Ukens nye videoer med Lyder Røed, Hanne Tveter, Ottar «Big Hand» Johansen, Bjørn Berge, Knut Reiersrud Band, Anette Askvik, Erik...

STREIK LO Creo NTL

Onsdag trapper de opp teater- og orkesterstreiken

121 nye ut i streik fra onsdag av – forestillinger avlyses.

Anne Marie Almedal

Anne Marie Almedal fant en egen styrke å synge med under kreftbehandling

Med musikken tilbake til livet: Annbjørg Lien ble døv. Anne Marie Almedal visste ikke utfallet av brystreften sin. Hva skjedde...