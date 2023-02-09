Josefin Winther: Luft mellom linjene

Josefin Winther har hatt høy utgivelsestakt de siste årene, med to langspillere og to EPer. For en uke siden slapp hun sitt syvende album.

En av de morsomste tingene jeg har fått oppleve som journalist var da Josefin Winther ble omskapt til Edvard Grieg. Dette var en slik inspirert idé som kom rekende på en fjøl i anledning Grieg-jubileet i 2018, da komponisten ville fylt 175 år.

Alliert med stylist Nina Exposito Holmen og sminkør Ragnhild Skjeldnes satte vi hverandre stevne på Troldhaugen – der Josefin ble mer og mer alvorlig i uttrykket etter hvert som den store komponistens trekk overtok ansiktet hennes – godt hjulpet av en stor hvit mustasje og en kostbar grå parykk laget av ekte menneskehår.

Så satte hun seg ved Griegs klaver og improviserte frem det hun husket av hans lyriske stykker. Mens hun spilte, løftet hun blikket, og så tenksomt ut i rommet. Det var da det magiske skjedde – foran våre øyne ble hun Grieg. Det var som om vi ble hentet ut av tiden og over i evigheten bak komponistens blikk.

FLYTTET TIL OSLO

Mye har skjedd i Josefin Winthers liv siden den gangen. Det viktigste var at hun høsten 2019 flyttet til Oslo for å spille basketball for Bærum BLNO Kvinner.

– Jeg flyttet dit som et prøveprosjekt. Den utløsende faktoren var at Gimle la ned damelaget i eliteserien. Jeg hadde lyst til å ta en sesong til, for vi hadde akkurat vunnet NM-gull, forteller Josefin Winther – med henvisning til Norgesmesterskapet i basketball for kvinner 2019.

Josefin Winthers basketball-karriere er nok ukjent for mange. Det begynte med at hun var en veldig aktiv juniorspiller. 18 år gammel var hun allerede kaptein på juniorlandslaget, men la opp for å satse på musikken i stedet.

– Da jeg flyttet tilbake til Bergen i 2014, tok jeg opp igjen kontakten med moderklubben Gimle, og begynte å spille på deres elitelag, forteller hun.

– Jeg spilte i eliteserien fra 2014 til 2022 – de fem første sesongene for Gimle, blant annet sammen med mine to søstre, og var kaptein der.

– Vi tok tre bronse, et sølv og et gull i NM. Det var en fantastisk reise å være med på, og disse årene – utfordringene vi stod i og vennskapene det gav – betyr mye for meg.

Hun var den gangen kaptein på Gimles elitelag, der også hennes søstre Jennifer Winther og Julie Winther var en del av spillerstallen.

– Det var spesielt å få oppleve så mye sammen med to av mine søstre. Det gav disse årene en ekstra dimensjon og verdi, sier hun.

«Hun jobber dedikert, er blitt mer bevegelig som spiller og bar oss offensivt i dag» sa Gimle-trener Audun Eskeland til basket.no etter at Josefin Winther hadde scoret 26 poeng i 67-55-seieren over Sandvika i 2019 – som gav dem NM-gull.

Samme år ble Gimles damelag lagt ned på grunn av manglende rekruttering. Som nevnt over signerte Josefin Winther da med Bærum BLNO Kvinner, og flyttet til Oslo.

FIRE UTGIVELSER PÅ FIRE ÅR

– Jeg skulle jo også gi ut album, så det ville være veldig praktisk for meg å bo i Oslo – siden mine faste musikere bor der, forteller hun i dag.

Planen hennes var å bo i Oslo i et år, men det endte med bolig på Nøtterøy, jobb på Steinerhøyskolen på Majorstua – og tre sesonger for Bærum (2019-2020, 2020-2021 og 2021-2022).

– Her fikk jeg oppleve en helt annen klubb, med nye mennesker. Jeg ble veldig glad i flere av spillerne, og så var det selvfølgelig en fantastisk opplevelse å få ta nok en kongepokal, forteller hun.

– Jeg har lagt opp nå. De to første sesongene i Bærum ble ikke ferdigspilt på grunn av korona-restriksjoner, men vi lå i toppsjiktet på tabellen i begge sesongene. I den siste sesongen vant vi NM-gull.

Ved siden av basketball-karrieren har hun hatt høy utgivelsestakt i denne perioden, med to langspillere og to EPer – og 3. februar slapp hun sitt syvende album. Det har fått tittelen If I Were You, og skiller seg fra de fire foregående utgivelsene ved at hun er tilbake med engelskspråklige tekster.

TILBAKE TIL ENGELSK

– Det har vært en utrolig fin opplevelse å gå over til norsk. Det er bare så lekent og umiddelbart for meg – det oppleves som at det ikke ligger noe imellom det jeg sier og det jeg vil si, sier hun.

– På den nye platen har jeg likevel gått tilbake til engelsk. Det er ting som har kommet til i løpet av de siste årene, og som ikke har fått noen plass på de foregående utgivelsene siden de har vært på feil språk. Så jeg er litt spent på hvordan det blir mottatt.

Som et bonusspor på det nye albumet har hun tatt med «We’re the Same», som er originalversjonen av den A-listede singelen «Fint å se deg her» – en av årets mest spilte låter på radio i pandemiåret 2020.

Hun tar her et tilbakeblikk på tiden før hennes nye liv i hovedstaden, men sangen kan nok også (med litt velvilje) leses som en kommentar til tiden den ble sluppet i: «Alt det som var / Forsvinner nok aldri / Men blir vel om / Til luft mellom linjer / Til nye rom».

– Den ble opprinnelig skrevet med engelsk tekst, så det passet å ta den med her i en «live on tape»-versjon.

Josefin Winther har allerede sluppet singlene «Walking Home» og «Silent Storm» – den siste kjent fra Eurovision Song Contest 2014, der hennes fetter Carl Espen Thorbjørnsen sang den frem til en hederlig 8. plass. Winther mener selv at dette er to av hennes sterkeste låter gjennom karrieren.

If I Were You er ellers et album med mange fine sanger, ikledd vakre og tidvis enkle arrangementer. Tekstene tar for seg spørsmål og tanker knyttet til hvordan det er å være menneske på jorden – med en undertone av at det tidvis kan være nokså krevende.

Platen er produsert av Jonas Kroon (Saga Studio), og musikerne hun har med seg er Ronny Yttrehus (gitar), Reidar Frugård Opdal (piano og synth) og Marius Mathisen (trommer).

HJEMMESTUDIO GIR FRIHET

Winther gjør også mye selv. Hun komponerer og lager egne pre-produksjoner av låtene, spiller mange av instrumentene, er co-produsent og driver sitt eget plateselskap som gir ut musikken.

– Tidligere har jeg vært avhengig av mye tid i studio for å kunne spille inn album. Nå lager jeg preproduksjoner i hjemmestudioet mitt, og så drar jeg i studio og får det mikset og spiller inn vokal.

– Som oftest improviserer jeg frem grunnideen eller grunnstrukturen. Da har jeg en innspilling av en idé i det den ble til, og det er ganske annerledes.

– Så du går ikke i studio med band?

– Jo, noen av oss, men vi trenger ikke å være der sammen. Ronny har spilt inn gitarene sine der og vært med når vi har mikset. Fordelen med å jobbe på denne måten er at det ikke er så langt fra jeg har skrevet en låt til jeg kan spille den inn.

– Mister du ikke litt kjemi da?

– Både ja og nei. Det er liksom det som har endret seg litt fra at jeg arrangerer ting sammen med et band, og da gjerne sier hvordan jeg vil ha det underveis i øvingslokalet.

– Låtene dine har ofte vært basert på litt sånn tøffe riff.

– De er ikke så veldig det nå lenger. Jeg kommer helt sikkert til å jobbe med et band igjen, men jeg synes at det er krevende å få til. Det krever åpnere arrangementer, siden musikere har behov for å spille, sier hun.

– Når jeg jobber på egenhånd, kan jeg liksom bare fylle det rommet med akkurat det jeg føler at det skal fylles med. Det er ingen andre som har noen aksjer i det, på en måte. Sånne prosesser kan man jo selvfølgelig få til når man er fem personer i rommet også, men det er veldig befriende å bare kunne bemanne det sånn som jeg selv føler for akkurat i det det blir til.

I FRITT FALL

– Du slapp en sånn riffbasert singel i fjor. Hvordan ble den til?

– Du tenker på «Fritt fall»? Ja, den skrev jeg litt sånn som jeg skrev låter før. Bare rett frem og rett ut.

«Jeg applauderer gamle helter / Og hjerter rundt meg nyter og smelter / På mine kinn der triller det tårer over at jeg / Endte opp som en av mange dårer / Uten mot / Uten vilje / Tatt som gissel av mitt ego / Innbitt overbevist om at jeg er god» synger hun her i en reflektert og selvrefsende tekst som hun selv beskriver som den viktigste hun har skrevet.

– Jeg skrev låten etter å ha vært på besøk på kunstinstallasjonen «Roseslottet». Det var stort å se portrettene av alle de modige menneskene som hadde gjort motstand under Den andre verdenskrig. Samtidig kjente jeg på en sorg over utviklingen i vår egen tid, og en brennende lengsel etter å være en som gjør mer for å hindre den, forklarer hun.

«Roseslottet» er en kunstinstallasjon ved Frognerseteren i Oslo, skapt av brødrene Vebjørn Sand og Eimund Sand. Den markerte at det i 2020 var 80 år siden Norge ble okkupert av Nazi-Tyskland og 75 år siden frigjøringen.

Kunstparken åpnet 13. juni 2020, og inneholder malerier og installasjoner som forteller om andre verdenskrig i Norge og om de grunnleggende prinsippene for demokrati, rettsstat og humanisme.

– Det er portretter av forskjellige mennesker som risikerte sin egen komfort eller sin egen sosiale status for å kunne være en motkraft til det som foregikk – noe som virker veldig fjernt fra den verdenen jeg lever i og er med å skape.

– Egentlig så er det ment som et slags ordspill – at noe i meg sier at hvis det var sånn at jeg våget å leve i tråd med mine egne overbevisninger, så ville det være i et fritt fall – fordi det ville være i frihet.

– Er det det du mener med tittelen «Fritt fall» – at man kaster seg ut i noe uten å vite hvordan det skal gå?

– Ja, eller egentlig så er det ment som et slags ordspill – at noe i meg sier at hvis det var sånn at jeg våget å leve i tråd med mine egne overbevisninger, så ville det være i et fritt fall – fordi det ville være i frihet.

– Men samtidig ville det skje i det usikre og utrygge?

– Jo, men alt er vel egentlig usikkert når det kommer til stykket, reflekterer hun.

– Det at vi eller jeg er så avhengig av den tryggheten blir en ufrihet i seg selv på en måte – at vi ikke er villig til å risikere den.

I månedsskiftet februar/mars legger Josefin Winther ut på plateslippturné.

Dette intervjuet er tidligere publisert i Bergensmagasinet.