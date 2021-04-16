Ballade video XCII: Mellom det store havet og det trygge fyret

Ni ferske videoer, fire premierer. Med Vaarin, Dragongirl, Broken Swans, Kill Shelter & Antipole, Josefin Winther, Norsk Råkk, Nullskattesnylterne, Kåre Indrehus og Gåte.

Det er et løfte av vår og varme i luften. Og det løftet trenger vi kanskje mer enn noen gang, mens pandemien fortsetter å trekke ut. Det er fremdeles ingen som kan si når hverdagen er tilbake – eller hvilken form den vil anta. Som den plateaktuelle artisten Trond Kallevåg nylig formulerte det: ”Vi er alle fengselsfugler nå.”

Men vi har vinger, og vi har hverandre. Og musikken, drømmene og bildene. Og norsk musikkliv blomstrer kanskje mer enn noen gang, selv om det skjer på skyggesiden av luftegården. Vi har våren, vi har Vaarin – og åtte andre artister som her presenterer livet i de fleste fasetter.

VAARIN: Lighthouse

Premiere! Og det med det aller fineste vi har sett og hørt hele uken.

– «Imaginary Movies» er et konseptuelt musikkprosjekt bestående av musikk til imaginære filmer. Altså filmene i hodene våre, forteller Vaarin.

Sist vi skrev om Vaarin, aka Vårin Strand fra Hokksund, var i forbindelse med den svært fine EP-en «Bitter Taste Of Goodbye» i juni i fjor. Siden har hun brukt tiden på å skrive og produsere ny musikk. Nå er det snart duket for EP-en «Imaginary Movies», som beskrives som «et lydspor til dine dagdrømmer, følelser og tanker».

– Låtene er tematisk bygd opp som filmmusikk, og lanseres med cover art som underbygger tematikken, forteller Vaarin. – Musikkvideoen består av tilsynelatende abstrakte og kryptiske bilder. Som biter i et puslespill er disse små utsnittene avslørende ledetråder til en større historie.

I dag slipper Vaarin en helt ny låt og video – som igjen imponerer med sin stilsikkerhet, estetikk og musikalske oppfinnsomhet. Den heter «Lighthouse», og beskrives som en metafor for menneskelige forhold: den ene er trygg på land, den andre flytende på åpent hav.

– Kjærlighet er ofte en følelse som kan minne om en mellomting mellom storm og stille vann, det store havet og det trygge fyret.

Den flotte videoen er regissert av Bjørg & Doris, med Thea Marion Aasen som produsent og Jørgen Klüver som fotograf.

DRAGONGIRL: Beefs, Bad Blood and Burning Vendettas

For en musikk! Og for en video!

– Etter en svært god mottagelse av singelen «Beefs, Bad Blood And Burning Vendettas» kommer hele EP-en vi har klødd i fingrene etter å servere omverdenen, sier Terje Ekrene Vik i Sheep Chase Records.

Dragongirl, alias Nikoline Ursin Erichsen, har base i Oslo og Aarhus, der hun for tiden studerer ved DIEM – Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har blitt beskrevet som en artist som krysser grensene mellom klubbmusikk, eksperimentell musikk og performance art.

Dragongirl debuterte med debuten «Once More, With Feeling» på Euforisk i 2019, som fikk svært god mottagelse av blant annet NRK P3 og Natt & Dag. Den tidligere nevnte singelen «Beefs, Bad Blood And Burning Vendettas» har også blitt lagt merke til blant annet av NPR i USA.

Den blodferske EP-en «Tripomatic Fantasies» ble tidligere denne uken kåret til Album of the Day av selveste Bandcamp, som blant skrev dette: «On ‘Tripomatic Fantasies’, her riveting new EP, Erichsen delivers four electronic tracks that invite contemplation over movement … Throughout ‘Tripomatic Fantasies’, Erichsen keeps pushing you inward; her gorgeously complex songs provide the perfect soundtrack for the journey.»

Ingen dårlig start, akkurat. «Tripomatic Fantasies» slippes både digitalt og på vinyl i dag, fredag 16. april. Musikken er komponert, produsert og mikset av Nikoline Ursin Erichsen og mastret av Christian Næss. Videoen er ved Samuel Feste Midteide.

BROKEN SWANS: Faded Stars

Broken Swans, aka Christian Dam, slapp i 2017 skranglepop-singlene «Sleep All Day» og «I Dont Mind» via sitt eget Sotron Records. Fire år senere er gitaren byttet ut med elektroniske elementer, men Broken Swans sier selv at de har beholdt det enkle og minimalistiske i låtene.

«Faded Stars» heter den nye singelen. Den har vært tilgjengelig på Bandcamp, og slippes i disse dager på alle digitale plattformer via Sotron.

– Jeg ville lage video til den nye låta, og fikk inspirasjon fra fine «Song To The Siren» av This Mortal Coil. Planen var å skape litt av den samme stemningen og atmosfæren. Det ble noe helt annet, men jeg syns det fungerte til «Faded Stars», sier Christian Dam.

– I utgangspunktet ville jeg ha mer variasjon med flere filmkutt, men endte bare med å fjerne dem da jeg startet å redigere. Det som ble igjen, og som vises i videoen, var mer enn nok til få frem det visuelle jeg ønsket å formidle gjennom låta.

Det er vi helt enig i. Og videoen viser hvor minimalistiske virkemidler som fungerer: i dette tilfellet tre løvblader, en hårføner og iPhone på veldig sakte film.

Musikere tilknyttet Sotron er blant annet Garden Tapes, Inga-Lill Farstad, Fredrik Ness Sevendal (FNS), Anders Bøe, Truly Awful Weather, The Age of Colored Lizards, Håvard Berstad og Mudroid.

Sjekk gjerne ut dette fine, lille selskapet, folkens.

KILL SHELTER & ANTIPOLE: Burn Bright

«Burn Bright» er andre single og video fra det nye albumet A Haunted Place, utgitt på Manic Depression Records.

– Videoen ble filmet i Trondheim og Edinburgh, Skottland i vinter. «Burn Bright» er en av våre mer frempå og aggressive låter på albumet, forteller Karl Morten Dahl fra Antipole.

– Videoen gjør bruk av raske redigeringer og sekvenser som gjenspeiler de energiske delene av låta, men det er også elementer av en melankolsk stemning, som er prøvd formidlet i videoen ved bruk av kontraster. Jeg og Pete har ulike gitarstiler, og det tror jeg kommer godt frem i akkurat denne låta.

Pete er Pete Burns fra skotske Kill Shelter, som også står for post-produksjon og videoredigering her.

– Tekstmessig sett har «Burn Bright» flere lag. Den behandler avhengighet i alle former, men den har også et sterkt frelseselement. Som alle sporene på A Haunted Place, så er tekstene veldig personlige – og forhåpentlig noe lytterne kan identifisere seg med, sier Burns til Ballade video.

Han forteller at videoen benytter kontraster i tempoet, belysningen og selve motivet, der lokasjonsbildene i snøen ble behandlet for å forbedre følelsen av ekstrem kulde, mens belysningen ble brukt for å gi videoen en mer drømmeaktig kvalitet.

– I og med at vi filmet hver for oss, på ulike steder og med ulikt utstyr, var videoen avhengig av mye post-produksjon for å sikre en sammenhengende helhet.

JOSEFIN WINTHER: Mange fine ord

Premiere! Og det med en skikkelig fin sang!

Bare ett år etter suksess-EP-en «Helt hel», og radiohiten «Fint å se deg her», er Josefin Winther klar med nytt norskspråklig album. Mandag 12. april kom det nye albumet Hun som var her.

På det nye albumet har Winther med seg samme gjeng som stod bak fjorårets EP. I tillegg har hun fått Thom Hell med som produsent og musiker. Inspirasjonen til flere av albumets låter har hun hentet fra sin onkel Hasse, som var vokalist i hardcore-bandet Stengte Dører da Josefin vokste opp.

– Som oftest er jeg allerede på vei videre når noe har skjedd, for det er vel slik man best lever. Men så er det kanskje fint å av og til stoppe opp, og for eksempel tenke over at jeg i dag har gitt ut mitt sjette album, skrev hun nylig på Facebook.

– Det er deilig å oppdage at det er verdt en skål, og kjenne at jeg er stolt og inspirert over at jeg har våget, orket og villet skape og realisere ny musikk.

Hele lanseringsturneen for EP-en «Helt hel» ble avlyst på grunn av pandemien, men på tross av dette klarte Josefin Winther å gjennomføre 30 konserter i resten av 2020.

– Det fineste med det er allikevel at jo mer jeg skaper dess mer inspirert blir jeg.

NORSK RÅKK: Stoppe

Premiere igjen! Og det med en skikkelig catchy vårlåt!

– Da store deler av musikk-Norge stoppet helt opp måtte vi tenke alternativt på hva vi skulle bruke tiden på, sier Torstein Eriksen i Norsk Råkk. – Etter et dypdykk i arkivet fant vi flere låter vi ønsket å ferdigstille og utgi. «Stoppe», som er første låta ut, har nok blitt liggende uutgitt, siden den er litt utenfor hva vi musikalsk tidligere har drevet med.

«Stoppe» ble innspilt i 2014 av besetningen fra Pløyd Mark i 2011. Derfor føltes det naturlig å bruke gammelt videomateriale til musikkvideoen. Samtidig er opptakene fra disse tre konsertene viktige momenter i karrieren til Norsk Råkk.

– Første del av videoen er fra en festival som foregikk i juni 2012 på en gresslette et sted mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Dette var den første konserten hvor Norsk Råkk spilte med blåserrekke, og den markerer Mathias Hole sitt inntog i bandet, sier Eriksen.

– Del to er fra releasekonserten til debutalbumet Pløyd Mark på Revolver i Oslo i mars 2011. Den tredje delen er fra Månefestivalen 2011, som var Norsk Råkks første spillejobb på en større festival.

Selv om det meste er usikkert for tiden, forteller Norsk Råkk at de har en håndfull med spillejobber booket i juni.

– Håpet er at vi kan legge ut på veien igjen og fremføre musikken vår foran et levende publikum. Vi har fortsatt til gode å turnere med den nyeste plata vår, Balansekunstere. Kan også melde at det kommer en skikkelig sommerlåt 21. mai.

NULLSKATTESNYLTERNE: Slutten på alt

– Apokalypsen er her. Da må det da være lov å kose seg litt.

Det sier bassist Eirik Øien i Nullskattesnylterne, som denne gangen har moret seg med å tråkke jernhesten til butikken for å doomsday-preppe tidenes sodd-fest ved bålet.

Det betyr at Nullskattesnylterne fortsetter feiringen av 30 års-jubileet. Denne gangen med «Slutten På Alt», en catchy sak som i følge bandet tar for seg noe vi nordmenn (og kanskje særlig trøndere?) er blitt ganske gode på det siste året: Endetids-nytelse.

– Vi prøvde å lage en låt om slutten på alt. Tror du ikke den ble positiv og oppløftende, sier vokalist Torkil Torsvik oppgitt.

«Slutten På Alt» omtaler de som «en klassisk rocker med et av de mest melodiøse refrengene Nullskattesnylterne har hosta opp så langt i sin 30 år lange karriere». Den artige videoen er klippet og regissert av Steinar Engedahl Rossing i Termos Media, med foto av Ole Andreas Grøntvedt.

– Det handler om å gjøre det beste ut av det når det ser skikkelig mørkt ut. Finne seg en partner, eller er det «kohort» det heter, og bare la det stå til. Der har det vist seg at vi nordmenn er temmelig flinke, sier Torsvik.

Og premiere igjen! Nå med sodd og toalettpapir rundt bålet.

KÅRE INDREHUS: Den forbudte frukt

Nå hilser vi nok en gang på Kåre Indrehus fra Sunnmøre. «Den forbudte frukt» er hentet fra hans femte album, Aleine på jorda, som ble utgitt på Apollon Records i mars.

I sangen møter vi et par som har vokst fra hverandre, og som har sluttet å behandle hverandre med respekt. Den pågående konflikten illustreres i videoen ved hjelp av noen utvalgte lekefigurer, som artisten fant da han ryddet på rommene til sine egne barn.

– Å lage videoen til «Den forbudte frukt» var en impulsiv prosess, der grunnidéen var å bruke uskyldige barneleker til å forklare en alvorlig voksensituasjon. Hvordan formidle følelser og handling med uttrykksløse dukker var en interessant problemstilling å jobbe med, sier Indrehus, som har produsert både sangen og videoen.

– Selv om dette er første gang jeg jobber med film på denne måten, synes jeg dukkene tilfører uttrykket en akkurat passe mengde abstrakt lekenhet.

GÅTE: Kjærleik

Gåte er tilbake i trioformat. Bandet, som opprinnelig startet opp i 1999, består i dag av Gunnhild Sundli (vokal), Magnus Børmark (gitar, vokal, perkusjon) og Sveinung Sundli (hardingfele, fele, tramporgel, vokal og perkusjon).

Nå har de også en helt ny EP på gang. Den heter «Til Nord», og slippes 21. mai. Her gjør de tolkninger av egne og eldre låter, men presenterer også et helt nytt spor. Samtidig slipper de denne videoen til «Kjærleik», som er laget av Ragnarok Film i Trondheim.

– Naturen er som kjærligheten: like vakker, sårbar og skjør, som den kan være brutal, voldsom og ubarmhjertig, sier Gunnhild Sundli om låten, som opprinnelig har tekst og melodi av Knut Buen.

– Sann kjærlighet er å ville hverandre godt, gi hverandre frihet og rom. Behandler vi naturen med kjærlighet, vil den være et rom for frihet.

Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤