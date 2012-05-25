Bendiksenprisen til Bjella

Publisert
25.05.2012
Skrevet av
- Red.

– Har skapt et eget univers.

Stein Torleif Bjella er tildelt Bendiksenprisen på 100.000 kroner.

Han fikk overrakt prisen av kulturminister Anniken Huitfeldt på GramArts årlige sommerfest på Parkteatret i Oslo. Det er tredje gang prisen deles ut.

Her er prisvinneren i sedvanlig sprudlende stil:

Juryen viste til Stein Torleif Bjellas suksess, tekster og kritikerroste album og live-opptredener i deres begrunnelse. 

— Årets vinner har skapt et helt eget univers med sine tekster. Vinneren har norske tekster, og skaper en unik tilstedeværelse hos lytteren med sine sterke tekster og lune humor. Sangene handler ofte om små og store menneskeskjebner utenfor allfarvei.  Artisten og tekstforfatteren er en moderne mann kledd i visedrakt som tar tiden på pulsen, sier Harald Sommerstad, styreleder i GramArt.

