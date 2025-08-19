Førpremiere: Fanitullen i elektronisk drakt

Video fra Norwegian Electronic Folk Music: Se den først hos Ballade. Kenneth Lien og Center of the Universe fletter elektroniske beats og rotnorsk folkemusikk, og første hybrid ut er sjølveste Fanitullen.

I sommer har Ballade fulgt Ævestadens medlemmer. De tre musikerne møttes på ei folkemusikk-linje, og bygger det meste rundt gamle melodier, sang- og spilleteknikker, samt eldgamle instrumenter fra tradisjonsmusikken. Men det dukker opp en rekke solo- og duoplater på sida av deres fornying i trio – ofte sterkt preget av en egen sjanger i hvert prosjekt.

I dag zoomer vi inn på Norwegian Electronic Folk Music, nærmere bestemt Kenneth Lien (Ævestaden) og Jørgen Sissyfus (Center of the Universe). Som har laget ei plate som heter netopp Norwegian Electronic Folk Music.

I september kommer denne plate nummer to fra Kenneth Lien & Center of the Universe. Balladeredaksjonen har tidligere skrivi at duoen har ett av få vellykka eksempler jeg kan komme på av bryllup mellom norsk folkemusikk og elektroniske beats. Om et par dager kommer første singel fra plata, en slags Fanitullen re-worked, og dere ballade-lesere får se videoen som de aller første.

– Kenneth spiller mange av de instrumentene jeg ikke spiller og kan også mange av de kuleste norske slåttene som jeg ikke hadde hørt, sier Jørgen Skjulstad om samarbeidet – mer her.

Ta-daa, førpremiere:

Bonuspoeng til dem som kan oppdage fire norske oppfinnelser i videoen (redaksjonen spottet bare tre 📎🧀🫟, om ikke man regner hardingfela som norsk oppfinnelse?)!

PS Fanitullen har sjølsagt en mangslungen historie i norsk musikk og myter. Du kan for eksempel lese om noe av det hos Store Norske Leksikon.