Bransjen

NRK presenterer «Alltid julemusikk»

05.12.2012
Embret Rognerød

NRK Klassisk-kanalen fylles med klassisk julemusikk.

Fra og med førstkommende søndag blir NRK Klassisk fylt med klassisk julemusikk, hele dagen, resten av desember.

– Vi skal ta fram de gode, norske julesangene. Det blir mye kjent og kjært, alle de store juleverkene og historiens største julehits skal med, sier Ragnhild Veire, redaksjonsleder for NRK P2 Klassisk, til Aftenbladet.

Kanalen ønsker å være en motvekt til den kommersielle julemusikken.

– Her hadde vi en mulighet til å skille oss ut med noe vi mener er kvalitet og viktige tradisjonsbærere i høytiden. Det finnes mye flott musikk som populærkanalene ikke har rom for å spille. Men det har vi, sier Veire.

NRK Klassisk var NRKs første digitalradiokanal, og var verdens første heldigitale radiokanal i 24-timers drift da den ble etablert i 1995. Dette betyr at man ikke kan ta inn NRKs nye julekanal gjennom FM-båndet.

