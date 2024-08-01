Bluesprisen 2024 til frivillige Art Tipaldi fra USA: Vil fortsette å formidle blues på begge sider av Atlanteren

Notodden Bluesfestivals bluespris 2024 gikk til Art Tipaldi for sitt mangeårige viktige arbeid med å spre kunnskap og engasjement om sjangeren, på begge sider av Atlanteren.

Art Tipaldi har kommet fra USA til Norge som frivillig på Norges største bluesfestival siden 1999, og er en dedikert og engasjert formidler av bluessjangeren, både i USA og her i Norge.

Han er imidlertid ikke så stødig i norsk at han skjønte at det var han selv som var prisvinneren da styreleder i Notodden Bluesfestival (NBF), Runar Lia, omtalte årets prisvinner fra scenen i den store hangaren på torvet: «Årets tildeling av Notodden Blues Festivals Bluespris 2024 går til en person som på utrettelig vis har viet et helt liv til å spre kjærlighet til og kunnskap om bluesmusikk og om bluesartister gjennom sitt virke som lærer, forfatter, journalist, redaktør, organisasjonsbygger og, ikke minst, gjennom å være en helt vanlig ‘bluesfan’. Innen det globale bluesmiljøet er det få – om noen – som er bedre likt og nyter større respekt enn årets Bluesprisvinner. Med sin inkluderende væremåte og smittende entusiasme er han et lim og en brobygger for hele bluesmiljøet på begge sider av Atlanteren. Prisvinneren er en utrettelig ambassadør for Notodden Blues Festival samt norske og skandinaviske bluesartister.»

En rørende overrasket prisvinner ble hentet opp fra «foto-pitten» for å motta årets bluespris under Notodden Bluesfestival.

– Oh my god, look at this list of amazing prize winners, sier en engasjert prisvinner til Ballade når vi møter ham backstage med The Fabulous Thunderbirds som levende lydspor til samtalen vår. Og så er det deg, da, sier vi, og gratulerer ham med den store anerkjennelsen prisen bærer. Blant tidligere vinnere er blant andre Adam Douglas (2022), Kåre Virud (1996), Rita Engedalen (2010), John Mayall (2004) og Hungry John (2003).

– Are you kidding me, I’m blown away, forteller amerikanske Tipaldi, som selv har vært redaktør av amerikanske Blues Music Magazine siden 2013, en publikasjon han har ledet til å bli verdens største bluesmagasin, i følge Notodden Bluesfestival.

– Det er en så levende blueskultur her i Skandinavia, og spesielt i Norge, forteller han videre, – og den trenger å bli anerkjent. Bluesmusikerne i Norge «connects heart to heart» med musikere i USA, de deler en erfaring, opplevelse og forståelse av musikken. Bluesen har vært en slags redning, og jeg prøver på alle måter jeg kan å formidle til det amerikanske bluesmiljøet og -publikummet akkurat det, samtidig som jeg også forteller det norske publikummet gjennom spalten min i Blues News det samme; det er sterke forbindelser mellom norsk og amerikansk blues!

Han har hatt hjertet i bluesen siden 80-tallet, og har jobbet for å fremme blues også gjennom sitt lærervirke i videregående skole. Tipaldi var banebrytende som engelsklærer gjennom å skape et skolefag som kombinerte afroamerikansk litteratur og blues, han skrev læreplanen for en egen serie om blues for den amerikanske radiokanalen PBS, og er forfatter av boken Children Of The Blues. Da Little Steven startet sitt undervisningsprosjekt i amerikansk skole, «Teach Rock», var Tipaldi en selvsagt bidragsyter og rådgiver. «Teach Rock»-prosjektet ble også startet opp i Norge, da Den kulturelle skolesekken (DKS) Telemark og Edvard Munch videregående i Oslo som første land utenfor USA inngikk avtale med Steven van Zandt om å prøve ut det pedagogiske opplegget.

Gjennom sitt eget skoleprosjekt har Tipaldis amerikanske videregående-elever siden 1995 opplevd bluesutøvere som BB King, Keb’ Mo’, Shemekia Copeland, Coco Montoya, Corey Harris, Ronnie Baker Brooks og David «Honeyboy» Edwards i klasserommet.

Før han selv ble redaktør for et bluesmagasin, skrev han for The Blues Review, som han i 1996 fikk Blues Foundation’s Keeping the Blues Alive Award for «fremragende journalistikk».

Som frivillig i NBF-gjengen har han i 23 år stått ansvarlig for, i samarbeid med Notodden Blues Festivals kunstneriske leder, å planlegge festivalens populære Talking Blues-program, en intervjuserie som hvert år skjer på Notodden bibliotek. Her har han intervjuet alt fra grunnleggere av det originale Fleetwood Mac til artister som John Mayall, Beth Hart, Shemekia Copeland, Charlie Musselwhite, Delbert McClinton, Canned Heat, Billy Gibbons, Kim Wilson, Jimmie Vaughan, Ana Popovic og mange flere.

Selve prisen består av et bilde laget av festivalkunstneren, som i år er Andreas Lian fra Kristiansand, og en statue av den ikoniske stålmikrofonen som kjennetegner bluesfestivalen på Notodden. Så hva betyr prisen for Tripaldi, hvordan vil han bruke den videre?

– Prisen bekrefter at det jeg gjør er viktig. Dette er et klapp på ryggen, og gjør at jeg vil jobbe enda hardere for det jeg brenner for, nemlig formidling av bluesen og utøvere av den, avslutter prisvinner Art Tipaldi.