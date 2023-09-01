Ballade video: Fotspor i fortiden

Vi danser i gatene med Snö, Levi Henriksen & Babylon Badlands, Cocktail Slippers, Manuela Hofer, Frode Haltli Avant Folk, Årabrot, Outer Limit Lotus, Damokles, Fight The Fight, Kristoffer Lislegaard og Janne Eraker.

Velkommen til utgave nummer 195 av Ballade video. Vi har hele elleve videoer på blokken, inkludert premierer med Snö og Manuela Hofer. Musikalsk er vi innom elektronika, pop og rock, folkemusikk og improvisasjon, metal og avantgarde-musikk. Akkurat som vi liker det.

Flere av artistene har også kommende konserter og slippfester for ferske album. Vi håper at mange benytter anledningen til å sjekke ut ny, norsk musikk i levende live.

Kort sagt: God fornøyelse!

SNÖ: Fotspor

Premiere! Snö er en elektropop-duo fra Tromsø bestående av Hallvar Agersborg og Martin Hotvedt. Duoen henter inspirasjon fra ishavsbyens stolte elektronikatradisjon, og er en del av den nordnorske pop-bølgen de siste årene.

Med tekster om livet, døden, kjærligheten og havet forsøker Hotvedt og Agersborg å lage engasjerende popmusikk med substans. Bandet har holdt på siden 2014, og har gitt flere radiolistede låter som i skrivende stund har rundet 1,5 millioner avspillinger på strømmetjenester. Dette er blant de beste strømmetallene i landsdelen.

– Fredag 1. september fortsetter den spennende reisen til låten «Fotspor». Etter 15 uker er den fortsatt inne på NRK P1 sin nasjonale radioliste, og nå gleder vi oss til å vise musikkvideoen. Vi er utrolig imponert over resultatet – og det gode samarbeidet med regissør Eilif Bremer Landsend og produksjonsselskapet Fasasona.

– Idéen bak bruken av tegnspråk ble født da Hallvar var på konsert like før samfunnet stengte ned i 2020. Han sto bak en døvetolk som formidlet hele konserten på en så engasjerende og vakker måte, at han fulgte mer med på formidlingen hennes enn bandet på scenen.

– Etter idémyldring ble vi enige om at vi ønsket å lage noe til de som ikke nødvendigvis kan høre musikken. Målet var at videoen skulle skildre de samme sterke følelsene som kommer frem i teksten og produksjonen til sangen – sorg, sinne, savn, og et glimt av håp – samtidig som seeren blir bergtatt på samme måte som Hallvar ble av døvetolken på konserten i 2020.

Foran kamera har regissør Eilif Bremer Landsend fått med seg de to skuespillertalentene Hanne Mathisen Haga (kjent fra Amanda-vinnerfilmen «La Elva Leve») og Iver Inset (bakgrunn fra Nationaltheatret, Oslo Nye Teater og Hålogaland Teater). Hele filmen er skutt med16mm filmkamera.

Snö jobber nå mot sitt første album, med utgivelse neste år.

LEVI HENRIKSEN & BABYLON BADLANDS: Alle mine døde

190 desibel kjærlighet er det fjerde og allerede kritikerroste albumet til Levi Henriksen & Babylon Badlands. Det ble påbegynt samme dag Ari Behn trådte ut av verden. Albumet handler om diktere og død, men også om livet i mange varianter.

190 desibel kjærlighet er oppfølgeren til De utålmodige av hjertet fra 2019, og er som vanlig spilt inn i Snaxville Recordings med Henrik Maarud som produsent. Levi Henriksen tar seg av sang og akustisk gitar, mens Babylon Badlands består av Finn Lilleseth (trommer, skrammel), Anders Bøhnsdalen (elektrisk, akustisk og slide gitar, mandolin) og Morten Andreassen (bass og akustisk gitar).

De har også med seg gjestene Henrik Maarud (perkusjon, synth og piano), Lasse Hafreager (keyboards), Freddy Holm (fele, pedalsteel, banjo og mandolin), Amund Maarud (gitar), Tora Terese Waaler Wærvågen (fiolin) og Einar Halle (cello).

I sine linernotes til platen skriver Henriksen om døden at «Den knoklete gamle kødden har gjort sitt nærvær gjeldende både i omgangskretsen vår og i bandets innerste sirkel». Bandet har mistet kolleger, forbilder, venner og familie i løpet av produksjonen av albumet.

Samtidig går tilværelsen videre. Kongsvingerbandet spiller hele 20 konserter rundt om i landet fra september til november, noen steder som Levi Henriksen & The Babylon Two.

– Christina Haga Ommestad har laget videoen til «Alle mine døde». Vi er meget fornøyd, og føler at sang og video snakker for seg selv, skriver Levi Henriksen på Facebook.

COCKTAIL SLIPPERS: Good Love

Cocktail Slippers har hatt en travel sommer så langt, og skal spille ti nye konserter i Norge denne høsten. I november tar de turen til USA, der de gjør ti spillejobber i byer som New Haven, Portland, Boston, Freehold og New York.

– Hva får du når du plasserer fem jenter i en liten varevogn uten aircondition, kjører fra Oslo til København, og har tre timer å slå ihjel før konserten? Jo, videoen til «Good Love»!

Bandet ga i 2021 ut Shout It Out Loud, som er deres femte album siden oppstarten. Det kom ut på Wicked Cool Records, som er plateselskapet til Little Steven fra Bruce Springsteens E-Band. I sommer var det to egne Wicked Cool Records-kvelder i Oslo, der band som The Launderettes, Caroline & The Treats, Ramona’s Tea Party og The Yum Yums også opptrådte.

«Good Love» handler om en kvinne som tilsynelatende har alt, men som kanskje mangler noe dypere – nemlig god og ekte kjærlighet. Sangen er spilt inn live i Propeller Studios i Oslo.

Cocktail Slippers består i dag av Silje Hope, aka Hope: vokal, Stine Bendiksen, aka Rocket Queen: gitar og kor, Astrid Waller, aka Sugar Cane: bass og kor og Sara Andersson, aka Vega: gitar. Pluss det nyeste medlemmet Maria Storaas, aka Smash, på trommer.

MANUELA HOFER: Summer Moved On

– Her kommer musikkvideo nummer ni (!) i rekken av de jeg har redigert selv, sier Manuela Hofer til oss.

– Denne gang er det min tolkning av «Summer Moved On», fra albumet Minor Earth Major Sky med a-ha. Sangen ble skrevet av Paal Waaktaar-Savoy i forbindelse med at a-ha takket ja til å holde en gjenforening under Nobels fredspriskonsert i 1998.

– Teksten kan tolkes på flere måter, men jeg tenker at den handler om tidens gang, endringer, nostalgi og også det å se fremover, bevege seg videre – og overgangen fra en livsfase til en annen. Noe tar slutt, men så er det starten på noe annet, fortsetter Hofer.

Hun understreker at a-ha har vært blant hennes favorittband siden hun så «Take On Me»-videoen for første gang: – Den gjorde inntrykk!

«Summer Moved On» er produsert av Joar Renolen, som Hofer har samarbeidet med på flere låter tidligere.

– Joar er blitt kalt for lillebroren til Røyksopp av Urørt, og det synes jeg passer ganske bra. Jeg liker veldig godt lydbildet hans – det litt svevende, elektroniske og atmosfæriske musikk-landskapet resonnerer veldig hos meg.

Nok en premiere.

FRODE HALTLI AVANT FOLK: Trippar

Avant Folk kommer med sin nye skive, Avant Folk Triptyk, på Jazzland 22. september. Det blir dessuten plateslipp på Nasjonal Jazzscene i Oslo samme kveld. De sistnevnte omtaler det ti mann store orkesteret på denne måten:

– Avant Folk er et stjernelag av musikere, et spellemannslag med solister på tvers av generasjoner og sjangre som rydder seg plass et sted mellom jazzen, samtidsmusikken og folkemusikken, eller mellom konserthuset og slåttemarka om du vil.

Trond Kjelsås har laget videoen til «Trippar», som ble spilt inn på Riksscenen i Oslo. Det er Richard de Freitas som sto for lydopptaket, som Kjelsås har mikset i etterkant. Frode Haltli har skrevet låten og produsert.

– Denne videoen med digital singel på alle strømmetjenester er en forsmak på det nye albumet, sier bandleder Haltli til oss. – Låten er full av lekne beats og kollektive minimalistiske improvisasjoner rundt en enkel og fengende melodi. Trippar er navnet på en spesifikk regional dansemelodi fra sør i Norge, men tittelen kan like gjerne referere til en tur av noe slag.

Avant Folk består her av Frode Haltli (trekkspill), Erlend Apneseth (hardingfele), Hans P. Kjorstad (fiolin), Rolf-Erik Nystrøm (altsaxofon), Hildegunn Øiseth (flygelhorn), Ståle Storløkken (Hammond-orgel, synthesizer), Juhani Silvola (guitar, høyre kanal), Oddrun Lilja Jonsdottir (gitar og vokal, venstre kanal), Fredrik Luhr Dietrichson (kontrabass) og Per Oddvar Johansen (trommer).

I tillegg hører vi Helga Myhr på sang.

ÅRABROT: Horrors of the Past

Årabrot er ute med sin tredje single, «Horrors of the Past», fra det kommende albumet Of Darkness and Light. Det er produsert av Alain Johannes (Queens of the Stone Age, PJ Harvey), og gis ut 13. oktober.

Dette sier Årabrot, som består av Kjetil Nernes og Karin Park, om «Horrors Of the Past».

– Vi var ute og kjørte en tur, da vi traff og drepte en katt. Pelsen dens dekket frontruten. Det var brutalt.

– Jeg hadde en visjon om en metafysisk reise gjennom en storm av dyrepels. Jeg kunne ikke se en ting før symboler og minner fra fortiden dukket plutselig opp foran meg. Jeg jobbet meg ut av en marerittaktig fortid, sier Kjetil Nernes.

– Den originale – og ustemte – iPhone-demoen ble kalt «Beatles». Demoen ble laget for mange år siden. Vi er glade for å se at den fortsatt føltes riktig.

Den mørke, men imponerende videoen til «Horrors Of the Past» har følgende kreditering: Illustrasjoner og art direction ved @kartess. Animasjon av @csar.mo.

OUTER LIMIT LOTUS: Let the Night Ride You Home

Etter å ha flørtet med både «sonisk goth-garasjerock og finurlig psych-rock» på tidligere utgivelser utvider den Oslo-baserte trioen Outer Limit Lotus repertoaret på Dazzling Darkness, og tar et stort steg i retning cinematisk frihetsrock.

Utgiver Sheep Chase Records kaller det nye albumet, som ble sluppet i mai, for «lyden av Nordic Noir personifisert».

– Det er som sommer og høst på en gang, det er solformørkelse på stranda, det er mystisk og forlokkende. Som en kjølig skandinavisk respons til amerikansk 60-talls vestkystrock, blandet med Angelo Badalamenti, Henry Mancini og vidåpne lydbilder.

– Vi har lånt tittelen til albumet fra Joni Mitchells sang «Shine», hvor hun synger: Shine on the dazzling darkness / that restores us in deep sleep / Shine on what we throw away / and what we keep, sier bandet selv.

– At mørket kan være blendende (dazzling) er kanskje en motsigelse, men kan også tolkes som et budskap om håp og forsoning. Tekstene er inspirert av gotisk romantikk og haunted house-filmer, men også fra drømmetyding, meditasjon og vandring i norsk skog, fjell og vidde.

Outer Limit Lotus består av Henrik Øiestad Myrvold (gitar, vokal), Vebjørn Guttormsgaard Mellberg (bass, vokal) og Øystein Wyller Odden (trommer, vokal). Videoen er filmet og regissert av Mats Georg Søfting, med Kristoffer Lia Lerstang og Pernille Iversen som assistenter.

På Dazzling Darkness medvirker en rekke musikere fra anerkjente band og prosjekter, inkludert Ulver, FOAMMM, Draümar, Ē, Spurv, Okkultokrati, Haust, MoE og Ensemble neoN.

DAMOKLES: Downpour for Lifetimes

Oslo-baserte Damokles slapp debutplaten Nights Come Alive i fjor på Vinter Records. Oppfølgeren Swing, Pendulum, Swing slippes 6. oktober på samme selskap.

– Swing, Pendulum, Swing ligger et sted i krysningen mellom beksort 80-talls post-punk og kvass emosjonell post-hardcore. Atmosfærisk melankoli sentrert rundt skjørheten av vår eksistens; skjebnens pendel som ubønnhørlig svinger mellom liv og død, skapelse og utslettelse, uttaler Damokles.

Nå er singel nummer to fra det kommende albumet klar, «Downpour for Lifetimes». Den tar for seg konseptet arvesynd, og hvordan det kan forårsake mange «uforutsette konsekvenser nedover i generasjonene».

– Historien har en tendens til å gjenta seg, på tide å bryte ut av mønsteret. Sånn rent foruten det, så er låta et snålt og punkrocka sansesjokk som er utrolig gøyal å spille live, forteller bandet.

Singelen akkompagneres av en musikkvideo fra bandets mangeårige kreative samarbeidspartner, Kenneth Olaf Hjellum. Det blir slippfest på John Dee 21. september, med Shevils og Håndgemeng som gjester.

Damokles består av medlemmer fra band og prosjekter som This Sect, Kite, Dunderbeist, Contrarian, Stonegard, ZAP, Endtimers, Astrosaur, Taiga Woods, Heigh Chief. De fem i bandet er Kristian Liljan, Ronny Flissundet, Gøran Karlsvik, Fredrik Ryberg og Jonatan Eikum.

FIGHT THE FIGHT: 12800

«12800» er den andre singelen fra det kommende tredjealbumet til metal- og deathcore-bandet Fight The Fight. Videoen er filmet og klippet av Fredrik Schumacher, og ble sett av mer enn 2000 YouTube-brukere på ett døgn.

Fight the Fight har deltatt i den norske metalscenen siden de var i midten av tenårene. De har spilt på flere av de store festivalene i Norge, og har vært support for band som Satyricon, Avenged Sevenfold, The Black Dahlia Murder, Dead By April, Kvelertak og Mayhem.

«12800» er en kort, men mektig låt. Den varer bare i ett minutt og 28 sekunder. Her ser og hører vi Baard Kolstad fra Leprous på trommer, mens de øvrige musikerne er Fredrik Teig Bergstrøm (gitar, sang), Tord Statle Larsen (gitar, kor) og Hans-Magnus Endestad Hermansen (bass, kor).

Det kommende albumet er oppfølgeren til Deliverance fra 2020, som har fått rosende omtaler i utlandet. Fight The Fight kommenterer selv den nye sangen slik:

– «12800» er en kort og intens låt om våre aner her på jorden.

KRISTOFFER LISLEGAARD: Ataraxia

Kristoffer Lislegaard er en elektronisk musiker og produsent bosatt i Oslo, og gir oss her en svært vakker video fra det nedlagte hovedbiblioteket til Deichmanske.

– Jeg lager musikk i skjæringspunktet mellom elektronisk kunstmusikk og klubbmusikk, og slapp denne videoen fra gamle Deichmanske bibliotek denne uken. Dette er en liveversjon av låta «Ataraxia» fra mitt soloalbum Floating Body / Diving Mind, som jeg ga ut i fjor på Dugnad Records.

Det albumet komponerte, produserte og mikset han selv, i tillegg til å sjonglere Ableton Live, Max, Organelle, Shuttle System, eurorack, feltopptak og pedaler. Magdaléna Manderlová bidro med stemme og feltopptak, mens Nathan Moody på Obsidian Sound sto for mastering. Floating Body / Diving Mind ble utgitt digitalt og på kassett.

– Et helt tiår etter hans første soloutgivelse noensinne, «Pocket EP,» kommer den ambisiøse Floating Body / Diving Mind. Albumet er inspirert av sinnsfilosofi, forholdet mellom det bevisste og ubevisste og ulike måter å forstå livet på, noe som gjenspeiles i sportitlene, het det i forhåndsomtalen fra Dugnad Rec.

– Om man sammenligner med studioversjonen, vil man høre at det er en blanding av komponerte og improviserte elementer der lydene transformeres, resamples og brukes på nye måter. Ellers blir jeg å finne på MIR sammen med Contratian, Nikki Oniyome og DJ Sissyfus under Oslo kulturnatt, der blant annet «Ataraxia» skal spilles, sier Lislegaard. Det omfangsrike arrangementet foregår den 15. september.

Komposisjon, fremføring, lydmiks og videoklipp er ved Kristoffer Lislegaard, med Morten Minothi Kristiansen som kameratekniker.

JANNE ERAKER: Naaktgeboren

Janne Eraker og Harald Fetveit med «Naaktgeboren» – den niende av 10 singler fra steppdansalbumet Movements for Listening, som vi tidligere har presentert en rekke smakebiter fra.

– Som en bulldozer ruller låta over gamle idéer og forventninger der to skrikende unger stepper og støyer på Blitz, godt representert i Morten Minothi Kristiansens intense videoteaser, sier Janne Eraker selv.

«Naaktgeboren», eller “født naken” på nederlandsk, er et etternavn som visstnok noen på sarkastisk vis fant på da Napoleon erobret landet, og ville at alle skulle folkeregistrere seg. Som det står på veggen: No one is illegal!

Movements for Listening har blitt beskrevet som «en vill utforsking av lyd», utført av Janne Eraker og venner. Prosjektets ambisjon var å finne måter å bruke steppdansen som slagverk på innen en variasjonen av musikalske sjangre, og å lage en state of the art-albuminnspilling derfra.

Harald Fetveit begynte å spille støy midt på 1980-tallet, og utviklet ifølge Eraker en karakteristisk, foroverlent stil full av brudd og raske dynamiske skift. Han har opptrådt på festivaler som All Ears, Cable og Noise and Fury, og har turnert i Europa, Japan, Sør-Korea, Sørøst-Asia og Russland.

Fetveit er utdannet ved kunstakademiene i Bergen, Trondheim, Wien og Oslo og har jobbet med stedsrelaterte prosjekter og foto, samt performance.

Janne Eraker har ellers lagt ut to nye videoer mens Ballade video hadde sommerferie. Sjekk gjerne https://vimeo.com/janneeraker for å for å få med deg alt.

Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Dette er utgave nr. 195 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤