Ballade video: Våren med Vaarin og MIIA

Mot lysere tider med Vaarin, MIIA med Vaarin, MIIA, The Other End, Atena, Drongo, Stordræpar og Theodor Lucero. Åtte musikkvideoer, to av dem premierer her hos Ballade.

Velkommen til utgave 179 av Ballade video. Vi starter denne gangen med en troika av ferske videoer, der bare to utøvere er involvert. Det dreier seg om Vaarin og MIia, som sammen har lagd videoen «Skin of a Fool». Den kom sist fredag, samtidig som vi også har premiere på den helt nye videoen til Vårin, kalt «Angel».

Det virker som om vi står overfor flere sterke soloutgivelser innen dette musikalske landskapet, der det er rom for både drama og patos, pop og kunst. Synne Sanden er alt ute med det svært fine albumet Unfold. Nå ser det ut som om både Vaarin og MIIA har sine ess i ermet. Vi hadde også nylig gleden av å se en konsert med Anna Soleil, der nettopp Vaarin gjorde en flott duett på scenen.

Ellers byr vi på en rikholdig meny, som spenner over det meste. Du kan drømme deg bort med «California Dreamer» med The Other End, bli med Stordræpar på ungdomsklubb eller følge laksens krumspring med Drongo. For bare å nevne noe.

Kort sagt: God fornøyelse!

VAARIN: Angel

Premiere!

– Jeg kommer noen ganger på hvor absurd verden er og at alt virkelig kan skje. Hvis det er så lett å bli tatt bort og forsvinne fra verden. Hvorfor kan det ikke være like lett å komme tilbake igjen? Det virker så sinnssykt urettferdig.

Det sier Vaarin, aka Vårin Strand, om låten «Angel». Den er produsert av Marcus A. Edvardsen og Vaarin selv, og er den tredje singelen fra hennes kommende album, The Identity of Belonging.

– «Angel» er et energisk høydepunkt på albumet. Den bærer en dualitet i at den er både melankolsk og sørgelig, men samtidig energisk og euforisk. Lydbildet representerer både smerte og glede, nostalgi og varme.

– Dette var viktige elementer å bevare i låta under produksjonen, som inneholder et hav av innspilte synther, dynamiske trommer, overveldende stryk og dansende gitarer.

– Tematikken i sangen speiler det surrealistiske i det vi ikke forstår. Virkelighet og sorg er ikke alltid realitet, det kan også være en innbilt virkelighetsoppfatning. Og savn. Og gjenforening.

«Angel» har en traumatisk bakgrunn. Vaarin forteller litt av historien på denne måten:

– En kjær barndomsvenninne mistet livet for syv år siden, så altfor ung. Dette er derfor en sang om livets og dødens absurditet. Jeg hadde en drøm en gang hvor hun satt ved middagsbordet mitt og smilte. I drømmen var vi alle litt sånn: Hva skjer? Hvordan? Da jeg våknet opp fra drømmen tenkte jeg at alt var sant. Men jeg forsto innerst inne at det ikke var ekte.

– Samme dag gikk jeg i studio og sang ut sorgen og tankene mine. En sang for å fortelle henne at jeg savner henne og håper at hun en gang skal komme tilbake.

The Identity of Belonging slippes i løpet av 2023. Det er et konseptalbum om å føle at man ikke hører til – og derfor skildrer låtene ulike måter å lage sine egne verdener på. Albumet slippes på Universal Music Norge.

MIIA & Vaarin: Skin of a Fool

Videoen til «Angel» er regissert av Ulvar Gansum, med foto av Fredrik Fossum Hallerud. Og den er ikke den eneste videoen Vaarin er aktuell med.

– Jeg kjente ikke Vaarin så godt, men jeg beundrer henne. Sannheten hennes var så åpenbar for meg. Ikke bare er melodiene hennes både spesielle og oppriktige – hun tar også risker, og er ikke redd for å gjøre lytteren litt ukomfortabel, sier MIIA om duettpartneren sin på den ferske singelen.

– Vårin og jeg skrev «Skin of a Fool» under en sårbar samtale om følelser vi hadde hatt av å ikke være gode nok. Produsenten vår, Joachim J. Rygg, hadde allerede disse akkordene som umiddelbart talte til oss.

– Du må slippe inn mørket for å komme ut av det. Og noen ganger, for å gjøre det, må du vite at du ikke er alene. Du må også slippe kjærligheten inn. Først når du gjør det, kan du endelig bli fri.

MIIA, aka Mia Virik Kristensen fra Kragerø, besøkte som 14-åring Los Angeles, hvor hun spilte inn en off-the-cuff EP, og endte opp som nr. 24 på iTunes Pop Chart med singelen «In the Light of Love». Billboard-hiten «Dynasty» fra 2016 har i dag mer enn 130 millioner avspillinger på Spotify.

Senere tok MIIA seg en tenkepause, med studier ved Universitetet i Oslo og jobb for Norges største miljøorganisasjon. I januar vendte hun tilbake med single og video til den fine balladen «Oxide», som du kan se under her.

MIIA: Oxide

Videoen til «Oxide» er ved Iselin Saga og Mia Virik Kristensen, med Marius Kildalsen som fotograf.

I dag har MIIA nærmere 1, 2 millioner månedlige lyttere på Spotify, samtidig som sangene hennes dukker opp i film, TV-produksjoner og verdensomspennende reklamer. Hun har også selv lagd den flotte videoen til «Skin of a Fool».

– Jeg begynte å forestille meg et teater, som i favorittfilmen min Moulin Rouge. Det viste seg at at dette var Vaarins favoritt også, og hun så akkurat det samme for seg. Jeg bestemte meg der og da for at jeg ville lage musikkvideoer til alle sangene på den kommende EP-en – deres egne små «verdener».

– Vi skildrer to artister som er fanget i dette teatret – eller de mørkeste delene av sinnet vårt – og som alltid prøver å tilfredsstille alle andre enn oss selv. Ved å forene våre kvinnelige krefter finner vi trøsten og motet som vi trenger for å bekjempe våre indre kritikere.

THE OTHER END: California Dreamer

The Other End er kanskje et litt ubeskrevet blad for mange, men duoen har allerede rukket å spille på SXSW og Øyafestivalen, samt konserter i London og New York. Bandet signerte publishingavtale med legendariske Ninja Tune i 2019, og har siden fått mange lovord, både her hjemme og utenlands.

For å sitere den svenske musikk-nettavisen HYMN: – The Other End är helt klart en av de mest spännande akterna från vårt grannland just nu och det verkar jag inte vara ensam om att tycka – musikbloggosfären har fullkomligt öst beröm över dem.

I 2019 flyttet The Other End til Berlin for å skrive sitt debutalbum, men det var ikke før de var tilbake i Norge igjen at låten «California Dreamer» kom til verden. Dette er duoens andre singel fra den kommende platen The Sun Will Do You Good, They Said.

Mot et bakteppe av sludd, hylende nordavind og kjærlighetssorg ble «California Dreamer» skrevet i februar 2021, på en nedstøvet Dobro på Nordnes i Bergen. Her flørter duoen med 60- og 70-tallet, og drømmer seg bort til Laurel Canyon, med nikk til blant andre Jackson Browne, Joni Mitchell, Neil Young og Glen Campbell.

På bandets debutalbum finner man bidrag fra en rekke meritterte musikere, med Cato Salsa som både gjestemusiker og produsent. På platen finner man også Olaf Olsen, Chris Holm, Morten Qvenild, Oslo Strings, Erik Johannessen og Thea and The Wild.

The Other End består av Ida Knoph-Solholm (vokal, gitar, bass) og Alexander Breidvik (gitar, piano, vokal). The Sun Will Do You Good, They Said kommer på The Other Label i løpet av året, og skal by på americana, rock og indie, tidvis med en touch av både folk og country. Vi ser frem til å høre mer.

Videoen er filmet, regissert og klippet av Nikolai Grasaasen, og ble spilt inn i Bergen i desember 2022.

ATENA: Oh My

Atena har vi skrevet om ved flere anledninger. Bandet består av Vebjørn Iversen (gitar), Jakob Skogli (vokal), Ulrik Linstad (bass) og Fredrik Kasin (trommer). Gjennom fire album har de opparbeidet seg en posisjon som en av frontfigurene innen norsk metalcore, med det utgiver Indie Recordings kaller en «nådeløs blanding av tunge gitarer, elektroniske elementer og urbane referanser».

Atena er kjent for å utforske mørke og emosjonelle temaer i musikken sin, typisk akkompagnert av intense riff, skrikende vokal og tunge breakdowns. Det forrige albumet het Drowning Regret & Lungs Filled with Water, og kom i 2020. Det ga dem internasjonal oppmerksomhet, med gode omtaler fra Metal Hammer UK til Dagbladet.

Den splitter nye låta «Oh My» byr imidlertid på lite metalelementer. Den er mikset og mastret av den svenske produsenten Henrik Udd, som også har jobbet med Bring Me The Horizon, Architects og Imminence.

På «Oh My» slakker Atena på tempoet, og gir oss noe som nærmest må omtales som en følelsesladet ballade. Om denne sangen sier bandet:

– Intensjonen bak «Oh My» var å lage et emosjonelt lydspor som fanger følelsen av livet som passerer foran øynene dine.

– Vi hentet faktisk inspirasjonen vår fra filmtrailere. Vi elsker ironien i hvordan trailere ofte ender opp med å være bedre enn filmene i seg selv, i tillegg til å avsløre hele handlingen. Musikken er vanligvis også veldig bra da, og vi ønsket å fange noe av det i det nye sporet.

Videoen er ved Arnau Gates.

STORDRÆPAR: Se bra ut

Premiere!

En ungdomsklubb fra slutten av 90-tallet og en jente som ikke er helt som de andre – dette er ingrediensene i musikkvideoen til Stordræpar-låta «Se bra ut».

Dette er regidebuten til Christian Lotvonen Berg, den ene halvdelen av Stordræpar, som også har stått for manus. Med denne filmen har han ønsket å utforske egne erfaringer rundt usikkerhet og sosial aksept fra ungdomstiden i Vadsø.

– Noe jeg husker som veldig magisk og spennende fra ungdomstiden, var kveldene på ungdomsdiscoen i Vadsø, så det ble settingen for videoen. Jeg tolket Martins tekst til å handle om at man har komplekser eller kjenner på utenforskap, men at man etter hvert bare gir faen i det, og bestemmer seg for å vise hvem man er med stolthet.

Medregissør er Lars-Petter Iversen, som også har foto og klipp. Videoen er spilt inn i Moss på ungdomsklubben Rampa, med lokale skuespillere og dansere fra Eldbjørg Akademiet som har gjort sin egen koreografi.

– Vi hadde null budsjett, men klarte jaggu å stable sammen en musikkvideo allikevel, takket være hjelpsomme og flinke folk, sier Christian Lotvonen Berg.

Om planer for Stordræpar fremover sier Martin Bergesen:

– Vi har vært litt trege ut fra startgropa, men nå er albumet vårt 95 % klart for mastring. Vi er også i ferd med å pusle sammen en god måte å ta låtene ut i liveformatet. Jeg har kjent Christian siden tenårene, så å endelig få spilt live sammen er noe jeg gleder meg skikkelig til.

Christian Lotvonen Berg er filmkomponist og aktiv i americana-bandet Plow og metalbandet Musth. Martin Bergesen har spilt electropop på klubber og konsertscener i hele Europa under navnet Tetsuo. Han gir nå ut musikk under navnet Nachtleben.

DRONGO: Laks

Spacedisko-oktetten Drongo slipper singelen «Laks» i dag, sammen med en musikkvideo som involverer bandet, en katt som heter Leo, en kar fra Havforskningsinstituttet – og poesi skrevet og lest av koreografen.

«Laks» er den første låten som deles fra deres kommende tredje album. Vi lar bandet selv si litt om dette vesenet:

– Laksen er det eneste dyret hvor fargebeskrivelsen refererer til innsiden, ikke utsiden. Det er også det eneste dyret i Norge som har en oppdrettsbestand som truer den ville bestanden. Det er et av få dyr som tilbringer livet både i ferskvann og sjøvann, og et av mange som dør når de lager barn.

Drongo har blitt kalt «ett av de mest spennende instrumentalbandene vårt langstrakte land har å by på». De beskriver seg selv som «bastarden til en Spacedisko DJ og et Krautrock-kollektiv», med lekne, organiske og merkelige låter som blander tekno-estetikk og live musikere, inspirert av alt fra Lindstrøm til Lightning Bolt til Charles Mingus.

«Laks» er skrevet, spilt inn og produsert av Drongo i Aber Studio, Halden. Bandet er for tiden ute på en åtte konserters Norgesturné, med spillejobber i Ålesund og Trondheim denne helgen.

Videoen er regissert av Lisa Enes, og er klippet av Mats Christian Rude Halvorsen. Tekst og koreografi er ved Marie Bergby Handeland. Karoline Finnema har filmet, med Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir som assistent.

THEDOR LUCERO: The Day That I Saw You

Theodor Lucero er en ung artist fra Haugesund. Sammen med sine fire medmusikanter slapp han i slutten februar «The Day That I Saw You», det første nye materialet siden han signerte med Weareonit i fjor sommer. Den har nå fått sin egen musikkvideo.

Sangen, som ble skrevet etter en tapt kjærlighet med håp om nye opplevelser i horisonten, er et resultat av seks måneders hardt arbeid – og et ønske om å fange de naive og sterke følelsene til ung kjærlighet. Musikken sies å være inspirert av både The Beatles og The Beach Boys, der lydbildet byr på både digitale elementer og fremtredende gitarer.

– Vi ville eksperimentere med forskjellige lyder og skape noe varmt og romantisk. Samtidig ønsket vi at gitarene skulle ha en sentral rolle i komposisjonen, så vi bestemte oss for å gå for tre gitarer. Resultatet ble akkurat som vi håpet, og vi er veldig stolte over det som oppsto, sier Theodor Lucero.

«The Day That I Saw You» ble mikset av Espen Eidem i Komet Lydstudio og mastret av Tom Poole Kerr fra Green Engine Recording. Et helt album er også vei, plassert innen en sjanger som vel kan kalles alternativ folk-rock.

– Vi gleder oss til å dele mer av musikken vår med verden. Vi tror og håper at folk vil like det de hører.

