Mer penger i omløp i Norge for å skape spill og spillmusikk nå

Norsk spillmusikknytt i Ballade leverer de ferskeste nyhetene innen norsk musikk og lyd til spill. Fra nå inkluderer spalten også månedens anbefaling fra spillskribentene våre.

Skuldrene har senket seg, og de fleste av oss har kommet inn i rytmen av 2023.

Som vi skrev om i årets første spillmusikknytt, blir spillåret 2023 et spennende år: Det er mer penger i omløp i Norge for å skape spill, det er store og små spill som skal gis ut, både her hjemme og i utlandet, i tillegg har vi mange spennende arrangement og samarbeid i vente.

Lyddemper for spillere

Jeg starter med et litt rart produkt, et som kanskje er mer til for å forhindre lyd. Eller kanskje ikke for å forhindre musikk og lyd i spill, men fra den høylytte spilleren som sitter og roper over voice-chat med laget sitt når de spiller Call of Duty, League of Legends eller liknende.

Shiftfall, et datterselskap til Panasonic, har nå lansert «Mutalk», et apparat som fungerer både som støydemper og mikrofon og som gjør at du kan kommunisere med andre spillere uten å plage de rundt deg. Det er et morsomt konsept, men jeg har mine tvil til at dette produktet kommer til å slå særlig gjennom.

Norsk lyddesign nominert til beste lyd

Det tyske spillselskapet Bippinbits står bak Dome Keeper, et spill som går ut på å beskytte basen din mot monstre som prøver å ødelegge den mens du samtidig må jakte på ressurser til å utvide og oppgradere basen. Det er en balanse mellom de to, der spilleren må ta de rette valgene for å få beskyttelse. Bak lyddesignet til spillet finner vi norske Martin Kvale. Spillere har beskrevet lydbildet som «nydelig», men spillet har også blitt nominert i kategorien «Excellence in Audio» av Independent Games Festival (IGF).

Kvale delte noen ord om hvordan det var å jobbe med prosjektet og bli nominert:

– Det er så klart stas å bli nominert i en så stor internasjonal pris som IGF, spesielt siden Dome Keeper var et spennende spill å jobbe på, med en stor grad av samarbeid og inspirasjon på tvers av de forskjellige disiplinene i spillet. Siden alle hadde litt å si på alt er det en fin nominasjon vi i teamet kan dele på.

– For min egen del var det spesielt spennende å utforske de to sidene av spillet, den intense kampen for å forsvare seg, og de rolige stundene hvor du utforsker huler og teknologi. Og hvordan det skulle reflekteres i lydbildet.

Test ut det prisnominerte spillet Dome Keeper her!

Snowcastle Games spretter KORKen

9. januar ble en storslått dag for Snowcastle Games’ egen in-house-komponist, Theo Nogueira. Den Oslo-baserte komponisten jobber som både lyddesigner og komponist for selskapet, og kunne nylig huke av et stort moment på sin egen bucket-list, nemlig det å spille inn musikk med selveste KORK (Kringkastingsorkesteret).

Nogueira ga oss et lite innblikk i hvordan det var å jobbe sammen med «hele landets orkester»:

– Mange mennesker har hørt KORK i NRKs serier og filmer, og på egne konserter som blir kringkastet nasjonalt. Jeg fikk muligheten til å gjøre opptak med dem av en av hovedsekvensene i spillet vårt “Ikonei Island: an Earthlock Adventure”. Det var en fantastisk opplevelse å få muligheten til å gjøre det med et lydspor jeg er veldig stolt av å ha notert, og nå fikk gleden av å mikse.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Fra venstre: Orkesterprodusent Espen Ramsli Fredriksen, komponist Theo Nogueira og lyddesigner, musiker og spillutvikler Kristopherian Johnson.

Vi kan avsløre at et større intervju med Theo vil komme nærmere Ikonei Islands offisielle utgivelse mot sommeren. Så her er det bare å glede seg til god innsikt i hvordan det er å være spillkomponist! I mellomtiden er spillet tilgjengelig i early access.

Månedens anbefaling

Dette er en ny del av denne månedlige spillmusikk-spalten, hvor vi anbefaler noe spillrelatert til våre lesere. Denne gangen anbefaler vi serien The Last of Us, basert på spillet med samme navn. Uansett om du har spilt spillet eller ei, er dette en fabelaktig serie som anbefales om du er glad i spenningsfylte serier med dype konsept.