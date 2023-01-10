– Skittent og varmt å designe lyd for det kommende Dune-spillet

Dette ser spillskribent Alexander Espeseth fram til i 2023.

2023 blir et år med mange nyheter, utgivelser og utvikling i spillbransjen. Som de siste årene ligger spill an til å vokse på alle nivå. Brukere, skapere, midler, muligheter, teknologien bak det hele.

Det er spillelementer i mye av vår hverdag, noe som får dagene til å være mer spennende og givende. Med det så kommer også mer vekst i bransjen. Jeg ser frem til å se spill vi har skrevet om i 2022 bli utgitt. Det blir for eksempel veldig spennende å følge med på norske Funcom sitt

Dune. Her finner vi Arild Iversen i spissen av lyddesign-teamet:

– Å jobbe med lyddesign og musikk for Dune: Awakening er heftig og utfordrende. Med høye forventninger og konstante påminnelser fra de fantastiske Dune filmproduksjonene, prøver vi likevel bare å gjøre det som føles riktig for spillet. Innenfor den særdeles begrensede paletten til Dune-loren er det fortsatt god plass til crazy ideer, vi må bare grave litt dypere enn det vi er vant til. En sandorm er ikke et monster, en pistol er ikke en pistol. Datamaskiner og glatte bleeps er no-go. Lydlandskapet er skittent, steikje varmt, fjernt og skal resonnere hjem. Litt som den gamle gryta til bestemor. The spice must flow. Det sier Arild Iversen, audio director i Funcom, om å jobbe med det profilerte spillet. PS med «loren» snakker han om spilluniversets historie.

Det er en rekke spill vi gleder oss spesielt til i 2023! Celine Høie og jeg har ansvar for nyhetene om spill og musikk på ballade.no, vi er selvutnevnte gamere og spiller en del på fritiden.

Spillene Celine gleder seg til:

– Black Myth: Wukong er et action RPG, som enkelt og greit bare ser sykt fett ut! Alt fra det visuelle, grafikk, tema og combat ser utrolig lovende ut, så dette står høyt oppe på listen. Et annet spill jeg virkelig ser frem til er Hogwarts Legacy, som tar plass i det magiske universet vi

kjenner fra filmseriene Harry Potter og Fantastic Beasts. Jeg er ekstremt positivt overrasket over hvor bra dette spillet ser ut i gameplay-videoer som er sluppet til nå, og for som en som har vokst opp med Harry Potter som jeg er, er dette virkelig noe jeg ser frem til å utforske. Men kanskje det spillet jeg aller mest ser frem til; Diablo IV. Det har gått ti lange år siden Diablo III ble sluppet, og tre lange år siden Blizzard annonserte det nye. I

år er året, sjette juni er datoen, og jeg kan ikke si annet enn at jeg gleder meg som et lite barn.

Selv er jeg en storfan av pek-og-klikk-spill som mange av oss har vokst opp med, som Monkey Island, Grim Fandango eller Day of the Tentacle.

Derfor ser jeg spesielt frem til Simon the Sorcerer Origins! Som et friskt pust in i en 30 år gammel spillserie ser dette ut som noe helt nytt, men likevel kjent. Jeg har lest om mange som er tvilende eller ikke liker art-stylen til det nye spillet, men etter å ha kost meg med Return to Monkey Island som nylig ble utgitt og fikk samme type hets så er jeg positiv! Men uten tvil så har jeg størst forhåpninger til det spillet mange venter på, nemlig The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Etter en fantastisk opplevelse med forløperen Breath of the Wild som bare kan beskrives som «barn på julaften» så kan jeg ikke annet enn å se frem til oppfølgeren.

2023 blir uten tvil et år for spill!

Alexander Espeseth er tilbake med nyheter om lyd/musikk/spill i februar.