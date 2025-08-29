Ballade video: Villrein og mirakler

Ut på vidda med Benedicte Maurseth, Veps, Ida Stein, Fig Tape, Henry Oak, Kristine Hovda, Eplehagen og Hopalong AKA.

På det nye albumet Mirra med Benedicte Maurseth hører vi feltopptak og lyder fra naturen. Det inkluderer lyder av dyr og fugler som trenger vår beskyttelse og en klok forvaltning. Slik sett kan også instrumental musikk fungere politisk – og økofilosofisk.

Mirra tar utgangspunkt i norsk virkelighet, norske tradisjoner og norsk natur. Det tradisjonelle tåler også å bli utfordret og satt inn i nyere sammenhenger. Som når amerikanske Kronos Quartet under Ultimafestivalen skal fremføre samkomposisjonen Elja av Maurseth og Kristine Tjøgersen, der musikerne spiller på hardingfeler, harding-bratsj og harding-cello laget av Ottar Kåsa. Til visuelt lys og video-design av Evelina Dembacke.

Kort sagt: God fornøyelse! Og det gjelder resten av ukens meny også.

BENEDICTE MAURSETH: Sommarbeite

Premiere! Komponisten og felespilleren Benedicte Maurseth får uvanlig gode omtaler for sin nye plate om dagen. Mirra er spilt inn av Morten Qvenild i Ugla Lydstudio 2024 på Nesodden, og er produsert av Maurseth og Jørgen Træen. Qvenild er også med som musiker på albumet, sammen med Håkon Stene og Mats Eilertsen.

– Mirra er ei vidareføring av mitt førre verk Hárr (2022), med økosofiens perspektiv som vardestein, og der reinen denne gong har hovudrolla. Dei er merkverdige, vakre dyr. Dei er òg truga. Av menneska, framfor alt, som avgrensar plassen deira litt og litt, år for år. Vaktar me oss ikkje, forsvinn villreinen på Hardangervidda kanskje for all tid, sier Maurseth.

– Berre to gonger i heile mitt liv har eg sett villrein. Fyrste gongen var ein svær flokk. Truleg fleire hundre dyr. Dei sprang tett, samla, og gjekk nærmast i eitt med det gråbrune landskapet kring dei ved Dyranut på Hardangervidda. Då var eg sju år.

– Mange år seinare var eg vitne til dei eineinaste gong til, då også på slump, på veg aust ein vårdag. Dette trass i at eg er oppvaksen i fjellet, på Maurset i Eidfjord, like ved foten til det enorme fjellplatået kor eg har vandra i årevis i alle himmelretningar. Der også reinen har vandra, i fleirfaldige tusen år.

– Dei har såleis aldri vore langt borte, jamvel så uoppnåelege, og langt borte likevel. Dei er sky ovanfor menneska, og med rette.

Mirra er utgitt på Hubro, og blir urfremført under Punkt-festivalen i Kristiansand 6. september. Det blir også turné i Australia i november, der turen blant annet går til Sydney Opera House.

Videoen til «Sommarbeite» er av Kieran Kolle. Den er klippet av Dionisia Fjelldalen, mens Beth Madeley står for animasjonssekvensene.



VEPS: My Champagne Socialist (A trip to Spain)

Oslo-baserte Veps startet opp som 17-åringer. Etter en EP og to studioalbum på bare tre år, er kvartetten snart klare med sin tredje fullengder – nå i samarbeid med det svenske plateselskapet PNKSLM (som uttales Punk Slime).

– I fjor sommer reiste vi til en litt random by i Spania for å skrive ny musikk, forteller Veps. – Vi filmet hele turen vår – og resultatet kan man se i musikkvideoen til «My Champagne Socialist».

– Vi var i Spania en hel uke og skrev låter, badet i ferskvann og drakk cervezas. Og en av låtene vi kom hjem med var altså «My Champagne Socialist».

– To av oss hadde kjærlighetssorg på den tiden, men vi ville ikke skrive enda en trist låt. Og heldigvis var trommisen vår veldig forelsket i sin nye kjæreste. Siden vi var på en idyllisk sommerferie sammen, bestemte vi oss for å dukke inn i den følelsen i stedet.

Veps består som før av Helena M. Olasveengen (keyborads, vokal), June K. Urholt (bass), Laura Dodson (gitar, vokal) og Maja B. Berge (trommer). Bandet har fått mye positiv oppmerksomhet både her hjemme og i utlandet, blant annet i medier som Clash Music og Far Out Magazine.

«My Champagne Socialist» ble sluppet via PNKSLM onsdag denne uken.



IDA STEIN: It Doesn’t Matter

Ida Stein fra Sandefjord slapp «It Doesn’t Matter» 15. august. Singelen er en del av det kommende albumet Bring It On. Ifølge presseskrivet inviteres vi her inn i et musikalsk univers «der skjønnhet og destruksjon møtes, og der indre flammer både truer og frigjør».

Ida Stein har røtter i elektronika, jazz og alternativ pop, og har blitt omtalt av av NRK P3 som «den nye lyden av Norden». Hun har blitt spillelistet på radiostasjoner både i Norge og internasjonal. Musikken hennes har også vært brukt i serier som Netflix’ El Club og NRKs Unge lovende.

Tekstmessig stiller «It Doesn’t Matter» spørsmålet: Hva er vi villige til å gi slipp på for å finne ekte frihet? Låten utforsker temaer som indre motstand, frihet og det å tørre å brenne gamle forestillinger for å kunne bevege seg fremover.

Sangen inkluderer liveopptak med fullt band: Tore Flatjord (trommer), Roar Skjelbred (bass), Werner Peschut (synther, trommeprogrammering) og Øystein Trollsås (saxofon). Hun står selv for vokal, synther, miksing og låtskriving, og har co-produsert i samarbeid med Peschut.

Alt som 20-åring i 2012 ga Ida Stein ut sin første single. Året etter kom EP-en «Remnants Of A Dream», som ble fulgt opp med «Changing» i 2015. Det kommende albumet feires med slippkonsert på Parkteatret i Oslo 27. oktober.

Hun står selv bak videoen, som er filmet av David Berg og Werner Peschut.



FIG TAPE: Miracle

Både Ida Stein og Fig Tape har bodd og oppholdt seg i Tyskland. Fig Tape heter egentlig Elias Melkersen, og er en produsent, låtskriver og DJ fra Oslo.

Han har nå kommet tilbake fra et treårig opphold i Berlin. I november spiller han på Vill Vill Vest-festivalen i Bergen, som omtaler musikken hans som noe i «skjæringspunktet mellom klubbkultur og introspektiv pop».

– Fig Tape er en av Norges mest spennende nye stemmer innen alternativ pop, kjent for sine sjangeroverskridende produksjoner og emosjonelt ladet låtskriving, skriver festivalen og bransjetreffet videre.

Elias Melkersen har alt blitt nominert som Årets Urørt-artist, og har også fått musikken sin med i Netflix-serien Young Royals. I oktober 2025 slipper han debutalbumet Forced Serenity, som skal ta for seg temaer som identitet, fremmedgjøring og jakten på indre ro i en kaotisk samtid.

Live inkluderer Fig Tape også Snorre Elias Sønderland på gitar og Elias Tafjord på trommer. Selv tar Melkersen seg av vokal, keyboards og gitar.

Videoen til «Miracle» er regissert av Johannes Hålien og Jon Olav S. Gulbrandsen, med Petter Karlsrud som fotograf.



HENRY OAK: Show You Around

I’m just a normal bloke, Henry Oak. I love to laugh, cause my life’s a joke.

Henry Oak er soloprosjektet til 26-åringen Henrik Økland. Han er sønn av den kjente felespilleren Nils Økland, og lager såkalt DIY-pop. Selv sier han at musikken er inspirert av artister som Ruel og Tame Impala, samt vestlandets vær og vind.

– Jeg skrev «Show You Around» med hjembyen min Haugesund som inspirasjon, forteller låtskriveren, produsenten og multiinstrumentalisten.

– Låten handler om å være der for noen man er glad i som har en tøff periode, og si: Bli med meg, jeg vet om et sted hvor du kan finne ro. Et sted hvor det er fint å bare være!

Henrik Økland har studert jazz ved Universitetet i Bergen og elektronisk musikk ved Universitetet i Agder. Han ble kåret til Trafotalent i 2017, mottok Sondre Dale minnefondets pris i 2019 – og ble tildelt det prestisjefylte Drømmestipendet i 2021.

De siste årene har han gitt ut flere låter på strømmetjenester under eget navn. Etter å ha jobbet mye innenfor et mer elektronisk lydbilde, ga han i 2023 ut låten «Bigger Picture» – en akustisk ballade med større fokus på tekst og låtskriving.

Henrik var med som co-produsent på Nils Økland Bands album Gjenskinn i 2024. Han har spilt konserter rundt om i Norge, og har også stått på scenen på London Jazz Festival.

Videoen er filmet og regissert av Magnus Enerstvedt Ytreland, og er blitt til i samarbeid med Håkon Enerstvedt Ytreland.



EPLEHAGEN: Nattmannen

Eplehagen er fra Larvik, og begynte å blomstre sommeren 2017. De sier selv at bandet hadde sitt utspring i en delt lidenskap for musikk og poesi.

– Melodiene og tekstene skulle komme fra hjertet – og låtene skulle synges på norsk.

I 2021 ga kvintetten ut sitt første album Nå er du her, en plate som fortalte om «små og store reiser et menneske kan gjøre innvendig og utvendig for å endre livet til det bedre». Her blandet de sjangere som pop, rock og viser.

I mars 2025 fulgte Eplehagen opp med sitt andre album, Skyggejeger. Her er temaene blant annet «de fine tingene vi mennesker kan gi til hverandre». Singelen «Nattmannen» ble gitt ut i forkant, og har nå fått en egen video.

– En stor takk til Alexander Tullander Høeg, som har filmet, regissert og redigert videoen, skriver Eplehagen selv på sin Facebook-side. – Og en stor takk til Øystein Evensen som tok på seg hovedrollen, og levde seg skikkelig inn i rollen.

– Vi vil også gjerne takke øvrige skuespillerne og alle andre som gjorde dette mulig.

Eplehagen består av Christer Nordheim (vokal og gitar), Ståle Kvam Mikkelsen (gitar), Per Øivind Borgen (bass), Oscar Henrik Borgen (trommer) og Ewoud Leebeek (tangenter, kor).



KRISTINE HOVDA: Denne sangen handle ikkje om deg

«Denne sangen handle ikkje om deg» er hentet fra Kristine Hovdas dobbeltalbum Strektegninger. Det slippes 11. september med releasekonsert samme kveld.

– Låten er ikke ute på strømmetjenestene ennå, men jeg hadde lyst til å slippe et visuelt element før hele albumet er ute, forteller Kristine Hovda.

– Videoen og låten står i en fin kontrast til musikkvideoen jeg lagde til første del av albumet, nemlig «Det skakje vera lett (men kor vanskelig kan det ver)». Det er noe med å overgi seg, slutte å kjempe, som jeg prøver å lære meg, sier Kristine.

– Og i det ligger det også å flytte fokus. Å stole på at kjærligheten, som tidevannet, årstidene, skumringen og grålysningen, har sin egen rytme. Å hvile i den rytmen.

Videoen er filmet og klippet av Erlend Berge på Hovedøya utenfor Oslo, en sensommernatt i august i år. På låten bidrar Erlend Aasland med mandola og Katarina Svendsen med cello.

Neste uke kommer den siste dobbeltsingelen til den Stavanger-baserte artisten, før Strektegninger del II slippes 11. september. Med det er den 22 låter lange syklusen komplett – og Kristine Hovdas fjerde album ute i verden.



HOPALONG AKA: Along AKA

Plateselskapet No. 13 har holdt på siden 2017, og har stått bak elleve album. Så langt i år har det Oslo-baserte selskapet sluppet nye langspill-plater med Føkkefjord og Jon Arne Corell. Den 22. august fulgte det nye albumet Jeg tror ikke jeg har sjel av Hopalong AKA.

Hopalong AKA er et samarbeid mellom ska-bandet Hopalong Knut fra Trondheim og Aslak Borgersrud fra Gatas Parlament. Borgersrud og Kristin Jensen deler vokalen, og har med seg Einar Mellingsæter (gitar), Gjermund Walstad (bass), Kriss Stemland (tangenter), Rolf Johan Bye (saksofon), Asle Gauteplass (trompet), Jon Anders Lied (trombone) og Ørjan Berre (trommer).

Som gjesteartister deltar Ronnie Dread fra Irie Darlings, Manna og Misvær Skaforening, samt trekkspilleren Jovan Pavlovic. Omslaget til albumet er tegnet av Knut Nærum, som også har bidratt som låtskriver.

– Hopalong Knut var verdens beste norskspråklige ska-band på 2000-tallet. De spilte land og strand rundt og rocka absolutt alle scener i Norge så inn i granskauen, sier Aslak Borgersrud.

– Men som med alt som er vidunderlig vakkert her i livet, så døde det litt bort. Hopalong Knut slutta å lage flere skiver, og slutta å spille konserter. Og jeg slutta i Gatas Parlament. Fikk meg dagjobb og begynte å skrive dritt om politikere i avisa. Du veit, sånn man gjør når man blir voksen.

– Under pandemien var vi så inni helvetes lei av å sitte hver for oss og gjøre ingenting. Så vi fant ut at vi skulle lage en låt. For moro skyld. Så balla det på seg, hvis det er lov å si. Det er litt rap på skiva. Det er en del ganske god gammaldags ska. Og så er det noe som lukter litt pønk også.

Martin Walther står bak videoen, som er spilt inn i festsalen til Ringnes Brygghus.



Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no, merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nummer 278 av Ballade video. Vårt omfangsrike arkiv med norske videoer finner du på denne samlesiden.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.