Kronos quartet i Las Vegas

Den verdenskjente amerikanske strykekvartetten Kronos Quartet feirer 50 år i år. I september kommer de til Riksscenen med Benedicte Maurseth og Kristine Tjøgersens verk "Elja". (Foto: Erik Kabik)

Norsk premiere på «Elja» med Kronos Quartet og Benedicte Maurseth

12.05.2025
- Red.Johanna Holt Kleive

Verdenskjente Kronos Quartet inntar Oslo for norsk premiere på verket «Elja» under årets Ultima.

En magisk reise over Hardangervidda med Kronos Quartet.

Torsdag 18. september 2025 inntar verdenskjente Kronos Quartet Riksscenen i Oslo for norsk premiere på Elja, et storslått nytt verk inspirert av naturen og mytene fra Hardangervidda. Komponert av Benedicte Maurseth og Kristine Tjøgersen fremføres verket med hardingfeler og spesialbygde hardangerinstrumenter – i et scenisk univers formgitt av visuell kunstner Evelina Dembacke.

Elja hadde sin verdenspremiere i april i New Yorks Carnegie Hall, og høstet umiddelbart begeistring. Nå får norske publikummere oppleve det kritikerroste verket for første gang, som del av høstens Ultima. Den norske utgaven av produksjonen er et samarbeid mellom Riksscenen og Ultima.

Maurseth og Tjøgersen, to sentrale stemmer i en ny generasjon norske komponister, har skapt et verk som speiler Hardangerviddas unike økologi og kulturelle kraft. I samarbeid med den legendariske amerikanske strykekvartetten Kronos Quartet – som feirer sitt 50-årsjubileum i år – trekker de linjer mellom norsk folkemusikk, samtidsmusikk og klodens klimautfordringer.

Benedicte Maurseth og Kronos Quartet under prøver i Banff, Canada, i januar. (Foto: Ingo J Biermann)

Instrumentmakeren Ottar Kåsa har utviklet en ny hardangerbratsj og -cello bestilt av Kronos Quartet. Musikken vever sammen tradisjonelle klanger med moderne uttrykk – og med Dembackes levende scenografi forvandles konsertsalen ifølge omtalen til et vibrerende landskap fylt med snødrev, myrr og skumringsvinger.

Anmelderen David Rothenberg beskrev Elja som «nesten for rik til å ta inn i én lytting», og trakk frem verkets sterke evne til å mane frem naturens stemninger og skapninger: Hver bevegelse flyter inn i den neste, og fremkaller Hardangerviddas ulike vesener og stemninger – fra Elja til Heimfjell.
«Forhåpentligvis blir verket både spilt inn og fremført mange ganger, over hele verden, og kan bli en standard for det sjeldne ensemblet the Hardanger Quartet», skriver Rothenberg.

Ultima og Riksscenen byr nå på en sjelden anledning til å oppleve dette banebrytende verket i Norge – et verk i møtepunktet mellom tradisjon, teknologi og naturmystikk.

