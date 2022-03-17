Amerikanske Kronos Quartet er artist-in-residence under Festspillene i Bergen

Fiolinist David Harrington er grunnlegger av den verdenskjente strengekvartetten, og sier at Kronos Quartet er stolte over å komme til Festspillene i Bergen som artist-in-residence.

– Vi gleder oss som alltid til å bli inspirert av vakre Norge, med sine oppmerksomme, entusiastiske publikummere og sitt pulserende musikkliv, sier han i en pressemelding fra Festspillene i Bergen.

Festspillenes programsjef, Tonje E. Peersen, er minst like glad for å få Kronos Quartet til festspillbyen i mai.

– Kronos Quartet er en levende institusjon og en reisende musikalsk bauta. I flere tiår har musikerne flyttet grenser og redefinert hva en moderne strykekvartett er. De ser alltid fremover, bestiller nye verk og finner nye, spennende musikalske partnere. Vi ser umåtelig frem til å ønske dem velkommen til de 70. Festspillene i Bergen som artist-in-residence, sier hun, og legger til at kvartetten spiller under åpningsseremonien 25. mai, gjør en familiekonsert på Akvariet og spiller en konsert i Håkonshallen i tillegg til å delta i en samtale og workshops.

Kronos Quartet er foruten Harrington fiolinist John Sherba, bratsjist Hank Dutt og cellist Sunny Yang. Kvartetten har eksistert i mer enn 45 år, og forteller på egne hjemmesider at de alltid har fulgt den kunstneriske visjonen om å kombinere fryktløs utforskertrang med en forpliktelse om stadig fornyelse av «the string quartet experience». Kvartetten har gjort tusenvis av konserter, gitt ut mer enn 60 innspillinger, samarbeidet med talløse komponister og utøvere og bestilt over 1000 verk og arrangementer for strykekvartetter. Sammen har de vunnet mer enn 40 priser, inkludert tre Grammy-er.