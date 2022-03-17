Kronos quartet i Las Vegas

Kronos Quartet i Las Vegas i 2013. I mai er de med på en rekke arrangement i løpet Festspillene i Bergens første uke. (Foto: Erik Kabik)

Amerikanske Kronos Quartet er artist-in-residence under Festspillene i Bergen

17.03.2022
- Red.

– En levende institusjon og en reisende musikalsk bauta.

Fiolinist David Harrington er grunnlegger av den verdenskjente strengekvartetten, og sier at Kronos Quartet er stolte over å komme til Festspillene i Bergen som artist-in-residence.
– Vi gleder oss som alltid til å bli inspirert av vakre Norge, med sine oppmerksomme, entusiastiske publikummere og sitt pulserende musikkliv, sier han i en pressemelding fra Festspillene i Bergen.

Festspillenes programsjef, Tonje E. Peersen, er minst like glad for å få Kronos Quartet til festspillbyen i mai.
– Kronos Quartet er en levende institusjon og en reisende musikalsk bauta. I flere tiår har musikerne flyttet grenser og redefinert hva en moderne strykekvartett er. De ser alltid fremover, bestiller nye verk og finner nye, spennende musikalske partnere. Vi ser umåtelig frem til å ønske dem velkommen til de 70. Festspillene i Bergen som artist-in-residence, sier hun, og legger til at kvartetten spiller under åpningsseremonien 25. mai, gjør en familiekonsert på Akvariet og spiller en konsert i Håkonshallen i tillegg til å delta i en samtale og workshops.

Kronos photographed in San Francisco, CA March 26, 2013©Jay Blakesberg (Foto: Jay Blakesberg)

Kronos Quartet er foruten Harrington fiolinist John Sherba, bratsjist Hank Dutt og cellist Sunny Yang. Kvartetten har eksistert i mer enn 45 år, og forteller på egne hjemmesider at de alltid har fulgt den kunstneriske visjonen om å kombinere fryktløs utforskertrang med en forpliktelse om stadig fornyelse av «the string quartet experience». Kvartetten har gjort tusenvis av konserter, gitt ut mer enn 60 innspillinger, samarbeidet med talløse komponister og utøvere og bestilt over 1000 verk og arrangementer for strykekvartetter. Sammen har de vunnet mer enn 40 priser, inkludert tre Grammy-er.

Trio Da Kalis vokalist, Hawa Kassé Mady Diabaté

Fengslende forening av rytme og melodi

KONSERTANMELDELSE: Samarbeidet mellom Trio Da Kali og KORK brakte skilsmisse på bordet hos musikalsk ansvarlig. Men resultatet ble en forening...

Ellen Fullmann (Foto: promo Ny Musikk)

Klang – Rom – Stillhet

Ellen Fullmans turne i Norge er godt i gang. Fredag kan man oppleve henne i Trefoldighetskirken, blant annet i samspill...

Missy Mazzoli Foto: Caroline Tompkins

Jörg Widmann og Missy Mazzoli til Festspillene i Bergen

Blir festspillkomponister i henholdsvis 2020 og 2021.

Marius Lien og Brady Blade on the road i USA

Blues i blodet: En roadtrip inn i den amerikanske musikerdrømmen

Det 23-årige gitartalentet Marius Lien fra Vormsund dro på karrieretur i USA med den amerikanske trommeslageren Brady Blade.

1B1

1B1 til National Sawdust i New York

Den toneangivende scenen gir det unge norske ensemblet muligheten både på egen og andre scener under mini-festival og konsertserie.

Illustrasjon: Berlioz / Wikimedia Commons

Forvirring om musikkterapi

Det er tverrpolitisk semje om at musikkterapi bør ha ein større plass i helsevesenet, men ikkje semje om kva ein eigentleg...