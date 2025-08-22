Ballade video: Solskinn og magi

Årabrot, MÍO, Gundelach, May og 2AM-DM er bare noen av video-artistene du møter i høstens første utgave av Ballade video. God fornøyelse!

Da er vi tilbake med en ny vanlig utgave av Ballade video, etter at vi sist uke kjørte en spesialutgave med Live Maria Roggen, Ingfrid Breie Nyhus og Sigurd Ytre-Arne. Det kommer stadig mange norske videoer av god kvalitet – noe vi nok vil se enda mer av i oppkjøringen mot høstslippene.

Også denne gangen viser vi artister som har holdt på en stund – og andre som er mer i startgropen. Det gir ofte en fin miks, og forteller kanskje litt om hvor norsk populærmusikk er på vei også. Flere av artistene vil dukke opp under Bylarm i september. Det inkluderer både 2AM-DM, MÍO og May.

Kort sagt: God fornøyelse!

VIBEKE SAUGESTAD: Hey Now Sunshine

Hyggelig gjensyn og gjenhør! «Hey Now Sunshine» er første singel fra «The Sun Sessions», Vibeke Saugestads nye EP. Den blir tilgjengelig på vinyl, CD og som digital strømming 3. oktober via Red Chuck Records/Rum Bar Records.

Vibeke Saugestad slo igjennom i 1994 med mossebandet Weld, som vant Spellemannprisen i kategorien Årets nykommer samme år for albumet Natural Tools. Etter å ha turnert med mange ulike musikalske prosjekter, gikk hun solo i 2001. Siden har det blitt tre soloalbum og en EP.

– «Hey Now Sunshine» er en stemningsfull beretning om tapt ungdom, med et nikk til De britiske øyer og forkjærlighet for band som The Kinks og The Move, forteller hun til Ballade video.

Vibeke Saugestad flyttet til USA i 2014, etter å ha truffet sin nåværende ektemann på turné i Europa. Ken Fox er også bassist i bandet hennes, og spiller ellers bass i garasjebandet The Fleshtones. The Vibeke Saugestad Band består ellers av Adam Napell (trommer, perkusjon, kor ), Josh Stark (gitar, kor ) og Mark Westin (gitar, kor). Selv tar hun seg av vokal, akustisk gitar, piano, sag og mellotron.

Etter en spontanopptreden på en bar i nabolaget i 2023 bestemte Vibeke seg for å puste liv i soloprosjektet igjen. Singelen “Hey Now Sunshine” er første nye låt fra henne på 17 år.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– EP-en kommer i oktober. Den heter «The Sun Sessions» fordi alle låtene har en eller annen referanse til sommer, sol og lysere tider. Det er tre av mine låter og én låt skrevet av kanadiske Lisa Marr. Vi gjør noen jobber her i USA i høst, så reiser vi til Spania i oktober, der vi skal gjøre en håndfull konserter, blant annet sammen med vestkystbandet The Rubinoos. Så er planen å skrive mer, spille mer og forhåpentligvis ta turen til Norge i 2026.

– Videoen er spilt inn i hagen min, jeg har lagd en nedsunket hage. Låta handler på en måte om å lage seg en trygg oase av det som engang var, så da passet det å spille inn videoen i min happy place, som er ganske magisk.



JIMI SOMEWHERE FT. ALANN8H: Magic

Flere nordmenn med base i USA: 15. august slipper LA-baserte Jimi Somewhere tredje og siste del av EP-serien «The Sailor’s Compilation».

– Dette markerer slutten på en musikalsk reise som startet i 2023 og strekker seg frem til i år. Den har tatt meg fra Norge, over havet, og helt til Los Angeles. Hele prosjektet er skrevet og produsert av meg selv og Milo Orchis, og inneholder gjesteopptredener fra Lontalius, Lucia & The Best Boys og Alann8h – venner fra ulike deler av verden.

– Jeg kommer fra en familie av seilere, og har selv viet livet mitt til å krysse store avstander, drevet av lidenskap og nysgjerrighet. «The Sailor’s Compilation» er laget for drømmere, oppdagelsesreisende og alle som lengter mot horisonten, sier Jimi Somewhere om den syv spors utgivelsen.

Tidligere har singler fra EP-en som «Magic», «Get Away» og «Brotherman» skapt bølger på begge sider av Atlanterhavet. Livefremføringer hos konsertserien Medium Sized Backyard genererte flere hundre tusen visninger. Og som første norske artist noensinne besøkte Jimi Somewhere On The Radar Radio i New York, hvor han leverte en verdenspremiere av den ferske låten «Posession».

– Det er en låt om sterke følelser og sjalusi, forteller sangeren, som opprinnelig heter Benjamin Schandy. «The Sailor’s Compilation, pt. 3» slippes via Ultra/Sony 15. august.



2AM-DM: Hurricane

Dette er en skikkelig godlåt fra 2AM-DM, som vi har presentert tidligere. Den mer enn lovende duoen består av Aksel Krystad og Robin Howard, og sier selv at de er inspirert av artister som Coldplay, The Killers og Keane. Musikken har blitt beskrevet som «ærlig og intuitiv poprock, med et sterkt fokus på følelser og stor, episk lyd».

Alt i november i fjor viste vi den fine videoen til debutsingelen «We Both Smoke Again». Den fikk NMF-spilling i 15 land, inkludert USA og UK. 2AM-DM samarbeider med Sony Music, Polar Artist og Kobalt, og skal spille på Bylarm i september. De spilte tidligere i år på Trondheim Calling, og har også varmet opp for band som Nothing But Thieves og The Wombats.

– Vi stoler på at vi, ved hjelp av bandet og samarbeidspartnerne våre, finner vår vei til dem som vil ha musikken vår, har duoen tidligere uttalt.

2AM-DM sier at de ikke ute etter at det skal låte perfekt, men at sangene skal stå frem sårbare og oppriktige. Samtidig med opptredenen på Bylarm skal de også slippe sitt første album. Det ser vi frem til å høre.



MAY: Come Over

Også May har vi vist før, da med “Galopp” med Coucheron, Stig Brenner og Arif. På egenhånd har hun utgitt SZA-coveren «Nobody Gets Me» og den egne låten «Why Why Why». Nå er hun her med den nye sangen «Come Over», opprinnelig skrevet som en pitch til K-pop-markedet.

– «Come Over» er en låt for alle de rasjonelle tenkerne som bare skulle ønske de kunne være litt dumme for en gangs skyld. Den er skrevet som en fantasimelding til crushet ditt, hvor du bare ønsker at han eller hun skal komme over.

Singelen er skrevet sammen med hennes faste samarbeidspartner Alfred Haavelsrud. Den har fått ekstra finpuss av Anders Nilsen, produsent for for internasjonale artister som IVE, Tiësto og R3HAB.

May spilte «Come Over» live for aller første gang under åpningsshowet til Norway Cup den 26. juli. På kort tid har 21-åringen fått over 20 millioner views på TikTok. Hun ble kåret til NRK P3s «Månedens Urørt» i januar 2025, og skrev kontrakt med norske Sony Music så sent som i mars i år.

Også May spiller på Bylarm i Oslo denne høsten.



GUNDELACH: In Front Of You

Kai Gundelach kaller seg bare Gundelach som artist. Han debuterte med en selvtitulert EP i 2016, noe som førte til en Spellemann-nominasjon i klassen for Popsolist. I mars 2018 kom debutalbumet Baltus, som skaffet ham en ny nominasjon: denne gangen i kategorien Årets produsent.

Også for sitt andre album, My Frail Body fra 2020, ble han nominert til Spellemannprisen. Det var i Elektronika-klassen. Det har blitt sagt om ham at han blander tilsynelatende motstridende musikalske stiler til noe bemerkelsesverdig – blant annet gjennom å skape en flytende overgang mellom klubbmusikk, ambient musikk og country.

Nettstedet popklikk.no har beskrevet ham som «en sjelden blomst i dagens norske musikkflora, en begavet låtskriver og sanger, en spennende musiker i utvikling, på vei et sted, mot noe ukjent, med sine lengsler og drømmer.»

Nylig spilte Gundelach på Øyafestivalen i Oslo. Videoen til «In Front Of You» er regissert av Fredrik Harper, med fiming av Eirik Heim og Philip Halvorsen. Det grafiske designet er ved Marie Steffensen. Den ble først vist under Kortfilmfestvalen i Grimstad i sommer.



REAL ONES: Folk House

– Vi gleder oss til en lang og god konsertrunde med den nye platen vår, So Say All of Us. Den er ute 26. september, og blir vårt fjortende album.

I februar 1994 holdt Real Ones sin første konsert i hjembyen Bergen. I dag kan de se tilbake på 13 album, fire EP-er, to Spellemannpriser og 1000 konserter i 15 land på tre kontinenter.

Real Ones startet som et rent folkemusikkband, men er nok i dag mer i krysningspunktet mellom folk, pop og rock – med klare referanser til både verdensmusikk og elektronika.

Real Ones består av David Chelsom Vogt (fele, vokal, keyboards), Ivar Chelsom Vogt (gitar, vokal, keyboards), Jørgen Sandvik (gitar, vokal, sitar), Øystein Skjælaaen (bass) og Kåre Opheim (trommer).

Real Ones har spilt på steder som Congo Square (Kolkata), SXSW (Austin, Texas), World Expo (Shanghai), The Bowery Ballroom (New York), Dranouter Festival (Belgia), Paradiso (Amsterdam), Gent Fest (Belgia), Vancouver Folk Festival (Canada), Go North (Aberdeen, Scotland),Blue North Music Festival (Island), Comox Festival (Canada) og Eurosonic (Nederland).

Her hjemme har de blant annet underholdt publikum på festivaler som Øya, Norwegian Wood og Nattjazz. «Folk House» ble innspilt i april i år i Hytten studio på Hardangervidda med Matias Tellez som produsent.



MÍO: Gamle-Erik (Live Session)

MÍO albumdebuterte med Ingen tid å miste i 2023. Denne våren la de ut på en omfattende Norgesturné, samtidig som de slapp det nye albumet Hva nå?

I forkant av albumet ga de også ut singelen «Gamle-Erik». Den fikk nylig en fersk video, som vi gjerne inkluderer her. Sangen handler om om en djevelpakt som blir inngått I en søken etter å realisere drømmer.

– Dette er en fortelling som finnes i mange ulike varianter, og som går igjen i kulturer over hele verden til alle tider. Gamle-Erik er et av navnene på djevelen som ofte dukker opp i nordisk folketro og folkeeventyr. Det ble brukt for å unngå å si hans “sanne” navn, i troen på at dette kunne bringe ulykke.

– Vi bruker denne fortellingen til å beskrive noe evig aktuelt, også i moderne tid: at mennesker er villig til å ofre alt i streben etter selvrealisering og suksess.

Låta har lenge vært en live-favoritt både for MÍO og publikum.

– Bassist Marianne og jeg snakket om å sette Gamle-Erik inn i moderne tid, sier vokalist Dionisia Fjelldalen. – Djevelen er et symbolsk bilde som er brukt mye i den gamle hardrocken som vi også er veldig inspirert av. Da stod vi frie til å eksperimentere med skjæringspunktet mellom doom og folkemusikk, mellom Black Sabbath og Bukkene Bruse.

– Våre kjære venner Noah Krogsholm og Markus Aleksander Bislingen filmet. Noah er også vår produsent og mikser på både første og andre album. Hen har klippet videoen og mikset lyden på live-sessionen også.



ÅRABROT: Mother

Årabrot har brukt den siste tiden på å legge ut smakebiter fra deres kommende album, Rite Of Dionysus. Det skal slippes 29. august, et par uker før bandet spiller på Hus7 i Stockholm. I september og oktober opptrer duoen i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø og Haugesund. Det blir også konserter i Wien og ved Maison des Chæurs i Montpellier i Frankrike.

I løpet av de siste tre månedene har Årabrot sluppet tre nye musikkvideoer. «The Satantango», «Pedestal» og «Of Darkness And Light». Vi kommer nok tilbake til flere av dem, men presenterer denne gangen en svært personlig kortfilm kalt «Mother». Den beskrives som «en rå og vakker meditasjon over sorgens ødeleggelse og klarhet» – og av kjærlighetens utholdenhet, selv når noen blir borte.

Det er som alltid Kjetil Nernes og Karin Park som utgjør kjernen i Årabrot. De bor i et nedlagt gudshus på landsbygda i Sverige med sine to barn, og sier selv at rock´n´roll er deres religion.

Årabrot platedebuterte i 2002. De ga ut sitt første album i 2005: Proposing A Pact With Jesus. Svenske Karin Park har vært en sentral bidragsyter til bandet siden 2013, i tillegg til å pleie sin egen solokarriere.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 277 av Ballade video. Vi har nå tatt fatt på en sesong, der vi gir deg nye norske videoer hver uke. I mellomtiden må du gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.