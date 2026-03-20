Spellemann: – Vi ville øke stasen, verdigheten og seriøsiteten til prisen

Med Operaen som arena og direktesending i NRK fjernsynet får Spellemannprisen forhåpentlig tilbake noe av sin fordums glans.

Marmorisbreen som stiger opp av vannet i Bjørvika myldret av kjente fjes fra musikklivet og undrende turister da nominasjonene til årets Spellemann ble presentert der for litt siden.

Søndag kveld skal de gylne munnharpene deles ut til opphavere og utøvere fra det store musikklandet vårt. Etter noen års omflakkende tilværelse og mer eller mindre vellykkede arenaer og omgivelser for denne store feiringen av musikklivet i Norge, har Spellemann i år fått muligheten til å ta tilbake en storhet, eller kanskje verdighet, en så sentral pris fortjener: Med Operaen som arena får landets største musikkpris boltre seg i et av landets største og flotteste bygg for musikk, og bygget som bærer musikken som kunstnerisk kraft gir en ruvende symbolsk ramme for feiringen. Når Spellemannprisen igjen blir sendt direkte på vår felles ikke-kommersielle statskanal signaliserer det et statusløft, slik den mer sobre sponsen av året også gjør – bort fra multinasjonalt brus-selskap med omdiskuterte bindinger, strømming i sosiale medier og digital avis med forsinkelse, opp på scenen med stor flerkameraproduksjon.

Under offentliggjøringen av årets nominasjoner fikk Ballade en prat med Erlend Gjerde, nestleder i styret til Spellemann, om endringene som er gjort med årets Spellemann.

– Hva er bakgrunnen for denne omleggingen av Spellemannprisen, tilbake til det som minner mer om tidligere tiders feiring?

– Det er jo erfaringsbasert. På det tidspunktet vi avsluttet samarbeidet med NRK, så var det en skilsmisse som var nødvendig, der begge parter opplevde et tretthetsbrudd i forholdet. Vi fra Spellemann følte at vi trengte noen år på å få sett ordentlig på showet og det vi skulle lage, uten at noen andre hadde noe de skulle si på det, sånn at vi kunne gjøre det for vår egen del, forteller Gjerde.

For bare et par år siden ansatte Spellemann en daglig leder med bakgrunn i et ønske om å bygge lengre kunnskap i organisasjonen, sørge for helårlig drift i større grad enn tidligere, og ikke kjøpe så mange ressurser og prosjektledere utenfra. I tillegg ønsket styret og eierne å være tettere på hvordan Spellemannprisen utviklet seg. Ordningen med en daglig leder-funksjon med et årsverk fast ansatt i Spellemann «funket ikke så bra», kommenterte Gjerde til Ballade, og opplyste om at organisasjonen nå har gått tilbake til å ha en prosjektleder.

– Vi har jobbet mye med å bygge opp de sosiale kanalene våre og ha en mer kanalspesifikk strategi der vi kunne kommunisere om Spellemann til menneskene som er på de forskjellige kanalene, spesielt i SoMe, fortsatte Gjerde.

– Et stort og viktig poeng for oss har vært at vi har vært nødt til å treffe og fange interessen til den neste generasjonen musikkelskere, sånn at ikke Spellemann blir et forgubba produkt som kun de voksne ser på. Vi er nødt til å engasjere de unge, og det har vært et par år nå hvor det har vært veldig viktig.

– Vi har også fått veldig tydelige tilbakemeldinger fra musikkbransjen spesielt, fra artistene og de nominerte, om at de savner å være på NRK. De savner den tyngden det fører med seg. Det har vi lyttet til, og også kjent på selv, det skal vi være ærlige og si. Vi tok opp tråden med NRK igjen, som også var på et annet sted enn tidligere, dermed var tiden rett for å ta en prat igjen. Vi har også hatt øynene våre på Operaen en del år, og hatt et ønske om å komme inn her – vi ville øke stasen, verdigheten og seriøsiteten til prisen. Så nå håper vi å kunne være her noen år, sier han.

– Har de siste årenes arbeid for å nå de unge hatt en effekt for Spellemann?

– Ja, det føler vi at det har. Det speiles best i at de unge artistene som kommer inn på scenen uttrykker at Spellemann er ekstremt viktig for dem, at det å bli nominert eller få en pris er noe som henger veldig høyt og betyr veldig mye. Vi i musikkbransjen lager jo denne prisen for å hedre de som har gitt ut musikk og de som har skrevet musikk, og det er en mulighet til å få hele Norges øyne på norsk musikk. Dette er et ansvar vi tar veldig alvorlig. Vi som brenner for dette i bransjen er veldig lydhøre for hva bransjen for øvrig, artistene og de nominerte mener om det vi gjør – det er jo de vi gjør det for.

Spellemannprisen sendes direkte på NRK1 og i NRK TV søndag 22. mars kl. 19:50.