Kunstnarkår – vil utarbeide verdiprinsipp for betaling av kunstnarisk arbeid

Kulturinstitusjonar skal rapportere på bruk av frilansarar, ein standard for honorering og eiga satsing på samisk kultur. I dag la kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fram kunstnarmeldinga «Kunstnarkår».

Fredag 9. juni lanserte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen stortingsmeldinga «Kunstnarkår», og Kunstnernes Hus i Oslo var medvite og passande nok valgt som lokasjon.

Før poet og forteljar Jeaninne Masika Harrysson framførte dikt fekk ho forsamlinga til å puste inn og ut saman.

– Min jobb er å få folk til å lytte, sa ho.

Og framfor tekstilkunsten til Gunvor Nervold Antonsen snakka Trettebergstuen til granskande og lyttande kunstnarorganisasjonar, kunstnarar og presse.

– Uavhengig av kven du er og kvar du bur, skal du ha moglegheit til å oppleve kunst og kultur, seier kultur- og likestillingsministeren.

Og:

– Kunstnarane er grovt underbetalte, konkluderer ho.

Meldinga slår fast at musikarar har lågare inntekt enn andre kunstnarar og arbeidstakarar generelt. I tillegg peikar meldinga på utfordringar når det kjem til ein uføreseieleg kvardag.

Regjeringa vil gjere det føreseieleg for kunstnarar gjennom mellom anna å auke løyvingane til Statens kunstnarstipend. Dei vil også auke aldersgrensa for å motta stipend og utrede pensjon i stipendordninga.

Dei vil også revidere forskrifta for Statens kunstnarstipend slik at dei kan sikre demokratisk og mangfoldig representasjon av kunstnarar og organisasjonar i stipendkomiteane: – Nøkkelen til ei fagfellevurdering med tillit ligg i representasjon, sa statsråden frå scenen.

Kultur- og likestillingsministeren tok også med Sanning- og forsoningskommisjonens rapport om uretten begått mot det samiske folket, og samisk kunst og kultur er ei eiga satsing i meldinga.

I dag vart det også vedteke å opprette eit NOU (Norsk Offentleg Utval), og utvalet skal vere leia av professor ved Norges musikkhøgskole og BI, Sigrid Røyseng. Les meir om det her.

Å styrkje normalkontraktane og honorarsatsane for musikarar som opptrer på offentleg støtta scenekunst- og konsertarenaer er eit av tiltaka meldinga foreslår. Dei vil utarbeide verdiprinsipp for rimelig betaling for kunstnarisk arbeid, og vil at desse skal fungere som standardar i den statlege finansieringa.

Etter presentasjonen bad Ballade Trettebergstuen forklare dette:

– For statleg støtta institusjonar skal vi utarbeide prinsipp, eller du kan seie ein standard for honorering. Det finst ikkje i dag, og det meiner vi det er behov for – det er for forskjellige nivå på kor mykje kunstnarar blir avlønna for verka sine og det dei gjer.

– Så dette blir ein annan ting enn slik som minstesatsane til Creo og andre fagorganisasjonar?

– Ja, det blir ein standard, rett og slett.

Regjeringa vil også at statleg finansierte institusjonar skal rapportere på bruk av frilansarar:

– Det å måtte rapportere på i kor stor grad du brukar og korleis du betalar frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande er i seg sjølv eit grep for å gi oss betre innsikt i om vi gjer det som trengs. Det er eitt virkemiddel for å få opp inntektene til enkeltkunstnarar gjennom å skape medvite og eigentleg stille krav til institusjonane.

Meldinga tek også for seg dei ulike ordningane som kunstnarar er organiserte på, enkeltpersonsføretak, AS osb.

– Vi skildrar det grundig i meldinga, og eigentleg er meldinga også ei bruksanvisning på kva som er fordelar og ulemper med dei ulike, for dei som lurer på det og ikkje er sikre på korleis dei skal organisere seg. Arbeidsministeren kjem i dag til å sende ut to brev der ho ynskjer innspel på delar av det sosiale sikkerheitsnettet til sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar, så vi jobbar langs det sporet skritt for skritt for å styrke det.

– Kva var det koronapandemien synleggjorde?

– Den synliggjorde jo at kunstnarar er ei gruppe med lappeteppeøkonomi som ofte ikkje blir forstått av forvaltninga og som har eit dårleg sikkerheitsnett når noko skulle skje. Det veit vi jo, og det visste vi jo, men det fekk dei fleste augene opp for under pandemien.

Håkon Kornstad avslutta seansen med nokre sanningsord på saksofonen. Så gjenstår det å sjå korleis kunstnarane sjølv reagerer på meldinga – følg med vidare på Ballade.

Her kan du lese stortingsmeldinga «Kunstnarkår».