Kulturministeren: – Synd når vi ikke helt veit hvor mange kunstnerne er

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har denne uka fått ferske kartlegginger av hvor mye tid kunstnere bruker på sitt virke, hvilke arbeidsforhold de har og hva de tjener. Flere tusen musikere er ikke med i utvalget, som ballade.no skreiv om i går.

– Hvilken relevans får undersøkelsene som presenteres tirsdag, når flere tusen kunstnere ikke deltar? I hvilken grad blir undersøkelsen et tilstrekkelig verktøy for kulturpolitikk nå?

– Det er opplagt at vi skulle ønske oss at flere kunstnere deltok i denne undersøkelsen, svarer Trettebergstuen til Ballade.

– At store kunstnergrupper ikke inngår i kunstnerundersøkinga er synd og har flere konsekvenser – deriblant at vi ikke har sikker kunnskap om hvor mange aktive kunstnere det er i Norge i dag. I Kunstnerundersøkelsen 2013 var det beregnet til 23 745, men hvordan dette har endret seg de siste ti åra veit vi ikke sikkert, opplyser statsråden.

– Vi har heller ikke tall for kunstnerpopulasjonen som helhet når det gjelder sosiodemografi eller økonomi. Men for de kunstnergruppene som deltok i undersøkelsen kan det tegnes et godt bilde av både sosiodemografiske kjennetegn og inntektssituasjon, noe som kan benyttes i det videre arbeidet med kunstnerpolitikken.

Undersøkelsen – som blant annet skal skaffe kunnskap for å bygge en ny kunstnerpolitikk i form av en kommende kunstnermelding – ble presentert av Kulturdirektoratet denne uka. Creo, med sine 9000 medlemmer, og GramArt, 3000, er ikke med.

– Hvordan ser du på at store deler av populærmusikkfeltet ikke kartlegges, særlig i lys av store omveltninger i pandemien, og hennes politiske mål om å jobbe for deres arbeidsrettigheter og utjevning?

– Av musikerne som deltok i Kunstnerundersøkelsen 2019 er det 398 jazzmusikere, 827 populærkomponister og sangtekstforfattere og 115 komponister. Kunstnerundersøkelsen 2019 vil altså gi oss et bilde av deler av populærmusikkfeltet, og det tar vi med oss videre. Men såklart, det beste hadde vært om flere musikere hadde deltatt i undersøkelsen, og vi håper at disse kan være med i neste undersøkelse, skriver Trettebergstuen.

