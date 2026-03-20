Kverndokks «Ruth Maier» for første gang på norsk scene

Stor kammermusikal om ung kjærlighet og gasskamre settes opp i Norge i april. – Det er noe helt spesielt ved hennes historie som griper oss, sier komponist Gisle Kverndokk.

Ruth Maier … er en kammermusikal om en ung kvinne som ikke overlever jødeforfølgelsene. Om en kjærlighetshistorie, der hun som skriver brevene har blitt karakterisert som Norges Anne Frank. Nå annonserer Trondheim Symfoniorkester og Opera (TSO) sine kommende oppsetninger av Ruth Maier – dagene blir lysere når man elsker noen.

Ruth Maier ble drept av nazistene i Auschwitz i 1942. Musikkteaterstykket baserer seg på Jan Erik Volds versjoner av Maiers egne dagbøker, med prisbelønnet musikk av Gisle Kverndokk og tekst av Aksel-Otto Bull.

Kverndokk synes det er godt at musikalen endelig settes opp i Norge:

– Det tok ti år fra stykket var ferdig skrevet til det fikk sin endelige urpremiere, som var i Gmunden i Østerrike i 2023.

I mellomtiden hadde de flere workshops samt en konsertversjon i Washington, og en forkortet video-produksjon ved Bårdar Akademiet under pandemien, beskriver han.

– Sangene har vært framført på konserter i inn- og utland, men interessen fra norske teatre har vært lik null. Da premieren endelig skjedde, ble det Østerrike, og det var en stor suksess. Det førte til et stort prisdryss, inkludert Beste Musikal ved *den tyske musikkteaterprisen, og raskt en ny produksjon ved Kammeroper i Wien. Det skriver Kverndokk til Ballade før den norske premieren.

Tysklandspremieren var i fjor høst. Ballade har skrevet om både priser og oppsettinger på scener i land der de snakker tysk.

– Heldigvis kom Bodil Maroni Jensen til urpremieren i Østerrike, og skrev en flott artikkel om stykket som Peter Andreas Kjeldsberg fra Jødisk Kulturfestival i Trondheim, leste, forteller komponisten.

Dette ledet til flere mulige samarbeidspartnere, som Trondheim Symfoniorkester og Opera, beskriver Kverndokk.

– Aksel-Otto Bull og jeg er veldig takknemlig for dette, og for et fantastisk ensemble av unge sangere som nå skal formidle vårt stykke på norsk.

Alle som har beskjeftiget seg med Ruth Maiers dagbøker og brev har blitt veldig engasjert i hennes liv, skrifter og skjebne. Gisle Kverndokk

Ruth Maier var en av jødene som ble sendt ut av Norge med skipet «Donau» 26. november 1942. Maier var 22 år gammel, og hadde fire år tidligere flyktet hit fra Wien for å unnslippe forfølgelsene. Hun ble gasset i hjel ved ankomst i konsentrasjonsleiren.

Maiers dagbøker og brev til kjæresten Gunvor og søsteren Judith er utgangspunktet for musikalen, som forteller både om jødeforfølgelsene og om kjærlighetsforholdet til den norske dikteren Gunvor Hofmo.

Da Ballade publiserte intervjuet med komponisten i 2023, snakket han om hvor mange ganger de har fått spørsmål om det går an å lage en musikal med holocaust som tema. Hvordan kan de spørre om noe sånt, svarte Kverndokk:

– Har de hørt om en musikal som heter Cabaret? Har de hørt om en musikal som heter The Sound of Music?

– Ruth Maiers liv er et sterkt vitnesbyrd om konsekvensene av forfølgelse og manglende rett til identitet, frihet og kjærlighet. Dette er en historie som fortjener å bli fortalt på en norsk scene, sier Anne Kathrine Slungård, direktør i TSO, i en pressemelding.

I Trondheim i april er det Mathilda Bonnevier som spiller Ruth.

– Det er jo en sterk dokumentasjon på hva som skjedde på begynnelsen av 30-tallet i Berlin, og det er jo en grell historie, ikke sant? Mitt utgangspunkt er at man kan lage musikkteater av alt. Absolutt alt, bare man har en god historie å fortelle, sier Gisle Kverndokk. I intervjuet på ballade.no forteller han om det lange arbeidet, researchen, om å gå i den unge Ruth Maiers fotspor i Wien. Om forsøk på å få satt opp historien som opera i Oslo.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Ville ikke gi slipp

I dag, mars 2026, utdyper han: – Jeg føler at dette stoffet har skapt en form for musikkteater som jeg tør påstå er ganske ny. Dette er ingen tradisjonell musikal eller opera. Det er en måte å fortelle en historie gjennom musikk, tekst og scenekunst som ikke egentlig kan settes inn i en tradisjonell bås.

Kverndokk mener stykket fungerer med både operasangere og musikalartister.

– Det er nettopp denne formen for musikkteater jeg er interessert i.

Gunvor Hofmo fulgte Ruth til kaia i 1942, og skreiv sjøl om Ruth i 1954:

Jeg så min venninne/den eneste, jeg så henne/gå for å dø./Og siden har trærne sørget,/og siden har Døden trukket/min kropp og sjel og stemme/ut i fortvilelsens sjø!

«Jeg har våket», 1954).

Ruth Maiers dagbøker ble utgitt av Jan Erik Vold i 2007, og det var da historien satte seg i Gisle Kverndokk.

– Den grep meg umiddelbart, og jeg visste og så allerede da at dette kunne fungere som musikkteater. Jeg fikk med meg Aksel-Otto, som også trodde på idéen. Alle som har beskjeftiget seg med Ruth Maiers dagbøker og brev har blitt veldig engasjert i hennes liv, skrifter og skjebne. Det er noe helt spesielt ved hennes historie som griper oss. Dette er et stoff som betyr enormt mye for meg, det er blitt en del av meg. Jeg ville ikke gi slipp på idéen, tross mye motbakke, skriver komponisten.

Med forestillingsnavn Briefe von Ruth på tysk, fikk han prisen for beste komposisjon i tillegg til beste musikal, i den nevnte tyske musikkteaterprisutdelinga (*Deutsche Musical Theater Preis).