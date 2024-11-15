Spellemann går tilbake på sammenslåing av kategorier

Klassisk og samtid fortsetter som to separate kategorier.

«At Norges viktigste musikkpris fortsatt er populær og relevant viser det sterke engasjementet endringene i årets kategorier har skapt,» skriver Spellemann i en pressemelding som kom sent fredag ettermiddag.

Og det har vært stort engasjement spesielt rundt den varslede sammenslåingen av kategoriene Klassisk og Samtid: her i Ballade har vi publisert flere debattinnlegg og kommentarer fra feltet, og for få dager siden varslet plateselskapet Lawo Classics at de valgte å gå for full boikott av Spellemann 2024, som betød at deres ca 50 utgivelser i 2024 ikke ville bli meldt opp til prisen.

Nå har styret i Spellemann besluttet å gå tilbake på sammenslåingen av priser. Det betyr at det fortsatt vil være separate priser for kategoriene Klassisk og Samtid. Det samme gjelder for prisene i kategoriene Komponist og Låtskriver, og for Blues og Country, melder styret.

Beslutningen er tatt etter dialog med aktører innen musikkmiljøet, skriver Spellemann, og utdyper:

«Denne endringen kommer som en anerkjennelse av de unike kunstneriske uttrykkene, tradisjonene og utviklingene innenfor begge sjangrene, samt deres ulike kriterier for vurdering. Mange opplever at en sammenslått pris ikke fullt ut speiler det mangfoldet og den dybden som finnes i disse ulike retningene. Dette tar styret på alvor.»

Allerede påmeldte bidrag vil få tilbud om å bytte til den mest egnede kategorien, og påmelding til Spellemann er forlenget med én uke, til 28. november 2024. Her finner du den fulle, oppdaterte listen over kategorier.