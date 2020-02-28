Klassekampen-journalist er årets musikkjournalist

Mari Brenna Vollan vinner prisen Årets musikkjournalistikk for sine artikler «Lønnskamp bak spotlyset». Journalistens artikler ledet til debatt om arbeidsforhold på turné for Sala Music, selskapet bak artisten Sigrid.

Mari Brenna Vollan og Klassekampen fikk den aller første prisen for Årets musikkjournalistikk, delt ut av musikkbransjen selv på Bylarm. Prisen er nyoppretta og ble delt ut i dag, fredag.

Juryen ser saken som en tydelig vinner fra 2019, fordi den ser inn bak kulissen og løfter frem «arbeidshverdagen til frilansmusikerne som en ofte oversett del av artistkarrierer.»

Brenna Vollans saker førte til stor debatt om arbeidsforhold for musikere i norsk livebransje.

– Tusen takk, dette var vedlig stas, veldig inspirerende! Jeg må bare benytte anledningen til å si tusen takk til Martin Vinje, som valgte å stå fram og fortelle, det var veldig viktig for å få laget denne serien. Siden det er noen bransjefolk her, så kan jeg jo si at musikkjournalistikken er avhengig av tips og kilder, så det er bare å ta kontakt! sa en glad vinner da hun mottok prisen som Årets musikkjournalist.

– Årets vinner viser at det kan gjøres gjennom ikke bare å skrive om selve musikken, men ved å belyse forhold bak denne og fremheve de som ikke alltid er fremst på scenen. Vi trenger journalister som gjennom sin dekning ønsker å opplyse og profesjonalisere en bransje og et kulturfelt som skaper stor entusiasme, noe alle som er glad i musikk tjener på, sier Cathrine Ruud, generalsekretær i Musikkforleggerne, en av organisasjonene bak prisen.

– Vi i Musikkinudstriens Næringsråd gratulerer og takker vinneren Mari Brenna Vollan for sin innsats med artikkelserien «Lønnskamp bak spotlyset». Vi håper dette inspirerer til fortsatt god og original musikkjournalistikk i tiden fremover, legger Ruud til.

Prisen ble delt ut av Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord, og vinneren får et arbeidsstipend på 10.000 kroner.

Juryens begrunnelse:

Saken har satt søkelys på en lite kjent del av musikkbransjen, og løftet frem arbeidshverdagen til frilansmusikerne som en ofte oversett del av artistkarrierer. Artikkelserien skapte mye engasjement i ulike bransjefora, og førte også til at Sigrids selskap, Sala Music, varslet en opprydding i lønns- og arbeidsvilkår for artistens bandmedlemmer.

Redaksjonen tar med denne saken eierskap til saksfeltet på økonomiske forhold i musikkbransjen. Det er ikke nødvendigvis interessant hvilket selskap som er avslørt, men at saken avdekker en trend. Her er det gjort grundig research, og artikkelen belyser problemer som kun er toppen av isfjellet. Spesielt må det bemerkes at journalisten har fått musikere til å stå frem i en usikker bransje, der det er lett å miste oppdrag på å stikke seg frem og være «vanskelig».

Selv om det gjøres mye for å formidle og promotere musikken i norske medier, holder denne saken et helt annet nivå. Vi må tørre å se videre og inn bak kulissene. Derfor er det så viktig med en dyptgående sak som fokuserer på de som står bak, ikke bare frontfigurene. Juryen mener denne type journalistikk må premieres og bli et eksempel til etterfølgelse.

Om prisen

Årets Musikkjournalistikk er en årlig pris som deles ut av Musikkindustriens Næringsråd (der Musikkforleggerne er representert) og by:Larm. Juryen for prisen besto av: Veslemøy Østrem (nyhetsredaktør i Vårt Land), Sandeep Singh (radioprogramleder og tidligere musikkskribent), Tali Da Silva (reporter & kritiker på Kulturnytt i SVT) og Erik Egenes (pressesjef i by:Larm).

