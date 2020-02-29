Alta Live og Parkteatret i Oslo er Årets festival og Årets helårsarrangør

Arrangørkollegaer og konkurrenter i hele landet har stemt fram Alta Live og Parkteatret i Oslo som vinnerne av utmerkelsene Årets festival og Årets helårsarrangør.

Norge er i verdensklasse når det kommer til antall festivaler og konsertopplevelser per innbygger, skriver Norske Konsertarrangører i en pressemelding, der de også trekker fram det frivillige arbeidet som ligger bak alle musikkmøtene rundt i landet: Bak tusenvis av møter mellom artist og publikum ligger det vel så mange timer med hardt arbeid, dugnad, planlegging og koordinering. 2019 var nok et sterkt år for den norske livescenen, og alle finalistene og vinnerne representerer mangfoldet av aktører i feltet, skriver arrangøren av prisen.

– Det er overveldende å få innsikt i alt det harde arbeidet som legges ned for at publikum skal få store konsertopplevelser. Finalistene illustrerer på en fin måte det unike mangfoldet i livefeltet i Norge, og vinnerne fortjener all heder og ære, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.

Representantene fra Alta Live var overrasket og veldig glade da de ble ropt til scenen som vinnere av Årets festival 2019.

– Tusen, tusen takk! Det her hadde vi ikke trodd, sa Rune Suhr Berg fra Alta Live i takketalen. – Vi trodde det knapt da vi ble nominert som finalister. Fantastisk! Tusen, tusen takk! Jeg er bare så sinnssykt stolt av det her. Vi har bygd oss opp som en gratisfestival over 20 år, og har nå, de siste to årene, tatt enorme grep, tort å ta noen veivalg som gjør at vi blir sett på som en stor og viktig festival der vi kommer fra. Og det her er beviset på at vi har tort å gjøre noen viktige valg som vi er bare så sinnssykt stolte av. Tusen, tusen takk!

Basert på utradisjonelle valg og verdier har Alta Live, siden oppstarten i 1996 (da som Aronnesrocken) sakte, men sikkert vokst til å bli en veletablert musikkfestival i Alta. I 2019 ble det nye navnet Alta Live presentert for første gang, samtidig som festivalen for alvor tok sats i sitt mål om å bli Finnmarks viktigste musikkfestival. Nysatsingen bar åpenbart frukter, og nå kan de smykke seg med tittelen Årets festival, skriver Norske Konsertarrangører om vinneren.

Parkteatret i Oslo vant prisen Årets helårsarrangør 2019. Parkteatret har de siste årene etablert seg som en av de mest populære konsertscenene i Oslo, både for publikum og artister, skriver Norske Konsertarrangører i pressemeldingen. Med et variert program og stor sjangerbredde, treffer Parkteatret et bredt publikum. Yngling-konseptet, en konsertrekke myntet på de under 18 år, treffer de også de yngre konsertgjengerne. Parkteatret vant også prisen «Årets konsertarrangør» i 2013.

– Wow! Tusen takk!, sa Dan Michael Danino, daglig leder av Parkteatret, da de mottok prisen. – Tusen takk til alle de som stemte på oss. Det å få kollegaprisen er gjevt! Takk til verdens beste stab, takk til alle artister og ikke minst management og 32 Ynglingkonserter for kids U18 og 7000 Yngling-publikummere – det er FETT!

Trondheim Konsertkollektiv ble kåret til Årets nykommer, Pstereo fikk prisen for beste profil og årets konsertbilde ble knipset av Viktor Mauren under en konsert med Karpe på Terminalen Byscene i Ålesund.

– Det har vært lærerikt, innsiktsfullt og ikke minst inspirerende å være med på utvelgelsen av årets finalister. Helårsarrangørene og festivalene som har vært oppe til vurdering er alle svært dyktige og sterke kandidater. Vi ser et stort spenn av arrangører i hele landet, fra små idealistiske og frivillig drevne til de største kommersielle og helprofesjonelle arrangørene. Den viktigste fellesnevneren er iveren etter å formidle store og unike øyeblikk til sitt publikum. Alle finalister fyller på imponerende vis kriteriene for prisen Årets helårsarrangør og Årets festival. Live-Norge lever i beste velgående! kommenterte en samstemt og inspirert fagjury etter å ha valgt ut de fem nominerte i hver klasse.

Årets fagjury har vært:

· Pål Dimmen, rådgiver tilskuddsordninger, Music Norway

· Rhiannon Hovden Edwards, leder, Virke kultur og opplevelser

· Ida Eline Tangen, musikksjef, NRK P3

· Tord Litleskare, sjefsredaktør, GAFFA Norge

· Guro Kleveland, redaktør, Ballade

· Arvid Skancke-Knutsen, skribent og musikkhistoriker

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Ballades redaktør, Guro Kleveland, var del av fagjuryen som plukket ut de fem finalistene i kategoriene Årets helårsarrangør og Årets festival.