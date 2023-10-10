Gisle Kverndokk pris Tyskland musikal Brev fra Ruth

"Briefe von Ruth" var nominert i syv kategorier, og stakk av med utmerkelser i fire av dem under utdelingen av den store tyske musikkteaterprisen i Berlin mandag kveld. Her komponist Gisle Kverndokk med prisen for "Beste komposisjon".(Foto: Deutsche Musical Akademie)

AktueltMusikkteater

Stor tysk anerkjennelse til Gisle Kverndokk og Aksel-Otto Bulls «Brev fra Ruth»

Publisert
10.10.2023
Skrevet av
Guro Kleveland

Musikalteatret om jødiske Ruth Maier ble hedret med hele fire priser under Deutscher Musical Theater Preis mandag 9. oktober.

Briefe von Ruth heter det på tysk, musikkteaterstykket basert på Ruth Maiers dagbok, skrevet av Gisle Kverndokk (musikk) og Aksel-Otto Bull (libretto). Musikalen ble spilt på Stadttheater Gmunden i Østerrike sist vår, med Musical Frühling i Gmunden som produsent. I august ble Briefe von Ruth/Brev fra Ruth nominert i hele syv kategorier til Deutscher Musical Theater Preis, ansett som en av Tysklands største teaterpriser.

Mandag kveld ble den omfattende musikkteaterproduksjonen hedret med fire gjeve utmerkelser under utdelingen av den tyske musikkteaterprisen i Berlin: Beste musikal, beste komposisjon, beste kvinnelige hovedrolle og beste kvinnelige birolle.

– Vi er stolte og glade for denne anerkjennelsen. Denne prisen er for hele det tyskspråklige området: Tyskland, Østerrike og Sveits. 33 uroppførelser og 10 gjenoppsetninger ble vurdert, og vi vant! sier Kverndokk til Ballade.
– Det var uvirkelig å stå på den store scenen foran et fullsatt Theater des Westens og ta imot prisen både for beste komposisjon og beste musikal. Og våre to hovedrolleinnhavere, som spilte Ruth Maier og Gunvor Hofmo, Jasmina Sakr og Tamara Pascual, fikk også sin velfortjente heder. Dette stykket, basert på «Ruth Maiers dagbok» av Jan Erik Vold, har vi jobbet med i 10 år, og det har vært en kronglete vei fram til denne fantastiske oppsetningen i Gmunden i Østerrike. Musical Frühling in Gmunden er et unikt musikkteaterprosjekt, ledet av Markus Olzinger og Elisabeth Sikora, som virkelig brenner for nyskapende musikkteater. Oppsetningen var helt fantastisk. Vi har aldri opplevd så unisone gode kritikker, og nå er mange tyske og østerrikske teatre interessert i å sette det opp. Vi har allerede en ny oppsetning i 2025.

Brev fra Ruth har fått lite respons i Norge, forteller Kverndokk, og det er foreløpig ingen planer om å sette opp Briefe von Ruth her til lands.

– Så langt er ingen norske teatre interessert. Det er jo en norsk historie, som begynner i Wien, via Lillestrøm og Oslo, og ender tragisk i Auschwitz. Østerrikerne har nå virkelig oppdaget Ruth Maier, og hun har fått den anerkjennelsen hun virkelig har fortjent der.

Ruth Maier var en av 532 jøder som ble tatt om bord i skipet «Donau» den 26. november 1942 og ført fra Oslo til Auschwitz. Hun var 22 år gammel, og hadde fire år tidligere flyktet fra Wien for å unnslippe jødeforfølgelsen. Ruth Maier og de 531 andre jødene om bord «Donau» ble drept ved ankomst i konsentrasjonsleiren Auschwitz den første desember, fem dager etter at de forlot Oslo.

To kvinner omfavner hverandre i avskjed. Kledd i kåper.

BREV FRA RUTH: Jasmina Sakr og Tamara Pascual som Ruth Maier og Gunvor Hofmo i Briefe von Ruth. (Foto: Rudi Gigler)

Historien om Ruth Maier ble allment kjent da Jan Erik Vold ga ut boken Ruth Maiers dagbok i 2007. Originalmaterialet omfatter åtte dagbøker og et stort antall brev funnet hos Gunvor Hofmo da hun gikk bort i 1995 og hos Ruths søster Judith, som hadde flyktet til England i 1938. Jan Erik Volds redigering og tilrettelegging for bokutgivelse har ført til oversettelser til tolv språk. I 2014 ble Ruths etterlatte papirer innlemmet i UNESCOs dokumentarv.

Les det fyldige intervjuet med Gisle Kverndokk  her i Ballade, skrevet av journalist Bodil Maroni Jensen i forbindelse med premieren på Briefe von Ruth i Østerrike våren 2023.

Saken ble oppdatert med kommentarer fra Kverndokk og presiseringer i fakta rundt produksjonen tirsdag 10. oktober kl. 13.02.

Aksel-Otto BullBodil Maroni JensenDeutscher Musical Theater PreisGisle KverndokkGunvor Hofmojan erik voldmusikkteaterRuth MaierStadttheater Gmunden

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

