Mollestad Trondheim Jazzork pressefoto

Hedvig Mollestad og Trondheim Jazzorkester framfører "Maternity Beat" på årets Soddjazz. Verket ble opprinnelig bestilt av Moldejazz og urfremført i forbindelse med Moldejazz' 60-årsjubileum i 2020.(Foto: Pressefoto)

AktueltJazz

Det blir jazz! Og sodd!

Publisert
29.04.2021
Skrevet av
Guro Kleveland

Festivalen Soddjazz på Inderøy starter i dag, med solide navn på plakaten, takknemlige publikummere og Inderøysodd i lange baner.

– Det er nesten vanskelig å tro, men Soddjazz skjer, og jeg er så veldig glad for å få kuratere denne vidunderlige festivalen, skrev festivalsjef Sissel Vera Pettersen på Facebook kvelden før kvelden.

Soddjazz åpner denne torsdag ettermiddagen i Nils Aas Kunstverksted på Inderøy. Åpningskonserten er med gitarist Lars Ove Stene Fossheim og jazzelevene «Teddyørn, Shøt up!» fra Sund folkehøgskole, forteller programmet på Soddjazz’ hjemmesider.

De unge jazz-studerende ved Sund folkehøgskole er med på å skape et unikt miljø og å gi festivalen sitt særpreg, forteller Soddjazz. Det øvrige konsertprogrammet for årets festival kan ikke sies å bære preg av pandemi, med sterke lokale og nasjonale navn på plakaten: Spellemannprisvinnerne Hedvig Mollestad og Maria Kannegaard, den plateaktuelle, nordiske kvartetten Wako, Steinar Raknes, Solveig Slettahjell og Susanna og Christian Wallumrød – med hver sin konsert.

– Jeg gleder meg sånn til å se og høre alle disse magikerne gjøre det de skal gjøre, dele levende, pustende musikk med publikum i salen, og få oss til å føle at vi er del av en flokk igjen, en flokk som deler øyeblikkenes opplevelser og blir rørt – sammen, fortsetter Pettersen om festivalen, som arrangeres på 27. året og varer til og med søndag 2. mai.

Sissel Vera Pettersen – festivalsjef, saksofonist, sanger og komponist. (Foto: Juliane Schütz)

Pettersen ble intervjuet i forrige ukes Now’s The Time-spalte (Jazznytt), og kunne fortelle om en festival der natur og kultur møtes, der musikk, folk og sodd går hånd i hånd:
— Soddjazz er en meget intim festival, der man, under normale omstendigheter, kommer tett på hverandre, både som musikere og publikum. Vi har noen særegne og fine konsertlokaler, som Rødbrygga, Nils Aas Kunstverksted og Kulturhuset og ikke minst nydelig natur, med fjorden og Straumen som bukter seg i vårsola. Det er nyutsprunget løv på trærne, våronn på åkrene og, selvfølgelig, Inderøysodd i lange baner. I år utvider vi også med food trucks og kortreist gårdsmat fra lokale produsenter.

koronakrisenSoddjazz

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

