Tekstforfatterfondets ærespris til Halvdan Sivertsen

Prisen på 50 000 kroner deles årlig ut til en norsk forfatter av tekster til musikk.

For 2014 er prisen tildelt Halvdan Sivertsen, og styret begrunner tildelingen slik:

«Årets æresprisvinner debuterte på plate i 1973 og hadde sitt gjennombrudd i 1979. Siden da har han vært med å prege norsk visekunst, og han er fremdeles en særdeles aktiv og oppegående visekunstner og slagferdig entertainer.

Som visedikter representerer han en særegen blanding av lek og alvor, av lyrisk følsomhet, skarp observasjonsevne og humørfylt lokalpatriotisme. Han berømmes ofte for sin språklige eleganse og sikkerhet og for sin store spennvidde. Han står bak lekne barneviser og muntre spillopper såvel som vare, lyriske ballader, samfunnskommenterende tekster og treffsikre observasjoner av mellommenneskelige forhold.

Visene hans synges i barneselskap og i 80-årsdager, i konfirmasjoner og i begravelser, på fotballkamper og i misjonsforeninger. Mange av dem er med andre ord klassikere som går igjen i norske sangbøker. Det skulle være nok å nevne titler som «Kjærlighetsvisa», «Førr ei dame» og «Sommerfuggel i vinterland».

Gjennom mesteparten av prisvinnerens produksjon går det en sterk kjærlighet til og forankring i Nord-Norge: «Æ har nordlys over livet, og Nordland e mitt land.»»

Styret i Tekstforfatterfondet består av Herborg Kråkevik, Ingvar Hovland og Knut Lystad.