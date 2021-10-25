Kulturstreiken er over

Hundrevis av musikere, scenearbeidere og andre kulturarbeidere tilbake til jobb. Den lange streiken blant annet ved Norges største scener er over.

– Vi har hatt gode og fruktbare forhandlinger gjennom helga. Forhandlingene endte med ei løsning som begge partene aksepterte natt til mandag. Det sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland til NRK.

Nær 900 tilsatte ved 15 kulturinstitusjoner, som Operaen og Nationaltheatret, har vært i streik. Ei lang rekke konserter og teaterforestillinger har vært avlyste – og flere scener har starta med å avlyse julekonserter.

Mandag planla fagforeningene fra LO-forbundene å trappe opp med ytterligere 200 streikende. Men ved 3.30-tida natt til mandag opplyste Riksmekleren at streiken var over.

Streiken har vakt reaksjoner siden mange scenehus ble stående tomme like etter at Norge åpnet igjen etter pandemien – og oppfatningene om partenes pensjonsløsninger underveis har stått i sterk konflikt med hverandre. Dette har blant annet innlegg på Ballade.no vist. I følge NRK sier arbeidsgiversidas Anne Kari Brattennå at hun er «fornøyd med at vi med Riksmekleren sin hjelp har oppnådd enighet om at vi i samarbeid med LO skal finne fram til en permanent pensjonsordning som er god både for virksomhetene og alle ansette». Bratten er administrerende direktør i Spekter, som representerer arbeidsgiverne.