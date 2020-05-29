Björn Ulvaeus rettighetspresident for verdens kunstnere

Björn Ulvaeus, verdenskjent fra Abba og musikalene «Mamma Mia» og «Chess», er ny president for CISAC, den globale paraplyorganisasjonen for kunstneres rettighetsselskaper. Ulvaeus overtar et av verdens mest prestistjetunge kunstnerverv fra den franske musikeren Jean-Michel Jarre.

I Norge er organisasjonene TONO og BONO medlemmer i CISAC. TONO arbeider for komponister, sangtekstforfattere og deres musikkforlag. BONO arbeider for visuelle kunstnere som billedkunstnere og fotografer.

Administrerende direktør i TONO, Cato Strøm, har tiltro til at den nye presidenten vil gjøre en god jobb, skriver TONO i en pressemelding:

– Jean-Michel Jarre har lagt ned en formidabel innsats i sin tid som CISAC-president, men jeg har tiltro til at Bjørn Ulvaeus vil løse oppgaven på en like god måte. Det er viktig for rettighetsorganisasjoner å ha tydelige ledere og fanebærere, gjerne folk som har utmerket seg som kunstnere og skapere selv. Det åpner dører og gir gjennomslagskraft i møte med politikere og beslutningstakere for eksempel i EU og Washington, sier Strøm. Tidligere har også Robin Gibb hatt vervet som president i CISAC.

CISAC arbeider på en lang rekke fronter med å sikre kunstneres rettigheter og livsvilkår. Det omfatter særlig arbeid for å styrke og verne om opphavsretten, kunstneres generelle vilkår og kollektive forvaltningsmodeller, forklarer TONO i meldingen.

Forsvarer kunstneres livsgrunnlag

Björn Ulvaeus har mer enn 150 hitlåter på samvittigheten, og utgjør sammen med Benny Andersson en av de mest suksessrike låtskriverduoene i historien. Han ser frem til å sette i gang for fullt i sin nye oppgave.

– Jeg har vært heldig nok til å kunne leve godt av mitt virke som låtskriver og artist. Som CISAC-president ser jeg nå frem til å arbeide for neste generasjon med skapere, sier den nyvalgte presidenten i en pressemelding fra CISAC.

Inn i presidentvervet tar Ulvaeus med seg en god forståelse for kulturnæringen og den internasjonale opphavsrettsforvaltningen som er livsgrunnlaget for kunstnere.

– CISAC har en unik internasjonal autoritet og jeg har lidenskapelig tro på dets mål om å sikre bedre, mer rettferdige vilkår for skapere, sier han.

