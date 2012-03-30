290 søkere til arrangørordningen under Kulturrådet.

Det ble søkt om til sammen 50,5 millioner kroner til ordningen som behandler søknader fra alle sjangre.

Norsk Kulturråd har delt ut 12,8 millioner kroner som utgjør omtrent halvparten av ordningens størrelse på 21,7 millioner kroner. 178 konsertarrangører fikk midler i denne runden.

Prosjekt Klassisk, som jobber med etablering av organisasjon for konsertarrangør innen det klassiske musikkfeltet, og Stavanger Jazzforum fikk begge 400 000 kroner som er de høyeste tildelingene.

Under ordningen for kirkemusikk fikk Moss menighet tilsagn på 280 000 kroner for i år og neste år.

