Populærmusikk

Påske-Inferno

30.03.2012
Carl Kristian Johansen

Borknagar, Arcturus og Tsjuder står på plakaten.

Inferno starter onsdag 4. og avsluttes lørdag 7. april med Arcturus på Rockefeller. Metalfestivalen startet i 2001 og har blitt gjennomført i påsken årlig.

Årets konserter foregår på Rockefeller, John Dee, Rock In, Blå, Unholy, Victoria og Revolver, og i år er det opp mot 50 band på programmet.

Blant bandene finnes norske Borknagar, Arcturus og Tsjuder. Vi finner også Void ov Voices, med ungarske Attila Csihar som også har vært vokalist i Mayhem og Sunn O))), samt amerikanske Earth, Mount Eerie og franskcanadiske Ô Paon.

Både og har metal-utstillinger i festivalperioden.

Besøk hjemmesiden til Inferno for komplett program.

