Bente Johnsrud

Bente Johnsrud tok initiativet til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival i 2000. I år kan hun feire hele 25 år som kunstnerisk leder og festivaldirektør. (Foto: Norbert Schäfer)

Kongens fortjenstmedalje til Bente Johnsrud i Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

26.03.2025
Guro Kleveland

Festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud ble tildelt utmerkelsen for sin innsats med festivalen gjennom 25 år.

Bente Johnsrud ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i forbindelse med åpningskonserten til festivalen fredag 21. mars.

Hun mottar utmerkelsen for sin innsats med Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival gjennom 25 år.

Kirkemusikkfestivalens formål er å formidle den kirkemusikalske kanon fra middelalderen til vår tid. Johnsrud fortalte i et tidligere intervju med Ballade at de i tillegg til å dele kunsten og musikken med et bredt og mangfoldig publikum jobber for å videreføre tradisjonen ved å bestille nye verker og bygge broer mellom sjangre, religioner og kulturer.

– Det samfunnsaktuelle perspektivet spiller også en stadig større rolle. Ikke minst ønsker vi å aktualisere historien ved å knytte den til relevante spørsmål og utfordringer i vår tid. Vi er ingenting uten historien som har ført oss hit, og tradisjonene har liten verdi om de fremstår som utdaterte. De siste årene har vi tatt for oss slaveriet i vår tid, klimaendringer, ensomhet og fellesskap, religions- og ytringsfrihet. Vi har også gjennom flere år vært opptatt av kvinners plass i kirken og i verden, både gjennom historien og det å løfte frem dagens kvinnelige dirigenter og komponister, sier Johnsrud i intervjuet.

Leder av Kirkerådet i Den norske kirke, Harald Hegstad, kommenterer om tildelingen av Kongens Fortjenstmedalje at Johnsruds arbeid har stor betydning for det brede kulturlivet og er til inspirasjon for alle på det kirkemusikalske feltet:

– Gjennom sitt arbeid har Johnsrud bygd opp kirkemusikkfestivalen som et flaggskip i norsk kirkemusikk og vist at kirkemusikk ikke er et internt kirkelig anliggende, men hører med i den store sammenhengen i kulturlivet. Dermed åpnes også kirkemusikken opp som en inngang til kirkens arv for et større publikum. Samtidig er festivalen til inspirasjon for det store kirkemusikalske arbeidet som skjer i bygd og by hver uke gjennom hele året.

Bente Johnsrud er en merittert festivalsjef og kunstnerisk leder, og har fra før mottatt utmerkelser som Oslo bys kunstnerpris (2007), den spanske ordenen «de la Orden del Merito Civil» (2012), den franske ridderordenen for kunst, «Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres», og senest i oktober 2024 ble hun utnevnt til ridder av Italias Stjerneorden.

Festivalen varer til og med 30. mars, og melder om en rekke fremragende konserter og godt besøk. I festivalens midtuke og avslutningshelg kan publikum oppleve kor, ensembler og artister, blant dem Il Pomo d’Oro, Trio Mediæval, Det Norske Solistkor, Oslo Domkirkes Guttekor 40 år, Staats- und Domchor Berlin, The Sixteen og Harry Christophers. Se programmet her.

 

Polyphony og Stephen Layton

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival: – Vi dekker et behov for opplevelser som blir stadig vanskeligere å finne i vår tid

Denne helgen starter Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, som for første gang er delt i to perioder: mars og september. Vi har...

Bente Johnsrud Oslo kirkemusikkfestival fransk orden Florence Robine Frankrikes ambassadør til Norge privat

Fransk ridderorden til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals Bente Johnsrud

Festivaldirektøren får utmerkelsen «Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres» for sitt fremme av fransk kultur og musikk i Norge.

Gjermund Larsen trio Ris kirke

Kirkemusikkfestivalen: Frie folketoner under høye hvelv

Vi kunne fint ha tålt en litt lenger konsert med Gjermund Larsen Trio og Tuva Syvertsen i Ris kirke på...

Wiener Sängerknaben åpnet Oslo int kirkemusikkfestival 11 mars

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals siste helg: Skjønnheten og smerten forblir

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har holdt den første festivaluka gående i hovedstaden, med en vellykket åpningshelg og generelt godt besøkte konserter...

Terjungensemblet Tyler Futrells Stabat Mater i Sofienberg kirke

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival: En konsert er ikke bare en konsert

Lytterens oppfatning preges av omstendigheter langt utenfor komponistens intensjoner. En konsert er ikke bare en konsert, skriver Bodil Maroni Jensen...

Flere saker

Fra Barnas Ultimadag 2020 på Deichman Bjørvika og Operaen

Kutt i kulturbudsjettet: – Løper fra løfter

Ultimafestivalens leder mener at byrådet løper fra politiske løfter, svekker Oslo som internasjonal kulturby og dessuten ikke forstår situasjonen koronakristen...

Sandeep Singh

Musikkrommet med Sandeep Singh fikk radiopris

NRKs ukentlige musikkprogram fikk Prix Radio-pris.

Marius Müller kumlokkene til Manglerud.

Marius Müller på kumlokk

«Den du veit» står det på kumlokk i bydelen som fostret Marius Müller.