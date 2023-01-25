Fransk ridderorden til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals Bente Johnsrud

Festivaldirektøren får utmerkelsen «Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres» for sitt fremme av fransk kultur og musikk i Norge.

«Siden starten har Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival etablert seg som en nasjonal og internasjonal formidler av kunstneriske prosjekter av høy kvalitet,» heter det i begrunnelsen. «Hvert år forsøker Johnsrud å bruke den musikalske programmeringen til å kaste lys over samtidens sosiale utfordringer som klimaendringer, slaveriet i vår tid, flyktningkrisen, manglende religionsfrihet og kvinners rolle og plass i kirkemusikken. Gjennom sin ekspertise og lidenskap, samt et bemerkelsesverdig engasjement gjennom hele karrieren, har Johnsrud og hennes innsats i mer enn tjue år bidratt til anerkjennelse av fransk musikk og artister i norsk offentlighet.»

Johnsrud er festivaldirektør og kunstnerisk leder for Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival som hun tok initiativet til i 2000. Intensjonen med festivalen har vært

å vise publikum hvilken utrolig skatt som ligger i den kirkemusikalske kanon, og hvordan komponister fra middelalderen og frem til i dag har skapt og fortsatt skaper uforglemmelig kirkemusikk, forteller festivalen i en melding om utmerkelsen.

Frankrikes ambassadør til Norge, Florence Robine, overrakte ridderordenen til Johnsrud på vegne av den franske kulturministeren 19. januar.

Bente Johnsrud mottok i 2007 Oslo bys kunstnerpris, og i 2012 fikk hun den spanske ordenen «de la Orden del Merito Civil» for sitt arbeid med spanske kulturprosjekter i festivalen. Hun har også mottatt den internasjonale Paul Harris Fellow-medaljen «i takknemlighet for betydelig innsats gitt for å fremme bedre forståelse og vennlige forhold mellom verdens folk».