Svart utstilling

Publisert
27.03.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Mayhem og Darkthrone på Popsenteret – og Euronymous på Norwegian-hale?

Torsdag 29. mars åpner Popsenteret utstillingen Norwegian Black Metal- Part One. Utstillingen er kuratert av platebutikken Neseblod Records og inneholder deler av Neseblods samling av materiale fra tidlig norsk black metal-historie.

Det skal legges spesielt vekt på band som Darkthrone, Burzum og Mayhem.

Svart hale?

Samtidig er avdøde Øystein Aarseth, aka Euronymous, Mayhem-medlem og grunnlegger av undergrunnsbutikken Helvete, i ferd med å seile opp som favoritt i flyselskapet Norwegians åpne avstemning om hvem som skal pryde halevingen på ett av selskapets Oslo-fly.

Euronymous var en av hovedpersonene i framveksten av black metal i Norge og ble drept av Varg Vikernes (Burzum) på Tøyen i Oslo i 1993.

Kriteriet for å bli nominert er at kandidaten er avdød, må ha utmerket seg, inspirert andre, utfordret sin tid, og være født i Oslo-regionen.

— Svært innflytelsesrik

Svein Egil Hatlevik, som står bak nominasjonen, mener Aarseth er en selvsagt kandidat.

— Jeg synes at Aarseth utvilsomt er en svært innflytelsesrik person, og han fortsetter å være det 20 år etter sin død, sier han til Aftenposten.

by:Larms pressesjef Malin Kulseth twitrer for øvrig at det er «nerd å stemme på Øyvind Aarseth (sic). De som holder det ekte stemmer på Audun Tylden».

Du kan selv stemme her, frem til 28. mars kl. 23.59.

Jurygjennomgang

Nominasjonsvalget avsluttes denne uken og en jury skal godkjenne de fem nominerte med flest stemmer før det blir en ny avstemning i april.

Norwegian på sin side er ikke like sikker på Aarseths kandidatur, og kommunikasjonssjef Lasse-Sandaker-Nielsen mener det er for tidlig å si om Aarseth fyller kriteriene.

— Vår jury vil gå gjennom de fem med flest stemmer i nominasjonsvalget nøye for å forsikre seg om at de tilfredsstiller våre krav, sier Sandaker-Nielsen.

Juryen har selv nominert Wenche Foss og Einar Gerhardsen, ifølge Aftenposten.

Utstillinger

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

