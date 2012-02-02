Popsenteret kritiseres

Besøkstallet er pinlig, mener Ap-politiker Andreas Halse i Oslo bystyre.

Popsenteret på Schous plass i Oslo har hatt 4100 besøkende siden de åpnet i slutten av november i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

Det er for lavt, mener Andreas Halse, som representerer Arbeiderpartiet i Oslo bystyre.

God idé, men folk vil ikke ha

Halse trekker en sammenligning med Rockheim i Trondheim, som hadde 66 000 besøkende, inkludert skoleklasser og restaurantbesøk, i sitt første driftshalvår.

— Oslo er landets desidert viktigste musikkby, og vi har brukt ganske mange millioner kroner på noe som vi mente var en god idé. I lys av at Rockheim ble en braksuksess, er det litt pinlig at Popsenteret foreløpig er noe folk ikke vil ha, sier Halse til DN.

Halse sier også at han har et «solid inntrykk» av Popsenteret ikke har greid å etablere et samarbeid med den eksisterende musikkbransjen.

Meningsløs kritikk

Paal Ritter Schjerven, kunstnerisk ansvarlig ved Popsenteret, tilbakeviser dette, og mener at «Popsenteret har hatt bred støtte fra musikkbransjen fra første stund». Popsenteret har etablert et fagråd med representanter fra bransjen og har hatt flere referansegrupper med relevante aktører, forklarer Schjerven.

— Å evaluere et slikt prosjekt etter så kort tid er bare meningsløst. Vi har vært helt klar over at besøket hos oss midt i julestria ville bli lavt. Det som er avgjørende er om vi vil lykkes med å bygge en interesse over år, og at folk kommer til tilbake sier han.

Ufortjent negativt

Denne uken redegjorde kulturbyråd Hallstein Bjercke for Popsenteret på initiativ fra Kulturkomiteen. Bjercke sier til DN at det er ufortjent at Popsenteret får negativ oppmerksomhet etter bare to måneder.

— Popsenteret er i gang med et godt samarbeid med Øya, by:Larm, Norsk Rockforbund og Norwegian Wood, og de har hatt flere opptak for TV der, sier Bjercke til DN.

Bjercke sier også at publikum som har vært på Popsenteret er like fornøyd som tilsvarende på Rockheim, og at besøkende bruker i gjennomsnitt halvannen til to timer.

— Det er veldig lenge for et museum, sier kulturbyråden.

Oslo kommune har brukt over 70 millioner kroner på Popsenteret og gir 17 millioner i driftsstøtte i 2012, ifølge DN.