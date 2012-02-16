Popsenteret med fagråd

16.02.2012
Carl Kristian Johansen

Skal fungere som rådgivende organ for senteret.

Popsenterets fagråd ble etablert tidligere denne uken og skal fungere som et rådgivende organ for senteret, heter det i en pressemelding.

Fagrådet består av:

— Jarle Savio – A&R Manager, EMI Music Norway

— Leif Hemmingsen – Musiker/plateprodusent/plateselskapsmann

— Arnt O. Andersen – Øya/The Crossroads Club/Trøbbelskyter

— Knut Aafløy – Styreleder, Norsk Artistforbund

— Samsaya – Artist

— Anne Danielsen – Professor i musikkvitenskap, UiO

— Per Ole Hagen – Ansvarlig for musikkrettigheter i NRK

Flere av disse har vært med i tidligere referansegrupper i regi av Popsenteret.

— Vi ser frem til å fortsette å styrke samarbeidet med musikkaktørene i Oslo, blant annet gjennom etablering av dette rådet, sier Paal Ritter Schjerven, kunstnerisk leder på Popsenteret.

Relaterte saker

Popsenteret kritiseres

Besøkstallet er pinlig, mener Ap-politiker Andreas Halse i Oslo bystyre.

Som forventet for Popsenteret

800 personer har løst billett siden åpningshelgen.

Styreleder i NTE Bjørnar Skjevik og Namsos Rock City sjef Svein H. Karlsen

Private penger lar vente på seg

Snart har vi tre opplevelsessentre for musikk. Foreløpig er det bare ett av dem som har funnet en hovedsponsor.

Popsenterets urørt avdeling

Klar, ferdig, pop

En måned før åpning av Popsenteret er en ting helt sikkert: De kommer til å få kjeft.

Popsenteret, Schous plass

41 millioner til Popsenteret og Øvingshotellet

– Det er viktig å fullføre satsningen, sier kulturbyråd Ødegaard (H).

True norwegian.no black metal

Svart utstilling

Mayhem og Darkthrone på Popsenteret – og Euronymous på Norwegian-hale?

Flere saker

Konsertbilde Hot Club de Norvege juli

Sigøynerjazz – en jazzdialekt

Django Reinhardt feires hvert år med en egen festival i Norge, en festival som etter hvert er kopiert i over...

Kristin Danielsen

Kulturrådet positive til Kreativt Norge

Men direktør Kristin Danielsen er usikker på om det er hensiktsmessig at Statens kunstnerstipend blir med på lasset. – Lite...

– Jeg bestemte meg for å gjøre stemmen til hovedinstrumentet mitt, men beholdt dirigentdrømmen for bedre tider, forteller Nathalie Stutzmann, dirigent og kontra alt.

Nathalie Stutzmann: – Jeg var som en junkie uten narkotika

Hva har Kristiansand Symfoniorkester og det verdensberømte Philadelphia Orchestra til felles?