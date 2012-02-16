Popsenteret med fagråd

Popsenterets fagråd ble etablert tidligere denne uken og skal fungere som et rådgivende organ for senteret, heter det i en pressemelding.

Fagrådet består av:

— Jarle Savio – A&R Manager, EMI Music Norway

— Leif Hemmingsen – Musiker/plateprodusent/plateselskapsmann

— Arnt O. Andersen – Øya/The Crossroads Club/Trøbbelskyter

— Knut Aafløy – Styreleder, Norsk Artistforbund

— Samsaya – Artist

— Anne Danielsen – Professor i musikkvitenskap, UiO

— Per Ole Hagen – Ansvarlig for musikkrettigheter i NRK

Flere av disse har vært med i tidligere referansegrupper i regi av Popsenteret.

— Vi ser frem til å fortsette å styrke samarbeidet med musikkaktørene i Oslo, blant annet gjennom etablering av dette rådet, sier Paal Ritter Schjerven, kunstnerisk leder på Popsenteret.