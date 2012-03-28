Også Galleri MAP åpner metalutstilling denne helgen.

Torsdag 28. mars åpner . To dager senere åpner Galleri Maps utstilling av konsertfoto tatt av Per Ole Hagen.

Hagen, i dag mest kjent som rettighetsansvarlig for musikk i NRK, har jobbet som konsertfotograf i mange år, i mange ulike sjangere. I de siste årene har han trålet landet rundt for å dokumentere den norske metallrockscenen. Fotografiene på utstillingen presenteres på fotopapir og delvis på metallplater. Blant bandene finner vi Dimmu Borgir, Satyricon, Enslaved, Mayhem og 1349.

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt med Infernofestivalen i Oslo.

Galleri MAP ligger i Tøyengata 32, i Oslo.

Åpningstider: alle dager 13 – 17 (mandag stengt)

Åpningstider 4. – 7. april: 13 – 18