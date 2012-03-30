30 år i forkant

Bjørn Eidsvåg har gjennom sine 30 år som artist vært i forkant av utviklingen, hevder ny masteroppgave om artistens produksjoner.

Ser en på produksjonene Bjørn Eidsvåg har gitt ut siden 1976 og frem til i dag har artisten vært i forkant av utviklingen hele tiden. Ikke har han bare brukt de beste samarbeidspartnerne, men også lykkes i være banebrytende når det gjelder å skape et tidsriktig musikalsk uttrykk.

Det hevder Henning Mongstad, forfatter av masteroppgaven Norsk Plateproduksjon dei siste 30 åra – Eit studium av Bjørn Eidsvåg sine produksjonar.

–Jeg ser først og fremst på Bjørn Eidsvåg som låtskriver. Han har alltid vært flink til å hylle medmusikerne rundt seg som avgjørende for sitt musikalske uttrykk. Likevel kommer en ikke unna at Eidsvåg er en fremragende vokalist med et særpreg som jeg mener er vesentlig for utrykket. I tillegg har han en særegen måte å spille gitar på som både danner grunnlaget for mange av låtene og i stor grad preger lydbilde på de låtene han spiller på, sier Mongstad.

Underlig

Eidsvåg synes selv det er underlig å være objekt for en masteroppgave.

— Det er underlig, men også interessant å se hva akademia får ut av det vi har gjort. Det vi gjør er i høyeste grad følelsesstyrt, mens de bruker huet og analyserer. Det er moro, sier Eidsvsåg.

Den viktige produsenten

Eidsvåg har byttet produsent flere ganger. Det har vært avgjørende for artistens utvikling, mener Mongstad.

— Erik Hillestad i Kirkelig Kulturversted skaffet det første profesjonelle bandet til artisten, noe som skapte et nytt musikalsk uttrykk som ble videreutviklet utover 80-tallet. Samarbeidet med Håkon Iversen er et annet eksempel på valg av produsent som medvirkende årsak til musikalsk utvikling. Det lydbilde som ble skapt i samarbeid med Iversen på utgivelsen ”Allemannsland” mener jeg er utgangspunktet for albumene som ble gitt ut de neste femten årene.

Hør «Allemannsland» her:

Drastiske valg

Mongstad mener artisten har gjort noen drastiske valg.

— Jeg er overbevist om at dette har vært viktig for hans utvikling. Bytte av band og produsent når en er på sitt mest populære, er ikke en typisk suksessoppskrift. At en som artist har gjort disse valgene og vist evne til fornying er trolig mye av grunnen til at produksjonene har utviklet seg og overlevd i denne lange perioden.

Avgjørende rolle

Eidsvåg sier produsentens rolle er avgjørende i utformingen av et album.

— Produsentens oppgave er på en måte å skape det lydbilde vi vil inn i. For meg som i stor grad mangler et musikkfaglig språk, blir det viktig å jobbe med en produsent som skjønner mine bilder og intensjonene med mine låter.

— Hva har bytte av produsenter hatt å si for din musikalske utvikling?

— Musikk og lydbilder er i konstant forvandling, derfor er det viktig å skifte produsent i blant, for å strekke seg selv og holde seg våken og oppdatert på aktuelle formspråk.

— Hva betyr mest for lydbildet – de teknologiske mulighetene eller estetiske trender?

— Jeg har alltid vært mest opptatt av det dynamiske og organiske i musikken, altså: Det spilte. Teknologien skal brukes for å foredle det, mener Eidsvåg.

Teknologi mindre viktig

Sistnevnte er også helt i tråd med Mongstads funn:

— Selv om teknologi har vært viktig vil jeg fremheve produsent, musiker og teknikker som en mer avgjørende faktor for utviklingen av lydbilde. Teknologien har blitt benyttet for å realisere og skape et uttrykk, men mer som et verktøy enn som styrende element. Da Iversen og Eidsvåg flyttet innspillingsarena fra studio til kirke var valget av kirkerommet, låtene og musikerne avgjørende for resultatet. Likevel var de avhengige av å knytte til seg en teknikker som ved hjelp av det teknologiske utstyret kunne forevige det som ble spilt inn live i kirkerommet. Lyden av Eidsvågs utgivelser de siste to tiårene er av svært høy kvalitet. Uten teknologi og personer rundt seg som behersker denne teknologien, hadde det ikke vært mulig, sier Mongstad.